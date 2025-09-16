Upozorňujeme návštěvníky divadla, že v hororu Drákula se objeví krev
Po oznámení jednoho londýnského divadla Lyric Theatre uvádějícího premiéru upířího hororu Drákula museli být diváci šokováni. Prý se v průběhu děje objeví krev! Pro všechny případy pro slabší nátury, které se přesto odvážně rozhodnou upíří představení navštívit, byly uvedeny urgentní kontakty na krizové linky. Kromě sání krve z krční tepny divadlo upozornilo i na genderově podmíněné násilí a jisté náznaky sexuálního útoku evidentně nezdrženlivého upíra.
Jen tak přemýšlím, kolik diváků by do divadla Lyric Theatre přišlo, kdyby diváky místo varování uklidňovalo, že jejich Drákula bude mít upilované špičáky a pokud bude sát něco červeného, tak pouze ve třetím dějství koktejl Bloody Mary zatímco ostatní jen Cuba libre. Jinak po celou dobu půjde víceméně o romantickou komedii ve stylu filmu Špindl 2.
Já kdybych nesnášel krev, rozhodně bych nešel na film odehrávající se v prostředí transfuzní stanice a kdybych chtěl být ušetřen náznaků sexuálního násilí, tak bych se například nedíval na seriál Metoda Markovič o sériovém vrahovi Ladislavu Hojerovi.
Ostatně na přehnanou péči ohledně duševního zdraví jsem si za ty roky už zvykl. Obdoba varovného příbalového letáku předchází skoro každý televizní pořad. Jelikož by se všechna varování nevešla ani na velkoplošnou obrazovku, nahradily slovní popisy piktogramy. Díky jejich výtvarnému ztvárnění mne začala v hlavě blikat ještě další varovná kontrolka, že mé íkvé je na úrovni tykve. Bez pomoci nějakého hodného asistenta „pro jinak chytré“ jsem dlouho nedokázal vyluštit, co ty piktogramy vlastně zobrazují.
Je to se mnou opravdu vážné. Já totiž někdy dokonce nerozeznám ani některé modernější piktogramy označující pánské a dámské toalety. Místo obligátního panáčka a panenky se zobrazují jakési bytosti neurčitého genderu bortící stereotyp, že ženy nosí sukni a muži mají vousy a kalhoty, když to přece už dávno není pravda.
Ale abych se vrátil k varovným televizním piktogramům.
Piktogram varující, že promítaný film obsahuje sexuální scény, spíše ukazuje okamžik, kdy Robert Koch poprvé uviděl pod mikroskopem bacily tuberkulózy. Ve skutečnosti jde ovšem o tři spermie podobající se pulcům, které jsme jako kluci chytali a dávali si je do akvária ze sklenice na okurky.
Další piktogram, který předem varuje diváka před pořadem, ve kterém se zneužívají drogy a chlast, by stejně tak mohl varovat před filmem odehrávajícím se v nemocničním prostředí. Injekční stříkačka k odběru krve a šampuska na moč...proč by ne?
Piktogram oznamující násilí připomíná obrázek, kterým psychologové zjišťují představivost svých klientů. Co jako první na obrázku vidíte? Ha? Rybí kostřičku, odpověděl bych bez zaváhání. Éé vlastně tak trochu ano, ale je to ruka svírající nůž.
Oku nejlibější piktogram je ten, co varuje před vulgarismy. V kulatém terčíku se skví krásné ženské rty jaké má Marilyn Monroe na plakátě Andy Warhola, které jsou přeškrtnuté ve stylu - tak už ženská konečně zmlkni. Piktogram značící strach zase znázorňuje vypleštěné oko, jak ho vidí oční lékař při vyšetřování sítnice.
Ne vždy ,ale čas od času ano, se objeví před filmem tentokrát klasické slovní varování, že v pořadu se vyskytují scény se stroboskopickým efektem. Až do napsání tohoto článku jsem pořádně nevěděl, co ksakru ten stroboskopický efekt znamená. Teď už však vím, před čím se mám varovat. Je to rytmický pohyb předmětu pod zdrojem pulzujícího světla. U citlivějších diváků, kteří v sobě nenaleznou vůli odvrátit svůj zrak od mihotající se obrazovky, může vyvolat závratě nebo i epileptický záchvat. Tak bacha na to.
Vilém Ravek
