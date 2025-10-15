Turek a jeho Macinka
Volby, kdy nám šlo údajně úplně o všechno, skončily. Čekal jsem všechno od tragédie antických rozměrů hudebně podbarvené závěrečnou dojemnou částí Lacrimossa z Mozartova Requiem d moll až po obdobu erotického filmu Devět a půl týdne, kdy vítězové voleb a jejich fandové posunou hranici extatické rozkoše za hranice všeho možného a nemožného. Místo toho jsme svědky příběhu Turka a jeho Macinky. Název Turek a jeho Macinka mylně evokuje prvorepublikové čtení z edice růžové knihovny pro ctěné dámy a slečny, ale není tomu tak. Spíše jde o satiru, kterou tu oba pánové už několik dnů předvádějí v tak vysoké kvalitě, že se právem nabízí otázka, co budou osvědčení profesionální tvůrci politické satiry žrát.
Přitom ani jeden z úhlavních představitelů Motoristů sobě nejsou typičtí komici. Na to jsou až příliš krásní, zejména pak pan Turek. Mysliveckou mluvou jde o doslova trofejní kousek, kterému bych měl i ve svých nejlepších letech opravdu co závidět. Každá žena, která na něho pohlédne, okamžitě ustane se sledováním reklam na přípravky proti vaginální suchosti. Vysoký, ramenatý, dlouholebý blonďák s vystouplými lícními kostmi a pevnou bradou jako kdyby z oka vypadl Old Shatterhandovi v podání Lex Barkera. S takovýmto somatotypem lze dělat legraci jen nechtěnou. Jak je vidno, panu Turkovi se to s úspěchem, který by mu záviděl i Felix Holzman, náramně daří. Pan Macinka je na komika rovněž málo vhodný pro svou nenápadnou medvídkovitou úhlednost, která kontrastuje s mohutným třílitrovým americkým pick-upem, ve kterém teď jezdí. Přesto, jak se ukazuje, dokáže zdatně nadhazovat poslanci Turkovi míče na všebourající komické skeče.
Tak jako blahé paměti Felix Holzman rozvedl název filmu Včera, dnes a zítra do ikonické scénky, podařilo se téměř totéž oběma pánům jejich požadavkem stát se ministrem zahraničních věcí a ministrem životního prostředí.
Záhy se ukázalo, že pro hlavní roli je předurčen Filip Turek, jehož komika vystoupala rychlostí přesahující i oněch 200 km za hodinu až na samý vrcholek všeobecné lidové zábavy alespoň u těch, kterým se říká smějící se bestie. Momentálně to vypadá, že už ani nepotřebuje nadhazovače Marcinku a vystačí si jako stand-up komik. Každý den přináší něco nového, byť jde o věci i několik let staré. Třeba lístek s nakreslenou šibenicí za stěračem auta saúdské ambasády, na jehož střeše umístil velkou loveckou nábojnici, která mu, jak Filip Turek vysvětlil, nechtěně vypadla z kapsy / potlesk /.
Radši ať necháme na někom jiném, aby účinně loboval za zrušení nebo aspoň odklad zákazu spalovacích motorů, neboť to beztak nakonec rozhodne trh.
Upozorňujeme návštěvníky divadla, že v hororu Drákula se objeví krev
Před přečtením tohoto článku všechny varuji, že u citlivějších jedinců může vyvolat závratě, strach z neznáma a chronickou nespavost. Děkuji.
Na seznamce malej je i zadarmo drahej
Na seznamkách je u mužů rozhodujícím parametrem tělesná výška. Jestli někde panuje zákon přírodního výběru ve své nejryzejší podobě, tak to jsou seznamky.
Prožil jsem své dětství na rozhraní střední a mladší doby výpraskové
Otrlost nás, co jsme střední dobu výpraskovou prožili, se mi zdá s odstupem času nepochopitelná. Ani se mi tomu nechce věřit.
Kdo nezná svoje heslo, jako kdyby ani nebyl
Podle všech bezpečnostních hledisek vygenerované heslo je natolik bezpečné, že ho neprolomí ani jeho majitel.
Teče voda teče a já s baterkou vkleče snažím se opravit porouchaný geberit
Občas se mi zdá hororový sen, jak s hasákem v ruce a s rozsvícenou čelovkou na hlavě klečím u záchodové mísy a snažím se opravit porouchaný geberit.
