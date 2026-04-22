Pragmaticky řečeno, běžte už s těmi vašimi hodnotami do háje
Už to tak vypadá, že slovo hodnota se málem považuje za nepatřičné slovo při jehož vyslovení si mnozí klepou na čelo. Jak by zazpíval Richard Müller : Hodnota je krásná věc, ale prachy si za ni nekoupíš. Tak to je, nemá si cenu nic nalhávat. Ostatně, když se kdokoliv z vyznavačů hodnotového pohledu na svět pokusí definovat, co to vlastně znamená, připomíná svou krasomluvou recitátora z Nedělní chvilky poezie blahé paměti. Přitom každý recituje něco jiného, takže kdo se v tom má vyznat.
S pravdou ,což je podle samozvaných moralistů synonymum hodnoty, sice nejdále dojdeš, ale už se neříká kam. Na celé čáře totiž vyhrává na pevné zemi stojící pragmatismus, který je ve své jednoduchosti geniální a přitom pro každého srozumitelný. Je drsný jako severská detektivka, ale krutě pravdivý. Například ve smečce se může pářit jen největší pes. Malým psům se to nemusí líbit, ale když se budou dožadovat svých hodnotových psích práv, velký pes je zadáví nebo vyžene z rodné smečky.
Stejně funkční je transakční způsob vzájemné koexistence kopírující osvědčené principy evolučního vývoje. Kamarád sice taky rád, ale pragmatik se oprávněně zeptá a proč by měl být taky rád? Maximálně ať je rád, že je rád. Kamarádství nebo přátelství z pragmatického hlediska vlastně nemá logiku. O tom by mohl vyprávět končící maďarský premiér Viktor Orbán, kterého zástupce naší vlády nedávno označil za převtělení Michalangela Buonarrotiho, velikána, který se narodí jen jednou za 500 let, aby poté, co muž označený za chodící Maďarsko prohrál volby, po něm dokonce ani Babiš neštěkl.
Inu transakční přístup je nemilosrdný ale nadmíru efektivní. Život je boj. Samozřejmě pragmatismus nemusí být vždy příjemný a pěkný na pohled. I na vůdce smečky může dojít, navštíví li ho vůdce ještě větší smečky a z velkého psa se rázem stane relativně menší pes. To se zřejmě bohužel přihodilo našemu ryze pragmatickému premiérovi. Neočekávaně ho navštívil generální tajemník NATO Mark Rutte, který ho „transakčním způsobem“ přiměl k akutní změně názoru ohledně zvýšení výdajů na obranu. To samozřejmě neznamená, že se tak i stane, neboť k pragmatismu patří pružná reakce na jakoukoliv změnu, která může přijít kdykoliv, však to známe. Jedinou slabinou pragmatismu je, že nevím, co si mám o pragmaticích myslet, či lépe řečeno nevím, co si myslí oni.
Vilém Ravek
Výlet internetového pana Broučka zpět do romantického devatenáctého století
V 19. století se při soubojích dělily urážky na cti do tří stupňů. Prostá urážka, hrubá urážka a nejtěžší urážka. Při nejtěžší urážce bylo nemyslitelné, aby se uražený místo duelu spokojil jen s omluvou.
Vilém Ravek
Na sousedy mám štěstí až na břízu bělokorou, která mi z života dělá peklo
Bříza bělokorá je jeden z nejrychleji rostoucích stromů, ale je totálně nepřizpůsobivá. Nikomu nepřeji mít za souseda břízu, byť bílou má řízu.
Vilém Ravek
Děláš s těmi sirkami velkou chybu, Donalde. Jednou to poznáš
Je na čase udělat Ameriku opět velkou. Make Amerika Great Again dnes umí odrecitovat zpaměti i ten, který doposud znal z angličtiny jen yes, no a frázi Sorry, I don’t speak English.
Vilém Ravek
Ty příkopy jsem sice nevykopal, ale zasypávat je nebudu
Vyhýbám se i jedincům, kteří se dají po převaření konzumovat, ale z hřibu žlučníku se ani po hodině vaření lanýž neudělá
Vilém Ravek
Příběh lásky a zrady v pasti kvantové fyziky
Bavila se náramně. Natáhla svou dlouhou štíhlou nohu a laškovně ji zabořila do jeho blahobytného bříška, které mu po čtyřicítce postupně narostlo do velikosti fotbalového míče.
Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře
Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé
Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů...
GALERIE: Tajemství Tančícího domu odhaleno. Výroční výstava zpřístupní skryté části
Tančící dům slaví kulatiny. Výstava v galerii ukáže originály Franka Gehryho, skryté prostory a...
Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště
V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné...
Festival Jižní Svéráz na jihu Čech propojí osm měst a 45 divadelních souborů
Festival Jižní Svéráz na jihu Čech od května do září propojí osm měst a 45 divadelních souborů a...
Modernizace koupaliště v Novém Jičíně spěje ke konci,otevřít by se mělo v červnu
Dělníci dokončují rekonstrukci venkovního bazénu v Novém Jičíně. Za modernizaci koupaliště, která...
Brno plánuje postavit tři nové mateřské školy pro stovky dětí
V Brně vzniknou tři nové mateřské školy pro stovky dětí. Brněnští radní dnes schválili zadávací...
Letecký Den ve vzduchu v Plasích ukáže akrobacii, armádní i historické stroje
Několikahodinový program s přelety, akrobatickými vystoupeními i historickými letouny nabídne 25. a...
