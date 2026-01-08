Po žních půjdeš k Turkovi do moštárny
Nic není černobílé, ani čtyřtaktně spalovací motorista sobě Filip Turek. Taky jsem patřil k těm, kteří si myslí, že zastánce výfuků není zrovna vhodným kandidátem na ministra životního prostředí. Rádoby vtipně jsem tvrdil, že udělat Filipa Turka ochráncem životního prostředí je jako udělat kozla zahradníkem. No to jsem si ale naběhl. Filip Turek totiž je zahradníkem a ne ledajakým, jak jsem se včera dočetl v článku na SZ. Má velký ovocný sad v pražském přírodním parku Říčanka. Sice v této přírodně chráněné oblasti se stavět nesmí, ale výjimkou jsou stavby sloužící zahrádkářským účelům, což velká moštárna s přístřeškem pro zahradní techniku ulehčující práci v sadu každopádně je. Faktem sice je, že moštárna připomíná dvougaráž, ale to bude asi tím, že maskulinní drsňák nechce vypadat jako komický Béďa Trávníček z reklamy pro Mountfield.
Jistou vadou na kráse je ovšem to, že stavba neměla stavební povolení. To však už dostala poté, kdy se ukázalo, že dvougaráž je ve skutečnosti velká moštárna a výrobna zavařenin. Bohužel pro Filipa Turka i přesto bude proti němu vedeno přestupkové řízení. Já být v přestupkové komisi, dal bych panu Turkovi šanci si svůj přestupek odpracovat. Když už to kvůli zatvrzelému Petru Pavlovi nebude v ministerské sesli, tak alespoň opásán pogumovanou zástěrou u lisu. Ono mu totiž ani nic jiného nezbude. Je totiž ostře sledovanou osobou a vsadím se, že novináři budou dokumentovat, zdali moštárna je opravdu moštárna.
Práce v sadu bude jak na kostele. Jablka ve velkém sadu se musí napřed sklidit a teprve potom se budou moci lisovat či případně zavařit. Filip Turek to asi jako čestný předseda Motoristů dělat nebude, ale někdo ano. Takže studenti brigádníci pozor. Když budete hodně zlobit, půjdete po žních k Turkovi do moštárny.
Vilém Ravek
