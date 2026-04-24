V Hormuzském průlivu je uvázlých 85 ropných tankerů a v Baltském moři zase velryba Timmy
Celý svět s napětím sleduje, zdali se podaří mladého keporkaka uvázlého na mělčině Baltského moře zachránit a nějak ho dostat zpět do Atlantického oceánu. Už bezmála měsíc je akce „Zachraňte Timmyho“ hlavní zprávou dne. Je to napínavé. Ráno píšou, že se Timmy za pomoci těžké techniky dostal z mělčiny, ale v poledne prý už zase znovu uvázl. Státní záchranné složky už boj o život velryby vzdaly, ale dobrovolníci bojují dál. Na mořském dně vyhloubí koryto dlouhé sto metrů, aby k Timmymu mohl připlout nákladní člun. Remorkéry by pak člun i s Timmym odvlekly do hlubších atlantských vod. Možná tato složitá a finančně náročná akce bude úspěšná a velryba Timmy bude zachráněna.
Druhou nejdůležitější světovou zprávou je, že v Hormuzském průlivu je nadále uvízlých 85 obřích ropných tankerů. Nedávno se zdálo, že budou moci vyplout na volné moře, ale přes horečnou vojenskou i diplomatickou snahu se to dosud nepodařilo. Zatímco velryba trpí a strádá a úlevná záchrana anebo úlevná smrt je pro ni v nedohlednu, i světová ekonomika strádá a přibližuje se hospodářské krizi.
Tak mě napadlo, co by se dělo, kdyby keporkak Timmy uvízl v Hormuzském průlivu a ne v Baltském moři. Nebyl by to důvod alespoň k dočasnému příměří? Dostat dvanáct metrů dlouhého a tři metry širokého keporkaka z mělčiny by pro minolovky a torpédoborce byla hračka. Ovšem nesmělo by se válčit. Možná to vidím jako Hurvínek válku. Určitě by chvíli trvalo, než by se Američané s Iránci v Islamabádu domluvili, jak se celá akce technicky provede. Možná by jim to trvalo týden nebo dva, navíc by museli mezitím uvízlého Timmyho zakrýt velkou plachtou, aby nedostal úpal a podvodním čerpadlem ho zespodu nadnášet, aby nebyl ke dnu drtivě tlačen svou vlastní vahou. Aby kotvící tankery nepřekážely, umožnil by se jim dočasně volný pohyb sem a zase tam.
S nasazením veškerých sil všech zúčastněných stran by nakonec byla velryba za jásotu všech včetně nekompromisních japonských velrybářů zachráněna. Určitě to bude nádherný happyend ve stylu Hollywoodského velkofilmu.
Až by akce definitivně skončila, mohlo by se válčit dál. No není ten náš dnešní svět až k zbláznění bláznivý?
Vilém Ravek
|Další články autora
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 337
- Celková karma 17,63
- Průměrná čtenost 1492x