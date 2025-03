Viceprezident USA J. D. Vance řekl, že je něco shnilého ve státě dánském

J. D. Vance, ač nikým nezván, navštívil Grónsko a opět nám to Evropanům pěkně nandal. Řekl, že Dánsko není dobrý spojenec a že si Trump vezme ostrov, pokud to bude nutné.

Doposud nikdy v historii žádný americký viceprezident nevstoupil na půdu Grónska, které je poloautonomní součástí Dánského království. Stalo se tak až nyní. J. D. Vance, ač nikým nezván, Grónsko navštívil a opět nám to Evropanům nandal, jen co je pravda. Vzkázal Dánům, že je něco shnilého ve státě dánském. Bez zbytečných servítků konstatoval, cituji : „Neodvedli jste pro obyvatele Grónska dobrou práci.“ Dále uvedl, že Dánsko není dobrý spojenec a že Trump si ostrov vezme, pokud to bude nutné. Aby v tomto ohledu nebylo pochybností, prohlásil Trump, že to nutné je. Evropané to pochopí nebo! Nebo jim to bude muset vysvětlit. Vojenská bezpečnost je v zájmu světového míru, aby bylo jasno.

„Nedobrý“ spojenec Dánsko šlo Američanům na ruku jako žádný jiný. Měli skoro nejvíc padlých vojáků v poměru k počtu obyvatel ze všech zemí zapojených do války v Afghánistánu. Možná jen vojensky podměrečná velikost země z něj dělá spojence méně významného. Navíc bylo veřejné mínění Dánů výrazně proamerické.

Zájmy míru bych si, být viceprezidentem Vance, do arogantních úst nebral. Existuje vojenská dohoda s USA z roku 1951, která bez problémů umožňuje výrazné posílení americké vojenské přítomnosti v Grónsku, které je mimochodem součástí NATO.

Takže ono to bude asi jinak. Jde o bohatství ostrova vykukujícího zpoza tajícího pevninského ledovce. Gróňané do americké náruče vehementně nechtějí, ale i zde je argument po ruce. Gróňané nechtějí, ale ostrov, který má geograficky blíže k USA než k Dánsku, to chce.

Dánsko je nyní v šoku, jaký od roku 1945 nezažilo. Hamlet, princ dánský, se znovu ptá. Být či nebýt, toť otázka. Já bych dodal, že něco shnilého tu někde je, avšak každé maso, které je odděleno od těla, je napřed krvavé a až pak začne hnít.