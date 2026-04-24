V Hormuzském průlivu je uvázlých 85 ropných tankerů a v Baltském moři zase velryba Timmy

Tak mě napadlo, co by se dělo, kdyby keporkak Timmy uvízl v Hormuzském průlivu a ne v Baltském moři. Nebyl by to důvod alespoň k dočasnému příměří?

Celý svět s napětím sleduje, zdali se podaří mladého keporkaka uvázlého na mělčině Baltského moře zachránit a nějak ho dostat zpět do Atlantického oceánu. Už bezmála měsíc je akce „Zachraňte Timmyho“ hlavní zprávou dne. Je to napínavé. Ráno píšou, že se Timmy za pomoci těžké techniky dostal z mělčiny, ale v poledne prý už zase znovu uvázl. Státní záchranné složky už boj o život velryby vzdaly, ale dobrovolníci bojují dál. Na mořském dně vyhloubí koryto dlouhé sto metrů, aby k Timmymu mohl připlout nákladní člun. Remorkéry by pak člun i s Timmym odvlekly do hlubších atlantských vod. Možná tato složitá a finančně náročná akce bude úspěšná a velryba Timmy bude zachráněna.

Druhou nejdůležitější světovou zprávou je, že v Hormuzském průlivu je nadále uvízlých 85 obřích ropných tankerů. Nedávno se zdálo, že budou moci vyplout na volné moře, ale přes horečnou vojenskou i diplomatickou snahu se to dosud nepodařilo. Zatímco velryba trpí a strádá a úlevná záchrana anebo úlevná smrt je pro ni v nedohlednu, i světová ekonomika strádá a přibližuje se hospodářské krizi.

Tak mě napadlo, co by se dělo, kdyby keporkak Timmy uvízl v Hormuzském průlivu a ne v Baltském moři. Nebyl by to důvod alespoň k dočasnému příměří? Dostat dvanáct metrů dlouhého a tři metry širokého keporkaka z mělčiny by pro minolovky a torpédoborce byla hračka. Ovšem nesmělo by se válčit. Možná to vidím jako Hurvínek válku. Určitě by chvíli trvalo, než by se Američané s Iránci v Islamabádu domluvili, jak se celá akce technicky provede. Možná by jim to trvalo týden nebo dva, navíc by museli mezitím uvízlého Timmyho zakrýt velkou plachtou, aby nedostal úpal a podvodním čerpadlem ho zespodu nadnášet, aby nebyl ke dnu drtivě tlačen svou vlastní vahou. Aby kotvící tankery nepřekážely, umožnil by se jim dočasně volný pohyb sem a zase tam.

S nasazením veškerých sil všech zúčastněných stran by nakonec byla velryba za jásotu všech včetně nekompromisních japonských velrybářů zachráněna. Určitě to bude nádherný happyend ve stylu Hollywoodského velkofilmu.

Až by akce definitivně skončila, mohlo by se válčit dál. No není ten náš dnešní svět až k zbláznění bláznivý?

Autor: Vilém Ravek | pátek 24.4.2026 17:05 | karma článku: 0 | přečteno: 20x

Vilém Ravek

Pragmaticky řečeno, běžte už s těmi vašimi hodnotami do háje

Hodnota je sice krásná věc, ale prachy si za ni nekoupíš. Tak to prostě je, nemá si cenu nic nalhávat.

22.4.2026 v 16:52 | Karma: 16,96 | Přečteno: 459x | Diskuse | Společnost

Vilém Ravek

Výlet internetového pana Broučka zpět do romantického devatenáctého století

V 19. století se při soubojích dělily urážky na cti do tří stupňů. Prostá urážka, hrubá urážka a nejtěžší urážka. Při nejtěžší urážce bylo nemyslitelné, aby se uražený místo duelu spokojil jen s omluvou.

5.4.2026 v 18:21 | Karma: 9,80 | Přečteno: 189x | Diskuse | Poezie a próza

Vilém Ravek

Na sousedy mám štěstí až na břízu bělokorou, která mi z života dělá peklo

Bříza bělokorá je jeden z nejrychleji rostoucích stromů, ale je totálně nepřizpůsobivá. Nikomu nepřeji mít za souseda břízu, byť bílou má řízu.

19.3.2026 v 12:10 | Karma: 28,39 | Přečteno: 1695x | Diskuse | Ostatní

Vilém Ravek

Děláš s těmi sirkami velkou chybu, Donalde. Jednou to poznáš

Je na čase udělat Ameriku opět velkou. Make Amerika Great Again dnes umí odrecitovat zpaměti i ten, který doposud znal z angličtiny jen yes, no a frázi Sorry, I don't speak English.

2.3.2026 v 18:47 | Karma: 20,99 | Přečteno: 470x | Diskuse | Společnost

Vilém Ravek

Ty příkopy jsem sice nevykopal, ale zasypávat je nebudu

Vyhýbám se i jedincům, kteří se dají po převaření konzumovat, ale z hřibu žlučníku se ani po hodině vaření lanýž neudělá

23.2.2026 v 16:08 | Karma: 19,28 | Přečteno: 444x | Diskuse | Společnost
Nejčtenější

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.
19. dubna 2026,  aktualizováno  20. 4. 7:19

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...

Otík se vrátil na místo činu. Nová pamětní deska připomíná slavnou českou komedii

Lávka u stanice metra Háje má svou pamětní desku. Fotku z místa nám poslal...
23. dubna 2026  16:22,  aktualizováno  24. 4. 7:32

Dnes dopoledne proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky na lávce u stanice metra Háje. Připomíná...

GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části

1945
21. dubna 2026,  aktualizováno  12:06

Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...

Pes, běžci i letadlo. Takto čtenáři deníku Metro vyfotili Dvorecký most. Který snímek vyhrál?

Dvorecký most očima čtenářů deníku Metro
22. dubna 2026  5:30

Ještě jednou se vracíme k nové pražské spojce mezi Podolím a Zlíchovem. Dvorecký most krátce po...

Teď se bude testovat, jak lanovka na Petříně mrká a červená se. Cesta na kopec ale nebyla snadná

První byla se švýcarskou přesností usazena na koleje. Druhou táhl těžší tahač,...
22. dubna 2026  14:30

„Mám obrovskou radost. Těšíme se teď na květnové testování. Musíme zkontrolovat, jak funguje mrkání...

Plzeň opraví budovu ředitelství zoologické zahrady, potřebuje zateplit

ilustrační snímek
24. dubna 2026  16:01,  aktualizováno  16:01

Plzeň opraví za desítky milionů korun budovu ředitelství Zoologické a botanické zahrady města Plzně...

Měření v Libereckém kraji nezachytila žádný pohyb budov v blízkosti dolu Turów

ilustrační snímek
24. dubna 2026  15:05,  aktualizováno  15:05

Čidla, která v Libereckém kraji už rok měří pohyb budov v blízkosti polského hnědouhelného dolu...

Obora Jelenice zůstává neprůchozí, brány sice zmizely, vznikly nové bariéry

ilustrační snímek
24. dubna 2026  15:04,  aktualizováno  15:04

Obora Jelenice v údolí řeky Moravice na Opavsku zůstává pro veřejnost uzavřená. Soudy v minulosti...

Hradecký kraj hledá firmy na zpevnění svahů u silnic, zakázka přesáhne 58 mil.Kč

ilustrační snímek
24. dubna 2026  14:47,  aktualizováno  14:47

Královéhradecký kraj hledá firmy, které by v příštích letech zajišťovaly nestabilní svahy nad...

Vilém Ravek

  • Počet článků 337
  • Celková karma 17,63
  • Průměrná čtenost 1492x
Glosátor dění kolem nás, který se pokouší hledat perličky na dně, i když tuší, že tam najde /většinou/ něco zcela jiného. Někdy se však zadaří.

