Když tělo řekne dost: Proč nám pilulky, rady psychologů nestačí k uzdravení
Každý z nás to zná. Dlouho jste táhli přes limit, řešili nekončící kolotoč povinností, úřadů, tlaku v práci nebo náročné péče o rodinu, až jednoho dne tělo vystavilo stopku a vy jste se doslova zhroutili pod vlastní tíhou. V tu chvíli se věci zhroutí, plány vezmou za své a v břiše se rozlije ten starý, sevřený pocit bezmoci. Člověk rázem neví, kam dřív skočit před vlastní vlnou emocí, a má pocit, že tohle už se prostě nedá unést.
V takové chvíli v nás naskakují celé vrstvy prožívání. Kdybychom se ale na krizové situace v životě podívali od běžných rad až po ty nejhlubší roviny lidské duše, zjistili bychom, že každá úroveň nám nabízí zcela jiný pohled a krok k tomu, jak to celé zvládnout.
První reakce, když se zhroutíme, obvykle vede do ordinace klasického psychologa nebo lékaře. Ten se na vás podívá, vyslechne si příběh a začne situaci analyzovat hlavou. Řekne vám, že musíte změnit myšlenkové vzorce, doporučí vám techniky zvládání stresu, dechová cvičení, vedení deníku nebo vám předepíše léky. Je to užitečné a pragmatické – pomáhá to v té největší nouzi postavit se zase na nohy. Takový přístup však často představuje jen nasazení umělé masky našemu vyčerpanému nervovému systému. Skutečný problém se tím neřeší, pouze se přikrývá a odsouvá. Užívání takových preparátů navíc s sebou nese velké riziko závislosti a škodlivost pro tělo, které v té chvíli potřebuje reálnou pomoc, nikoliv jen chemické vypnutí. Klasická péče obvykle zůstává u toho, co se děje v hlavě, u tabulek a u chování tady a teď.
Teprve když jdeme hlouběji pod povrch, přichází na řadu citlivý pohled na tělo a emoce. Po ráně osudu zrazené nitro křičí, nervová soustava je v ohrožení a objevují se třeba staré rány z dětství, kdy jsme se cítili opuštění nebo neschopní. V této fázi se nesmíme nutit do falešného optimismu. Terapeutický přístup nás učí, že si musíme dovolit prožít pláč, vztek i lítost. Je potřeba vzít to zraněné vnitřní dítě za ruku a poskytnout mu bezpečí, které tehdy v minulosti nedostalo. Teprve když strach a bolest naprosto přijmeme, začne se nervová soustava skutečně zklidňovat.
Jakmile opadnou ty největší slzy, nastupuje naše vlastní mysl. Ta má tendenci točit nekončící film plný výčitek, domněnek a otázek o tom, proč se to stalo. Tím si ale sami sobě způsobujeme největší utrpení. Musíme přestat krmit tyhle destruktivní myšlenky. Vteřina, kdy si uvědomíme, že dramata vytváříme sami v hlavě, je nesmírně osvobozující. Stačí se nadechnout, nechat myšlenky proplout jako mraky na obloze a přestat je brát jako neměnnou pravdu. Tím se vracíme zpět do přítomnosti, kde se dá skutečně jednat.
Když utichnou emoce i myšlenkový kolotoč, zbývá to nejhlubší ticho. V té chvíli se můžeme zeptat: kdo je to, co teď prožívá tuto krizi, a co z toho jsem opravdu já? Přirozený vhled do naší podstaty nám připomíná, že naše pravá hodnota a hloubka nejsou závislé na vnějších okolnostech, úspěších ani vztazích. Role, masky a diagnózy se mohou zhroutit, ale to čisté Vědomí uvnitř nás zůstává nedotknutelné a v naprostém klidu. Když se o tuto vnitřní sílu opřeme, zjistíme, že dokážeme čelit čemukoliv.
Z každé životní krize se nakonec musíme vyškrábat vlastní silou. Tyto vrstvy – od prvotní pomoci přes procítení bolesti a zkrocení mysli až po tiché spočinutí v sobě – tvoří spolehlivou mapu, jak neztratit směr, když se pod nohama propadá zem.
Renata Pokorná
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