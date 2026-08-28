Zemřít, abych mohla žít: Můj příběh nejen o rakovině a nalezené svobodě aneb oheň,který...
Zemřít, abych mohla žít: Můj příběh nejen o rakovině a nalezené svobodě aneb oheň,který očistil moji duši 🔥
Když se ohlédnu zpátky na svůj život, vidím cestu, která byla vším, jen ne procházkou v růžové zahradě. Člověk slýchá o tom, že vesmír je propojená síť, že věda, kvantová fyzika či ekologie mluví o stejném principu a že největší moudrostí je žít v přítomnosti. Dřív pro mě tyto myšlenky byly jen prázdnou teorií, po které člověk sahá, když hledá útěchu a snad si i myslí, že opravdu ví, o čem slova jsou. Skutečnou praxi, hluboké probuzení a pochopení jsem však musela zažít až na vlastní kůži, skrz zkoušky, které prověřily samy základy mé existence a doslova mě donutily spálit vše nepotřebné.
Můj příběh se skládá z kapitol, které sice zvenčí působí jen jako okrajově popsané střípky – nejsou ani kompletní a na podrobnější popis bych místo článku sepsala knihu –, ale dohromady dávají úplně jiný smysl. Takový, který by leckomu nadobro zlomil vaz anebo by skončil v péči lékaře z oboru psychiatrie 😅:
Dětství s rodiči, kteří se dokola jen hádali, docházelo k násilí a já s bráchou jsme byli jejich hromosvodem a přítěží. V mých 14 letech nám umřela naše milovaná babička, která byla sluníčkem našeho dětství. Rodiče se rozvedli, každý si našel nového partnera a já s bráchou jsme již nevstoupili ani do toho malého zájmu jako před rozvodem. Přišly momenty tak temné, až došlo na pokus o sebevraždu, útěk z domova, léta strávená po boku partnerů, kteří propadli alkoholu, automatům nebo fyzickému násilí a manipulaci ve svůj prospěch.
Když se měl narodit můj syn, začal další boj. Akutní císařský řez, kde muselo ARO nejdřív zachraňovat mě, byl teprve začátek. Následovala celoživotní péče o syna s diagnózou nízkofunkční autismus s těžkou mentální retardací – dnes je mu 17 let a celou tu dobu mu věnuji lásku a ochranu.
Tato péče navíc znamenala nekonečný, vysilující boj s úřady – včetně obhajování a dokazování toho, že čtvrtý stupeň příspěvku na péči nám právem náleží. Musela jsem se i odvolávat přes MPSV oproti nižšímu posudku, poslouchat absurdní názory úředníků, že syna neléčím, nedávám mu prášky (přičemž lék na autismus neexistuje, jde jen o léky k potlačení projevů agrese, za kterou je mnohdy zdravotní problém třeba v podobě zarostlého nehtu na noze), anebo že nechodíme v období covidu na logopedii, která nepomohla po letech pravidelné docházky ani k jedinému slovu mého syna , a proto nemáme nárok na uznání nejvyššího stupně. Nesmyslná povinná školní docházka u dětí s těžkou mentální retardací byla další třešnička na dortu v naší republice, kde pojem autismus a jeho skutečná hloubka nejsou vůbec chápány v pravém slova smyslu, kde je člověk odkázán sám na sebe a naráží na nepochopení tam, kde by čekal pomoc. To samo o sobě představuje celoživotní maraton bez nároku na vydechnutí.
Bolestnou kapitolou pro mě byl i postoj vlastních rodičů. Máma se mnou a s bráchou před deseti lety z vlastní vůle zcela přestala komunikovat, měla novou rodinu, dalšího syna a my jsme se jí nehodili. A táta? Když jsem ho náhodně potkala, bájil jen o své nové rodině, kde vyženil dvě dcery.
Člověk by si řekl, že už snad stačí, co jsem kdy udělala špatného, že toho je v životě tolik zlého – byla jsem v minulém životě snad Hitler, jak se v tomto kontextu říkává?
A následně přišla zkouška jedna z nejtvrdších, zkouška ohněm – stala jsem se onkologickým pacientem. Před samotnou léčbou jsem si musela projít měsíci úporných, vyčerpávajících bolestí, které tělo i duši drtily den za dnem. V těle se byl sedmicentimetrový nádor v děložním hrdle, prorůstající do okolí.
Období od února do května tohoto roku se proměnilo v nelítostný boj o holé přežití: šest anestezií, dvě transfuze krve, kyretáž, dvě PET/CT vyšetření, zavedení stentu do levé ledviny v lokálním znecitlivění při tak velkém nádoru – připadala jsem si jak u dr. Josefa Mengeleho –, sedm magnetických rezonancí, dvacet pět ozařování lineárním urychlovačem, pět chemoterapií a čtyřikrát brachyterapie.
Samotná brachyterapie navíc byla hned napoprvé nedokončená – jelikož mi při anestezii byly špatně zavedeny zářiče a po následné magnetické rezonanci nebyl proveden výpočet ani samotné ozáření,(což byla vlastně výhra, jelikož bych byla v případě přežití doživotní mrzák ) musela jsem si celou tuto náročnou proceduru a jednu anestezii s MRI projít zbytečně.K mému velkému štěstí po změně lékařky proběhly všechny další brachyterapie naprosto skvěle. Projít tímto systémem a setkat se s odvrácenou tváří českého lékařství znamená čelit něčemu, co člověka prověří do morku kostí. Současný zdravotní systém funguje jako bezduchá opravna s extrémně tunelovým viděním. Není to chyba jednotlivých lékařů, ale celého nastavení – systém ze své podstaty řeší jen likvidaci konkrétního nálezu, aniž by vnímal tělo jako celek a chápal, co takový zásah udělá s celkovou imunitou, ostatními orgány nebo psychikou. Systém zajímají jen tabulky, vykázané výkony pro pojišťovnu a splněný protokol. Že tělo i mysl potřebují po těžké léčbě čas a klid na reálnou regeneraci? To už v systémových kolonkách neexistuje.
Přetížení lékaři jsou tak tlačeni do alibistické defenzivní medicíny. Místo toho, aby měli prostor vnímat širší souvislosti pacientova zdraví a cokoliv lidsky vysvětlit, musejí jet automaticky podle šablony . Pacient dostane odbornou hantýrku, vystrašený do morku kostí se stane jen pasivní položkou v řetězci úkonů a přijme trvalou úzkost jako normu. Výsledek? Výkony jsou vykázané, kolonky odškrtnuté, ale člověk zůstane v neustálém nervovém vypětí, tělesně vyčerpaný a na celou rekonvalescenci úplně sám.
Jako by toho nebylo málo, v době probíhající léčby se na nás valila jedna krize za druhou. Do této drtivé temnoty navíc přišla další zpráva – máma zemřela. Dozvěděla jsem se to pouhý den před mojí první chemoterapií z dopisu od notáře společně se závětí, kde mě s bráchou vydědila. Rozbilo se nám auto, což v té situaci komplikovalo už tak náročný logistický kolotoč. Do toho musel syn na vytržení nehtu – vzhledem k jeho diagnóze autismu a naprosto nevhodnému, necitlivému přístupu nezkušeného a nechápajícího personálu to byl doslova horor.
Byly dny, kdy jsem byla na samém dně lidských sil. Chvíle, kdy jsem křičela bolestí, brečela, abych ze sebe dostala ten obrovský přetlak emocí, a kdy se objevily i momenty tak temné, že by si člověk v bezvládnosti – kdyby měl zbraň – nejraději prostřelil hlavu kulkou. Přesto jsem se nezhroutila do trvalé zatrpklosti. Když jsem měla alespoň zlomek energie, snažila jsem se zůstat veselá a být oporou ostatním – v nemocnici spolupacientům, doma rodině.
V těch nejtvrdších chvílích jsem totiž hluboce pochopila, že nejsme oddělené ostrovy. Poznání vzájemné závislosti mi přineslo obrovský vnitřní klid – zjistila jsem, že nikdo z nás tu není sám a že naše životy jsou neviditelnými nitěmi propletené s druhými.
Nebyla jsem v tom sama. Tatínek oddaně hlídal našeho syna, staral se o nás oba a můj bráška mě každý den věrně vozil do nemocnice. Drželi jsme pohromadě. Já jsem podržela je a oni podrželi mě. A to nejsilnější, co mě v tom nejhlubším tichu drželo nad vodou a nenechalo mě padnout, bylo naprosto čisté, nesobecké vědomí: chci tady být pro ně.
Všechny ty rány osudu a nakonec i samotná nemoc se pro mě staly klíčem od dveří do prostoru skutečného poznání. Otevřely mi bránu k tomu, co znamená žít naplno tady a teď.
Dnes už vím, že z nejhlubších propastí se člověk nemůže nechat vytáhnout nikým jiným – musí se vyškrábat vlastní cestou. Jsem za všechny ty těžkosti zpětně vděčná, protože díky nim už pro mě žití v přítomnosti není jen hezkou frází, ale pevnou životní pravdou.
Minulost už pro mě neexistuje, uzavřela jsem ji a neřeším ji. Budoucnost nemaluji, protože jakékoliv plány dopředu jsou jen iluze v naší hlavě.
Situace a problémy sice do života dál přicházejí, protože život sám o sobě je neustálý pohyb – jako je tomu právě teď, kdy musím čelit vyčerpávajícímu spoluvlastnickému sporu s firmou spekulantů, která se snaží těžit z lidské zranitelnosti. Dřív by mě takový nátlak opět rozklepal kolena, ale dnes je vnímám jinak: řeším je, ale už neprožívám. Nenechám se jimi strhnout na dno.
Věřím v hluboký řád, spravedlnost a propojenost celého vesmíru. Způsob, jakým žiji, se odvíjí od jediné vnitřní potřeby – abych se mohla podívat sama sobě do očí s čistým svědomím. Každý náš čin nese svou nevyhnutelnou váhu, každý úder křídel v síti vztahů má svůj dopad a odpovědnost za své chování neseme výhradně sami za sebe.
Když se teď podívám kolem sebe, vidím svět úplně jinýma očima. Cítím nesmírnou radost ze všech těch obyčejných, pro lidi tak všedních věcí – z ticha, z přítomnosti blízkých, z hřejivého paprsku –, které dřív v tom zběsilém tempu a pod tíhou trápení unikaly pozornosti.
Našla jsem hluboký, nezachvějný klid. Prošla jsem spalujícím ohněm, kde shořelo všechno zbytečné, falešné a povrchní. Zůstalo to jediné podstatné: čistá duše, pokora a schopnost vnímat krásu života v každém jeho dalším dechu. A v tomto duchu, který proměňuje vlastní utrpení v soucit a moudrost pro druhé, i já doufám, že tato cesta přinese světlo a pomoc těm, kteří to právě nejvíc potřebují.
(Pokud byste mi chtěli napsat, můžete na e-mail: proth@centrum.cz)
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