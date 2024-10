Vždycky jsem obdivovala Miroslava Kalouska, jeho schopnost srozumitelně vysvětlovat, jeho inteligenci a přímočarost. Prostě chytrý chlap. A minulý týden jsem na Twitru, teda na X, četla jeden z jeho příspěvků.

Za příspěvkem následovat komentář, který mi přopadal poměrně trapný. I když to moc často nedělám, chtěla jsem se zapojit do diskuse.

Jenomže, v tomhle vláknu byl i Miroslav Kalousek!!! Co když si mého příspěvku všimne, anebo co když si ho vůbec nevšimne. Vzpomněla jsem si na svého šéfa, našeho finančního manažera, který vždycky říká: „Hoďte tu odpověď, do GPT, ať Vám něco inteligentního napíše“.

Takže jsem se obrátila na umělou inteligenci s dotazem: „Jak mám, prosím, napsat tweet, který by udělal dojem na Miroslava Kalouska?“ A nad odpovědí umělé inteligence jsem brečela smíchy.

AI na to šla od lesa. Sdělila mi, že Miroslav Kalousek je proslulý svou inteligentní ironií a jako bývalý ministr financí se dobře orientuje v ekonomice a v politice. Pokud chci napsat tweet, který by ho zaujal, tak je důležité, abych kombinovala intelektuální švih s aktuálním politickým tématem nebo chytrým komentářem a doporučila mi přímý, ale kultivovaný styl s důvtipem.

A ještě ta umělá chytrolínka zdůraznila, že Twitter teda X omezuje počet znaků, takže musím být precizní a stručná a dostat vše do několika málo slov. Když se budu vykecávat a rozdělím to do dvou tweetů, tak to fakt nebude ono. A ať zkusím lehký nádech humoru.

No nebudu to dlouho okecávat, od pana Kalouska jsem dostala lajk a z demo verze jsme přešla na placenou. Šéf má pravdu, má to potenciál.