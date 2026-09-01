Opatrovnictví, banky a paragrafy: Kde končí láska rodičů a začíná byrokratické peklo
Když se ohlédnu zpátky na život a vidím, co všechno musíme s rodinami dětí se středně těžkým až těžkým postižením řešit, přijde mi neuvěřitelné, do jaké zdi člověk narazí, jakmile syn nebo dcera dosáhne zletilosti. Člověk se pak vážně ptá, co má opakované šetření u soudu za smysl a koho chrání, když musím před soudem obhajovat, že nechci „zneužít“ své dítě, které má rozum batolete. Kdybychom neměli toto papírování, syn by zůstal bez pomoci.
První praktický náraz s realitou dospělosti přichází v okamžiku, kdy se snažíme vyřešit každodenní finance a příjem invalidního důchodu. Banky se striktně drží svých pravidel a pro jakoukoliv správu účtu zletilé osoby bez omezení svéprávnosti vyžadují právní titul – tedy soudní rozhodnutí. Gesto nebo prostý fakt, že se bez rodiny dospělý člověk neobejde, finanční ústavy nezajímá. Rodiče tak narážejí na nepropustnou bariéru, kdy jim banka odmítne umožnit správu financí na účtu plnoletého syna či dcery bez předchozích zdlouhavých soudních řízení.
A tak musíme projít soudním řízením o omezení svéprávnosti a jmenování opatrovníka, abychom vůbec mohli své dospělé děti zastupovat a chránit. Jenže systém nám do cesty staví další překážky. Soudní rozhodnutí platí jen na určitou dobu a podle zákona se musí opakovat každých tři až pět let, takže soud znova a znova prověřuje to, co se u trvalého postižení nikdy nezmění. Jakmile je opatrovnictví ustanovené, vstupují do hry další předpisy – zákony nám jako opatrovníkům ukládají povinnost pravidelně, například při každoročním vykazování, detailně dokládat hospodaření s finančními prostředky. V situaci, kdy se invalidní důchod z mládí pohybuje kolem 15 tisíc korun měsíčně, působí toto podrobné vykazování každé koruny a neustálé soudní přezkumy jako neúměrný formální požadavek. Péče o takto postiženého člena rodiny je sama o sobě psychicky i fyzicky vyčerpávající a tato byrokratická kontrola staví rodiče do pozice, kdy musí neustále obhajovat každý krok.
Systém nás přitom staví před obrovský paradox. Zákon nám jako rodičům ukládá povinnost platit svému dítěti výživné po celý život, pokud se není schopno samo živit. Naše finanční a morální odpovědnost tak prakticky nikdy nekončí, ale formální práva zastupovat zletilého člověka bez složitého soudního řízení, nekončících přezkumů a opatrovnického kolotoče nám v osmnácti letech seberou. U trvalých a nezvratných diagnóz chybí institut, který by umožnil plynule a bez opakovaných soudů prodloužit právní odpovědnost rodičů, kteří o své dítě celoživotně pečují.
Tento byrokratický tlak navíc doprovází dlouhodobý nedostatek specializovaných kapacit. Jak ve svých vyjádřeních upozorňuje například Šimon Plecháček z organizace Nautis, dostupnost pobytových služeb s perspektivou dlouhodobého bydlení pro lidi s autismem a vyšší mírou potřebné podpory je v regionech nedostatečná. Na umístění se čeká mnohdy i roky a chráněná obydlí v potřebné míře chybí.
Když se nad tím vším člověk zamyslí, nabízí se mrazivá otázka: co by vlastně dělali politici, kdyby se rodiny ocitly na konci svých sil a podaly hromadné žádosti o to, aby se stát o tyto lidi plně postaral? Systém, který na jedné straně spoléhá na bezplatnou a celoživotní péči v domácnostech, beze slova by se v tu rázem zhroutil pod tíhou neexistujících kapacit. Místo podpory a důvěry však stát rodiče dál drží v šachu pomocí papírů a paragrafů.
Je zřejmé, že systémové nastavení opatrovnictví, pravidelných soudních přezkumů, bankovních pravidel a souvisejících kontrol vůči dospělým lidem s tímto postižením a jejich rodičům vyžaduje zásadní úpravy. Odborná i laická veřejnost volá po zjednodušení pravidel – například po možnosti zavedení trvalého zastoupení bez nutnosti zatěžujících soudních procesů každých pár let a každoročního papírování tam, kde je celoživotní péče a stav pacienta dlouhodobě doložen ošetřujícím lékařem, a po vstřícnějším přístupu bankovního sektoru k rodinám pečujícím v domácím prostředí, které by konečně respektovalo realitu namísto prázdné byrokracie.
Renata Pokorná
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