Dánsko by mohlo zachránit Evropu před zločineckými gangy

Špatné vymáhání práva spolu s nadměrnou regulací, která tlačí spotřebitele na černý trh, vede k rozkvětu gangsterů, kteří se snaží vydělat peníze a způsobit chaos. Dánsko, které přebírá předsednictví Rady Evropské unie, má příležitost změnit směr, kterým se Evropa ubírá. Čas se krátí. Musí se rozhodnout správně.

Předsednictví Rady je v Bruselu podceňovaným nástrojem vlivu. Střídá se každých šest měsíců a dává členskému státu možnost udávat tón a směr legislativy EU. Když loni předsednictví převzalo Maďarsko, Viktor Orbán neztrácel čas a rozbil normy EU, zatímco jeho země seděla na horké židli. Dánsko je na řadě jako další. Pokud se to podaří, mohlo by dánské předsednictví mít dalekosáhlé dopady na evropský zločinecký podsvětí.

Na prvním místě by mělo být přerušení finančních kanálů gangů. Kromě drog se gangy stále více obracejí k nelegálnímu pašování tabáku a nikotinových výrobků, jako jsou cigarety a elektronické cigarety. Vzhledem k tomu, že regulační orgány v Bruselu – a v členských státech – zvažují zvýšení daní z tabáku a zavedení přísných nových předpisů pro nikotinové výrobky, roste poptávka po výrobcích z černého trhu.

Dánsko by mělo prosazovat několik politických opatření. Nejviditelnější je zvýšení daní z tabáku. Prostřednictvím mechanismů, jako je směrnice o spotřební dani z tabáku, se EU chystá podstatně zvýšit daně z cigaret a dalších tabákových výrobků v celém bloku.

Kuřáci již nyní při každém nákupu krabičky cigaret zaplatí značné částky na daních. Jejich zdražení pouze zvýší počet kuřáků, kteří budou mít pocit, že nemají jinou možnost než se obrátit na nelegální prodejce, kteří neúčtují daně a mohou proto nabídnout mnohem nižší ceny. Tím, že regulátoři směřují spotřebitele na černý trh, otevírají zcela nový trh, na kterém mohou vydělávat zločinecké gangy.

Jedná se o obrovský – a rostoucí – problém. Přibližně 1 z 15 cigaret v Evropě již má nelegální původ. Je překvapivé, že pařížské celní orgány nedávno zadržely francouzského senátora, který pašoval 22 kg nedeklarovaného tabáku přes letiště. Tento výnosný obchod pomáhá gangům v jejich dalších kriminálních aktivitách.

Souvislosti mezi nelegálním tabákem a organizovaným zločinem jsou dobře zdokumentovány. Dokonce i EU k tomuto tématu vydala politická memoranda. Když zločinci vydělávají peníze na podvodných cigaretách, investují je do dalších nelegálních aktivit. Není náhodou, že v posledních letech, kdy nelegální obchod s tabákem vzkvétá, prudce vzrostla kriminalita související s drogami, násilnými a sexuálními trestnými činy. Nelegální tabák živí další zločiny.

Pokud Dánsko nevyužije svého předsednictví k zásahu, bude politika EU i nadále směřovat špatným směrem. Wopke Hoekstra, nizozemský komisař EU, je odpovědný za směrnici o spotřební dani z tabáku, vedle svého hlavního úkolu v oblasti „klimatu, nulových emisí a čistého růstu“. Hoekstra usilovně prosazuje vyšší daně z cigaret. Nizozemsko zaznamenalo prudký pokles příjmů z daní z tabáku poté, co zvýšilo sazby spotřební daně na domácím trhu, což naznačuje obrovský nárůst černého trhu. Možná Hoekstra doufá, že zakryje nizozemskou chybu rozšířením této neúspěšné politiky na celý kontinent.

Aby toho nebylo málo, EU neomezuje svou nešikovnou politiku pouze na cigarety. V ohrožení jsou i další produkty, jako jsou elektronické cigarety a nikotinové sáčky, které čeká nejen zvýšení daní, ale i úplný zákaz. To je pro gangstery hudba pro uši. Nelegální prodejci získají větší podíl na trhu!

Nezáleží na tom, že tyto produkty jsou skvělými nástroji, které pomáhají kuřákům přestat kouřit. Ani na tom, že nekontrolovatelné dezinformace a strašení ze strany politiků již vedly kuřáky k mylnému přesvědčení, že vapování je stejně nezdravé jako kouření. To samo o sobě pravděpodobně zabíjí miliony lidí, kteří by jinak mohli prodloužit svůj život přechodem z cigaret na elektronické cigarety.

Kromě samotných předpisů přispívají k schopnosti gangů profitovat z nelegálního prodeje i další faktory. Orgány činné v trestním řízení většinou nečinně přihlížejí, jak si zločinci přivlastňují podstatný podíl na trhu s tabákovými a nikotinovými výrobky. Úřady se chlubí, že ročně zabaví stovky milionů nelegálních cigaret, ale to je jen špička ledovce. EU odhaduje, že až 8 % evropské spotřeby cigaret je nelegální (ačkoli podle jejích dokumentů se zdá, že jediným problémem, který s tím má, je ztráta daňových příjmů).

Důsledky těchto nevhodných opatření jsou dalekosáhlé. Kromě dopadů na kriminalitu a zdraví by politici měli zvážit také možné negativní dopady na cestovní ruch. The Sun nedávno varoval britské turisty cestující do Francie, že jim hrozí pětiletý trest odnětí svobody a pokuta v řádu statisíců za držení nikotinových sáčků, které jsou v Británii legální, ale ve Francii byly nedávno zakázány. EU se v této věci chystá následovat příklad Francie, což by bylo dalším krokem, který by si sama uškodila.

Totéž lze říci o jednorázových elektronických cigaretách. Tentokrát zákaz zavedly Británie a Belgie. Vapeři cestující do nebo z těchto zemí si budou muset dát pozor, aby při překračování státních hranic neporušili různé předpisy. Politici EU, jako je Wopke Hoekstra a jeho spojenci, opět touží kopírovat domácí zákazy na úrovni EU, přebírat místní neúspěchy a ukládat je všem 27 členským státům.

Pokud Dánsko nevyužije své šestiměsíční předsednictví k tomu, aby změnilo diskusi o těchto otázkách, schopnost zločineckých gangů profitovat z rostoucího černého trhu s nikotinovými výrobky se bude jen zvyšovat. Jedná se o zcela řešitelný problém – pokud by se Brusel zavázal k jeho řešení, místo toho, aby se snažil překonat sám sebe v maximalizaci počtu nových předpisů, které každoročně přijímá.