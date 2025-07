Sydney Sweeney má skvělé džíny. Já nebudu mít reklamu ani na firemní dodávce.

I ženská z vesnice už ví, že když má firma fungovat, měla by být vidět. Máme firmu, máme. Sice jen tři zaměstnance, včetně mého manžela, ale jsme klempířství.

Tak jsem s pomocí AI navrhla polep firemní dodávky. Výrobce reklamy totiž říkal, že když dodáme představu, bude to levnější. A víte, co na to řekl manžel, když jsem mu návrh ukázala??

„Já chci jezdit bez polepu.“

Moje argumenty, že to je skvělá propagace, že tím budeme vidět, že je to reklama zadarmo – vůbec nezabraly.

Jeho jasné stanovisko?

„Nechci, aby mi někdo volal. Nechci víc práce. Nechci reklamu. Budu rád, když do zimy stihnu to, co jsem slíbil.“

Popravdě poslal mě do háje. A tím naše „marketingová porada“ skončila.

No chápete to?

Někdy je to těžké. Hlavně když musíte bojovat se zpátečnictvím vlastních zaměstnanců.

Vsadím se, že dál bude trvat i na platbách převodem nebo hotově – žádné moderní vymoženosti. Ale co… máme firmu. A máme smysl pro humor.