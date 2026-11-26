Vláda, která zdraží pivo, pane Švejku, nepadne. Padne hospoda
Nedávno jsme s několika přáteli poseděli ve vyhlášené brněnské hospodě Na Bláhovce. Hospoda není velká a přitom velmi navštěvovaná. Aby měl člověk jistotu, musí si místa u stolu dopředu rezervovat.
Měli jsme rezervaci od dvanácti hodin, kdy se hospoda otevírá. Kromě nás pěti nikdo další před vchodem nepostával, i když dříve před sobotním polednem tu už bývalo docela dost nedočkavců. Uplynula skoro hodina a pořád nikdo další nepřicházel. Teprve pak, jak švábi na pivo, se začali trousit další hosté, ale i tak zdaleka ne všechna místa byla obsazena. Přitom pivo bylo jako křen, pečené vepřové koleno vynikající a v ošatce řemeslně upečený chleba měl kůrku krásně zbrázděnou prasklinami. Všechno super. Něco se však přece jen změnilo. Cena piva.
Patřím ke generaci, kdy stačilo pouhých patnáct korun k tomu, aby se člověk ožral jak zákon káže. Za tyhle peníze se dalo poručit sedm půllitrů výčepního piva. Tolik jsem na posezení nikdy nevypil. Jednou na dočesné v Žatci coby čerstvý absolvent gymnázia jsem jich vypil šest a věru mi bylo nedobře. K tomuto mému osobnímu rekordu jsem se pak už nikdy nepřiblížil. Pro mnoho jiných prostorově objemnějších, jak se na správného pivaře sluší, však nebyl problém uvalit za večer patnáct škopků a někteří typu „ průtokový ohřívač“ se ani na dvacítce nezastavili. Při placení bohatě stačila padesátikoruna i se spropitným.
Dnes se mi tomu ani nechce věřit, ale dlouhé roky se cena piva fakticky neměnila. Lahváč 1,70 Kč /tehdy Kčs / v hospodě výčepní desítka 2 Kč a dvanáctka pro fajnšmekry 3,50 Kč. Tyhle stavovské rozdíly se však nakonec spravedlivě srovnaly. Jeden měl pivní opici jako makak a druhý jako orangutan.
Řekl bych, že pivo mělo větší vliv na formování našeho národa než Jan Žižka z Trocnova. Zlatavý a pěnivý nápoj totiž na rozdíl od tvrdého alkoholu má veskrze tlumivé účinky. Nedovedu si představit ,že by někdo dokázal po osmi pivech složit milostnou romantickou báseň a to i přesto, že nafouklý vypitým pivem jak kožený žok každých deset minut třímá ve svých rukou své mužství na pánské toaletě.
Jinak má však pivo hodně pozitiv. No nebyly lepší pověstné pivní řeči, kde u jednoho stolu seděli vedle sebe řidič traktoru, učitel deskriptivy, farář, neškodný obecní blázen a někdy dokonce / třeba v Praze / i slavný spisovatel, než dnešní diskuze na sociálních sítích? Odpovím sám : Byly lepší. Co všechno se jen u levného piva dokázalo domluvit! Darmo povídat.
I když Švejk ve světoznámém románu to nikdy neřekl, přesto se rčení, „ že vláda, která zdraží pivo, padne“ dlouho zdálo pravdivé. Jenže všechna ta rčení a lidové moudrosti nefungují. Na svatou Annu už dávno není po ránu chladno, ale tropické vedro, v březnu za kamna nelezeme natož abychom za nimi i v dubnu ještě zůstávali. Plzeň když je „jen“ za šedesát, tak je to jako vyhrát v loterii. Vláda se nehroutí, jen míst, kam se dá zajít na jedno, tak nějak ubývá. Kde pokecat?
Já si totiž třeba u kávy nepopovídám. Vůbec nechápu jak to ty naše holky dělají, že u kávy vydrží klidně i hodinu. Jednak je kávy tak na dva nebo tři hlty a navíc by se měla pít horká, rozhodně by neměla vychladnout. To je jedna věc, druhá věc je počet káv, které se dají na jedno posezení zkonzumovat. Už se vidím jak s vypoulenýma očima si objednávám u vyděšené servírky osmý kousek espressa. Po devátém by už přijela houkačka, která by mě odvezla buď na kardiologii nebo psychiatrii.
Prý přece nejde jen o kávu, ale také o nějaký dobrý zákusek. No viděl jsem spoustu mužů a žen konzumovat zákusek. To není jako pečené koleno Na Bláhovce. Sníst zákusek trvá jen o maličko déle než vypít lungo. U kávy se nic nedomluví, třeba elektrikář, ani se neprobere momentální politická situace nebo ženský. V kavárně nebo čajovně se musí mluvit tiše na rozdíl od klasické české a moravské hospody.
Tradiční hospodu ani nemusí nikdo zbourat, stačí, když do ní přestanou chodit lidi. Sedět v prázdné hospodě je stejně tísnivé jako sedět v prázdné noční tramvaji vracející se pustou ulicí do vozovny. Pořád ještě je kam zajít, ale jak dlouho?
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