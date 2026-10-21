V Kutné Hoře jsem si místo katedrály prohlížel budovy železničních stanic
Díky mně, Jardovi Šišovi a Davidovi Snítilovi se na pravidelných srazech naší blogerské party téměř pokaždé stane nějaký malér.
V Pardubicích vzal na sebe hlavní roli Jarda, který ztratil svou ikonickou čepici. V závěru jsme ji hledali i v městských odpadkových koších za pohrdavého přihlížení místních obyvatelů, kteří si zřejmě mysleli, že po ránu hledáme jako nějací městští holubi něco k snědku.
Při dalším setkání v Telči zapomněl David, jsa předtím omámen mladou recepční, na hotelovém pokoji nabíječku, díky čemuž mu jeho mobil v nejméně vhodnou dobu oslepl a oněměl. V Litomyšli jsem celou dobu až přehnaně teatrálně Davidovi připomínal, ať zase něco nezapomene, v jeho případě třeba i hlavu, až vše skončilo tím, že sám jsem na hotelovém pokoji nabíječku na telefon a speciální nabíječku na chytré hodinky zapomněl jako nějaké roztržité trdlo z dopoledního televizního sitcomu.
Kutná Hora, na rozdíl od Pardubic, Telče a Litomyšle, se tentokrát lišila tím, že jsme místo stand – up představení přesedlali na komické trio, v němž, obávám se, jsem sehrál hlavní part. Pevně rozhodnutý napravit svou pošramocenou pověst, jsem vystoupil na hlavním nádraží nalézajícím se čtyři kilometry od samotného města, přestoupil na přípojný motoráček spojující hlavní nádraží s nádražím Kutná Hora město a odtud za pomoci aplikace Mapy cz. úspěšně dorazil bez jediného zaváhání do hotelu s podivným názvem Zlatá stoupa a triumfálně se ohlásil na recepci. V okamžiku maximálního sebeuspokojení jsem si však s hrůzou uvědomil, že nemám bundu. To už u recepčního pultu stáli i ostatní. Když lapálie, tak veřejná.
Od té chvíle jsem měl vlastní individuální program. Místo historického městského jádra jsem se vydal po trase hotel Zlatá stoupa – nevzhledná budova nádraží Kutná Hora město, kde mne čekal nepříjemný rozhovor s chronicky nakrklou pracovnicí výdejny jízdenek. Připadal jsem si jako neoblíbený žák vysvětlující paní učitelce, z jakého důvodu zase přišel pozdě do vyučování. Pak následovalo dvacet minut čekání na verdikt, zda má blankytně modrá bunda visící nad sedadlem č. 26 / pamatoval jsem si ho díky tomu, že toto místo jako jediné v kupé bylo rezervované a já si musel přesednout / , se našla či nikoliv. Našla se. Musel jsem počkat až se rychlíková souprava bude v odpoledních hodinách vracet zpět z Prahy do Brna. Vlastně i já jsem byl taková vlaková souprava pohybující se od nádraží Kutná Hora město, hotel Zlatá stoupa, restaurace Dačického, kde jsem se jako halleyova kometa na půl hodinky objevil abych poobědval se svými kolegy a posléze zase odfrknul zpět na nádraží, nikoliv však pěšky, ale městskou autobusovou linkou. Celá cesta byla jakousi vyhlídkovou jízdou po dosud turisty neobjevených místech Kutné Hory. Bylo to stejné, jako si v Praze objednat vyhlídkovou jízdu po krásách Jižního města.
Zbytek naší party mezitím absolvoval prohlídku turisticky profláklé gotické katedrály sv. Barbory. To nevadí. Hlavní nádraží daleko za městem mělo rovněž své kouzlo a převzetí bundy, na které jsem měl k dispozici pouhé dvě minuty, byl téměř westernově adrenalinový zážitek.
V době, kdy se můj městský autobus přískoky po každých tři sta metrech nalézal mezi zastávkami Kutná Hora - Šipší Na Špici a Kutná Hora - Šipší Sběrná se k mému komickému vystoupení o kilometry jinde přidal Jarda Šiša, který si objednal vřelou černou kávu a tu, aniž by ji nechal vychladnout ze sto stupňů na zdravotně neohrožujících sedmdesát, si ji rázným mávnutím vylil do svého, ehm, klína. Tím napodobil svého filmového jmenovce z Vesničky mé střediskové, který zase trpěl zlozvykem vracet použité sirky zpět do krabičky. Naštěstí ani tato nehoda neměla na funkci vliv.
Třetí komik do počtu, David, si své komediální číslo nechal až na dobu, které se někdy říká mezi psem a vlkem, a to v jednom nočním podniku. Už složení naší party nevěstilo nic dobrého. Já, David Snítilý, Jarda Šiša a Helena Koutková. Divím se Heleně, kde vzala tu kuráž s námi smolaři si ještě prodloužit večer. Všechno probíhalo normálně. Poseděli jsme, pokecali, pak u pultu zaplatili a po schodech nahoru, až na Davida, který si ještě musel odskočit, se na čerstvý noční vzduch vydali. David nešel a nešel. Místo něho však za námi vyrazila servírka tryskem, který opodstatňoval jen požární poplach nebo prchající neplatič. V ruce držela mobil.
„Nechybí někomu z vás?“
Nikomu z nás nechyběl, byť se našel u stolu, kde jsme seděli. I netalentovaný detektiv by vydedukoval, že „pachatelem“ ztráty chytrého telefonu je David – třetí do počtu.
Pokud jde o nedělní návrat, za celou blogerskou skupinu hlásím, že během neděle se už nic dalšího mimořádného nestalo.
Vilém Ravek
Jsou libo pečení holubi létající rovnou do huby? V žádném případě!
Důrazné varování! Maso do huby letícího holuba, jakkoliv propečeného, je tuhé, šlachovité a věru nevalné chuti.
Vilém Ravek
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Vilém Ravek
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Motto : Ta kropenatá slepice je nějaká smutná. Neměla bych ji podříznout? Chatbot : Pokud myslíš, že ji to potěší, tak to udělej.
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