Černej humor a tabu témata
„U soudu stál chlap za znásilnění. Soudkyně mu říká: ‚Pane obžalovaný, mohl byste říct něco na svoji obhajobu, proč jste se dopustil toho znásilnění?‘ A on řekl: ‚Ano, kdybych měl u sebe baterku, nestalo by se to.
Tenhle vtip vyprávěl Karel Šíp ve Všechnopárty.
Popravdě mně taky ujde ujetý ve veřejnoprávní televizi vyprávět vtipy o znásilnění. Ale na to je snadný řešení, přepnu z Karla Šípa na jiný program. Organizace Konsent, z. s. přišla s protitahem a vyzvala veřejnost, aby Karlu Šípovi poslala vtip, který pobaví, ale nikoho neponižuje. To je dobrý nápad. Slabší už je jejich prohlášení, že znásilnění „není materiál pro humor“ a že v roce 2025 „rape jokes“ na obrazovky ČT nepatří. To zní jak z totalitní brožurky, určovat lidem, co je a co není vhodné téma pro vtipy.
Znásilnění je strašná věc a pro spoustu lidí je to děsivá osobní zkušenost. Zároveň bych ale chtěla dodat jednu věc, která se v těchhle debatách často ztrácí.
Vtip je vtip. Humor je odjakživa i o temných, nepohodlných nebo úplně tabu tématech – o smrti, válce, duševních poruchách, manželství, o lidské blbosti, o mocných, o slabých, někdy i o věcech, které bychom v reálu nikdy nechtěli zažít. To, že se někdo zasměje, neznamená, že to schvaluje nebo bagatelizuje. Divák krimi přece není vrah a fanda hororu není sadista. Humor často funguje právě tak, že si půjčí něco hrozného a otočí to do absurdna, aby z toho vyrobil úlevu, nadhled nebo ventil.
Jasně – existuje rozdíl mezi „směju se, protože to je napsané jako absurdní situace = černý humor“ a „směju se oběti“. A to je podle mě klíč. Ne každému černý humor sedne, ne každý ho chce ve veřejnoprávní televizi ve večerním čase, a to je úplně legitimní. Ale říct automaticky „kdo se tomu směje, ten bagatelizuje znásilnění“ je podle mě zkratka. Lidi se často smějí formě, pointě, neočekávanému obratu – ne tomu činu.
Takže za mě je v pořádku říct „tenhle typ humoru mi nesedí , do tohohle prostoru se mi nehodí,…“. Ale pojďme z toho nedělat morální test lidství. Černý humor není oslava zla. Je to jen jedna z forem humoru – a vtipy prostě občas někoho urazí. To k nim patří.
Takže jestli ti vadí drsný vtipy, chápu — ale bacha na zkratky. To, že se směji černému humoru, ze mě nedělá násilníka, rasistu ani vraha. Nanejvýš to znamená, že mám blbý vkus … nebo nízký IQ. Ani jedno se nedá vyloučit. Ale ani za jedno z toho nemůžu, a tak mi to asi promineš.
Smích je reakce na formu, ne podpis pod čin. Takže kdo chce, pojďte do toho; kdo nechce, úplně v pohodě, prostě se smějte, čemu chcete.
Renata Staňková
Sydney Sweeney má skvělé džíny. Já nebudu mít reklamu ani na firemní dodávce.
I ženská z vesnice už ví, že když má firma fungovat, měla by být vidět. Máme firmu, máme. Sice jen tři zaměstnance, včetně mého manžela, ale jsme klempířství.
Renata Staňková
Šedesátníci v práci? A že by něco nezvládli?
Tihle lidi přežili fax, Windows 95 a výchovu puberťáků, mají přehled a zkušenosti, které by junior googlil měsíc. A taky nadhled a nemusí dělat kariéru přes mrtvoly. Hypotéka splacená, vnoučata na víkend. Prostě happy generace.
Renata Staňková
Tak upřímně – co můžeme chlapovi nabídnout my, holky mezi padesátkou a smrtí?
Tak čím se můžeme prsit my ženy, když.... no, řekněme si to bez obalu, prsa už to fakt dávno nejsou?
Renata Staňková
Nejsem boomer ani husákovo dítě. Jen už přes čtyřicet let tancuji na stejné písničky.
Moje máma mě stále umí usadit, syn se „asi omylem“ oženil, vnoučata mají dort s jednorožcem a já si generuji QR kódy. A víte co? V každé generaci se dá něco milovat i když jim občas nerozumím.
Renata Staňková
Umělá inteligence mi poradila jak na Miroslava Kalouska
Vždycky jsem obdivovala Miroslava Kalouska, jeho schopnost srozumitelně vysvětlovat, jeho inteligenci a přímočarost. Prostě chytrý chlap. A minulý týden jsem na Twitru, teda na X, četla jeden z jeho příspěvků.
