Nový Rankinův životopis, kniha Caleba Franze The Conductor: Příběh reverenda Johna Rankina, zásadního otce zakladatele abolicionismu, osvětluje jeho lekce pro Evropu.

Evropa se potýká se složitými problémy a ve vzduchu visí strach z politické polarizace. Zdá se, že se blížíme k polarizaci ve stylu amerického „my versus oni“. Evropané na všech stranách politického spektra si přejí, aby se to zastavilo, ale přesto se to děje. Kde můžeme hledat poučení, jak zůstat jednotní, i když bojujeme o protichůdné zájmy a protichůdné představy o tom, jak by měla Evropa budoucnosti vypadat?

Možná bychom se měli podívat na poněkud nepravděpodobné místo: do USA; i když ne do dnešních USA, jejichž politický diskurz se vyznačuje hrubými výrazy, nepravdami a násilím, ale do abolicionistického hnutí devatenáctého století. Ve světě zkaženém otroctvím se proti tehdejším normám postavili stateční a výmluvní lidé jako Harriet Tubmanová a Frederick Douglass. Ale méně známá postava, reverend John Rankin, poskytl mistrovskou lekci v uskutečňování soucitných politických změn.

Nový Rankinův životopis, kniha Caleba Franze The Conductor: Příběh reverenda Johna Rankina, zásadního otce zakladatele abolicionismu, osvětluje tyto lekce. Kniha The Conductor je strhující procházkou Rankinovým neobyčejným životem a mapuje jeho snahu zbavit svět otroctví. V některých částech napínavý a v jiných hluboce dojemný Rankinův životní příběh, jak jej vypráví Franz, vede čtenáře za ručičku skrze dobrodružství a poučení, které nabízí.

Nejpřesvědčivější a nejdůležitější část příběhu reverenda Rankina se týká jeho bratra Thomase Rankina. Thomas ke zděšení svého bratra nakupoval otroky. Rankinova reakce na tuto situaci - jeho vlastní bratr zradil věc, které zasvětil svůj život, a v jeho očích se dopustil otřesných činů vůči svým bližním tím, že využil jejich nesvobody - byla legendární.

Reverend reagoval sérií otevřených dopisů adresovaných Thomasovi a zveřejněných v novinách Castigator. Nevědomky tak položil intelektuální základy abolicionistického hnutí a svými argumenty proti otroctví oslovil nové významné publikum. Dopisy však byly adresovány přímo jeho bratrovi a je zřejmé, že při jejich psaní měl na mysli především jeho, přestože měly širší význam.

Reverend obešel riziko politické polarizace tím, že odmítl „jiného“ Thomase. Nesnížil se k mentalitě „my versus oni“ a nepovažoval svého bratra za jednoho z nepřátel, kterého je třeba porazit. Místo toho se držel svého rodinného soucitu a využíval ho k tomu, aby poháněl svou snahu o podkopání otroctví způsobem, který byl spravedlivý vůči závažnosti věci, a přitom svého bratra stále miloval, nikoliv nenáviděl. Z těchto dopisů se později staly Dopisy o americkém otroctví, které byly samostatně publikovány a které se více než zasloužily o rozvoj abolicionismu.

Poučení pro současnou Evropu je hluboké. Bruselská bublina dělá spoustu věcí špatně a mnohé z nich způsobují skutečné škody, i když žádná z nich se nepřibližuje tragédii, kterou celosvětově způsobil obchod s otroky. Je tu pokušení považovat bruselskou bublinu, lidi nebo instituce v ní, za nepřítele, kterého je třeba porazit. Přijetí tohoto způsobu myšlení nás však pouze vrátí zpět. Evropa je rodina.

Je legitimní a užitečné psát kritiku chyb Bruselu, jako to udělal Rankin v případě rozhodnutí svého bratra zapojit se do obchodu s otroky. Musíme se však vyvarovat toho, abychom upadli do polarizace. Místo toho bychom měli mluvit a psát, jako bychom se snažili získat na svou stranu milovaného člena rodiny, který učinil řadu špatných rozhodnutí.

To neznamená, že problémy nebereme vážně. Rankin bratrovy činy nezlehčoval, nehledal pro ně omluvy a ani svou reakcí téma nebanalizoval. K otroctví přistupoval s vážností, jakou si zaslouží, a stejně tak musíme přistupovat k problémům dnešní Evropy. Můžeme tak ale činit spíše se soucitem než s nelibostí, jak to dělal Rankin. Pro něj to bylo osobní. V sázce byla jeho rodina. V politickém diskurzu bychom měli uvažovat stejně.

To znamená, že i když Brusel činí nepochopitelná, sebezničující rozhodnutí, která zdánlivě podkopávají zájmy všech a někdy mají tragické důsledky v reálném světě, neměli bychom zaujímat nekompromisní útočný postoj. Místo toho bychom měli být láskyplní a konstruktivní. Musíme upozorňovat na chyby Bruselu a vyzývat k naléhavé nápravě, a to všemi prostředky, ale bez nepřátelského podtónu.

O evropské politice diskutujeme veřejně a s takovými emocemi, protože na tom záleží; ne proto, že bychom chtěli, aby evropský projekt selhal, ale proto, že když se Bruselu daří jeho práce, je kontinent bohatší, svobodnější a šťastnější. Bylo by dobré si to uvědomit.