Překvapivé rozpory Leonarda DiCapria

DiCaprio má na emise oxidu uhličitého větší vliv než většina ostatních. Možná překvapí, že Leovi chybí pochopení pro politiku životního prostředí.

Leonardo DiCaprio je zajímavý člověk. Je ztělesněním kulturní elity Hollywoodu. Je známý jako filmová hvězda, ale v poslední době se proslavil také jako bojovník za životní prostředí.

Jeho kariéra nabrala prudký obrat poté, co v roce 2016 získal Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Revenant. Poté, co si získáním ceny splnil svůj životní sen, se zřejmě rozhodl věnovat velkou část své energie sérii dokumentů o životním prostředí a dalším ekologicky zaměřeným filmům, jako je například Nedívej se vzhůru.

Ozi: Hlas lesa, nový kreslený film, je Leovou nejnovější snahou o zvýšení povědomí o environmentálních problémech. Film, který produkovala jeho produkční společnost Appian Way, předává ekologické poselství hollywoodské elity přímo dětem. Film sleduje mládě orangutana jménem Ozi a zobrazuje chamtivé kapitalisty, kteří bezohledně ničí zázračné přírodní oblasti. Stát je lhostejný a nechává devastaci životního prostředí pokračovat v neztenčené míře.

Oziho vize je na hony vzdálená realitě, kde spousta byrokracie v oblasti životního prostředí brání v rozkvětu i podnikatelům s dobrými úmysly kvůli příliš opatrnému přístupu úřadů k ekologickým otázkám. Ozi se pouští do hlubokých a složitých environmentálních a politických problémů s příliš zjednodušeným poselstvím pro děti: kapitalismus ničí Zemi.

Oziho pokrytectví je zřejmé. Jeho cílem je poučovat nás o důležitosti záchrany Země, avšak ti, kdo za ním stojí, svůj díl práce nedělají. Mezi jeho členy patří RuPaul, který čelil kritice ekologů za to, že pronajal práva na těžbu nerostných surovin na svém ranči o rozloze 60 000 akrů ropným společnostem.

DiCaprio má na emise oxidu uhličitého větší vliv než většina ostatních. Své tehdejší přítelkyni Camile Morroneové dříve koupil obrovskou jachtu, která každou hodinu spotřebuje 300 galonů nafty a vypustí 238 kilogramů CO2 na míli. Průměrnému britskému automobilu by trvalo dva měsíce, než by tyto emise vyrovnal. V roce 2016 byl DiCaprio spatřen, jak urazil 8 000 mil soukromým letadlem, aby získal ekologické ocenění.

Možná překvapí, že Leovi chybí pochopení pro politiku životního prostředí. Oziho vybraným protivníkem je palmový olej, běžná složka, která se nachází ve všem od čokolády po mýdlo. Nachází se přibližně v polovině všech balených výrobků dostupných v obchodech. Ve filmu je Oziin dům v džungli vypálen nenapravitelnou firmou vyrábějící palmový olej, což ji přiměje stát se zelenou online influencerkou.

Démonizace palmového oleje je příběhově šikovná, ale v reálném světě nedává smysl. Jeho výroba je natolik efektivní, že jeho odstranění by vedlo k výraznému zdražení potravin a toaletních potřeb. Byla by to také katastrofa pro životní prostředí, protože prostorová efektivita pěstování palmového oleje znamená, že vyžaduje mnohem menší plochu k vykácení než alternativní oleje, jako je slunečnice, řepka a sója.

Pokud jde o odlesňování, je Oziho rétorika zavádějící. Udržitelnost palmového oleje je úspěšným příkladem volného trhu. Podle nových údajů z Malajsie, jednoho z předních světových vývozců palmového oleje, se odlesňování mezi lety 2014 a 2020 snížilo o 70 %. Pro společnost Ozi je to nevhodný padouch, protože v získávání dobrovolných závazků výrobců k neodlesňování předčil jiné plodiny s vysokým podílem odlesňování, jako je sója a skot. Dokonce i WWF nyní obhajuje udržitelnou produkci palmového oleje jako největší způsob boje proti odlesňování.

Bohužel žádná z těchto skutečností DiCapria, který je bezpečně usazen ve svém soukromém letadle, neznepokojuje. Film je nekvalitní, dokonce i Guardian mu udělil dvě hvězdičky, ale jeho tvůrci se nepochybně dočkají pochvaly od svých ideologických spojenců za ekologickou signalizaci ctnosti. Mezitím je divákům, kteří mohou být vnímavými miliony dětí, předkládán falešný osudový příběh o hořících lesích a orangutanech bez domova, zatímco skutečný příběh je příběhem pokroku a naděje.