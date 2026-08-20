Poslední slova slavných osobností by u dnešních mediálních marketérů neobstála
Nedávno mi na můj dotaz umělá inteligence sestavila seznam posledních slov slavných světových osobností. Abych byl upřímný, nic moc. Kdyby měli pořádného marketéra a tiktokového experta, jak v pěti vteřinách přilákat tisíc lajkařů, určitě by ty citáty vypadaly podstatně jinak.
J. W. Goethe, kníže mezi literáty, se zmohl na nicneříkající větu „Více světla“. Velkou filozofii v tom nehledejte. Literární génius jen přikázal své služce, aby otevřela i druhou okenici.
Ani Oscar Wilde se moc nevyznamenal. To, co řekl, říkával jsem ve školní jídelně už jako žák základní školy i já. „Nenávidím ty zatracené omáčky.“ Podle jiných pamětníků měl říci poněkud jinou větu, která nezapře, že Wilde byl mistrem dekadence. „ Mé tapety a já bojujeme na život a na smrt. Jeden z nás musí odejít. „ Z kontextu je zřejmé, že tapety vyhrály. U mne, když jsem se kdysi snažil amatérsky nalepit v ložnici tapety, to dopadlo naopak. Nadobro odešly tapety a na přechodnou dobu i moje žena, já zůstal.
Patřím ke generaci, která musela na fakultě skládat i zkoušku z Marxismu – Leninismu. Co však řekl Karel Marx těsně před smrtí, nám lektoři ML zatajili. K Marx řekl pouhá dvě slova : „Dopijme to!“. Pravicoví revizionisté by z této poslední věty nejspíše dovodili, že autor Komunistického manifestu měl na mysli, že kalich hořkosti musí být dopit do samého dna.
O něco lepší slova pronesl na závěr svého života slavný herec Bogard. Pravil : „Nikdy jsem neměl přejít z té skotské na martini.“ Pokud jde o mne, dám si rozhodně bacha. Raději zůstanu u osvědčeného českého ležáku spodně kvašeného a nebudu experimentovat se svrchně kvašeným stoutem chutnajícím jako vychladlé kafe.
O něco méně vtipný byl velšský básník Dylan Thomas. Jeho poslední slova však vyvolávají pochybnost, zda li šlo z jeho strany o přirozenou smrt nebo otravu alkoholem. Řekl tohle: „Právě jsem vypil 18 sklenic whisky. Myslím, že je to rekord.“ Mohl by být. Záleží za jak krátkou dobu se mu to podařilo.
Nejbizarnější poslední slova pronesla ta nejméně slavná z výše uvedených slavných – moderátorka americké televizní stanice Christine Chubbucková, která se zastřelila v přímém přenosu. Než tak učinila, řekla : „V souladu s politikou televizní stanice Channel 40 přinášet vám co nejnovější krvavé události v živých barvách uvidíte teď jednu takovou naživo.“
Tak tohle by dokonce rozhodilo i dnešního skalního followera zvyklého na ledacos. Kam se hrabe hranolka, nutela nebo dialog s kohoutem.
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