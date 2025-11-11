Ne každé uklidnění přináší uvolnění, spíš právě naopak
Začnu u sebe. Dozvěděl jsem se, že Windows 10, co mám v počítači, už nebude dostávat bezpečnostní aktualizaci. Můj švagr, který je ajťák, mne uklidňoval a prý že nemám propadat panice. Pokud nebudu navštěvovat na webu hambaté stránky, tak mi absolutně nic nehrozí. „Tak to mi spadl kámen ze srdce“, řekl jsem s velmi ochotnicky zahranou úlevou.
Momentálně je stále více lidí znepokojeno lavinově se šířící nákazou žloutenky typu A, zvláště když vakcín je nedostatek. Nějaká epidemioložka v rádiu vystrašenou veřejnost uklidňovala, že ti, co si soustavně myjí ruce pokud možno antibakteriálním mýdlem, se nemají čeho bát. Je tu snad mezi vámi prase, které si aspoň dvacetkrát za den nemyje ruce?? No sláva, nikdo se nehlásí, takže o nic vlastně nejde.
Já patřím k těm, kteří očkováni jsou, ale jen díky tomu, že jsem na jaře jel na poznávací zájezd do Vietnamu. Podle epidemiologických doporučení jsem se měl naočkovat vakcínami, jejichž souhrnná cena přesahovala polovinu částky, kterou jsem vynaložil na zájezd. Nakonec jsem se omezil pouze na žloutenku typu A B C. Můj obvoďák mi řekl, že nákaza žloutenkou typu B a C mi nehrozí, čímž mne utěšil, ale zároveň i naštval. Tyto žloutenky, jak mi vysvětlil, se totiž šíří zejména pohlavním stykem. Kde bral až tak stoprocentní jistotu, za situace kdy se chystám navštívit jihovýchodní Asii proslulou sexuální turistikou?
Skoro každý, kdo je vlastníkem bytu nebo rodinného domku, má uzavřené pojištění proti škodě. Ne každému, u koho nastane škodná událost, je však pojišťovna ochotná plnit. Ale žádné strachy, dostane se vám ujištění. Pokud prokážete, že provádíte pravidelné revize elektroinstalace, plynu a kontrolu komína a bleskosvodu, neplatil jste ročně deset tisíc za pojistku zbytečně. Takže klídek.
Zajímavý způsob uklidňování používají někteří lékaři zabývající se drogovou a zejména alkoholickou závislostí. Někteří z těchto odborníků jsou naprosto ortodoxní asi jako Limonádový Joe, ale jiní jsou liberální a pro příležitostné konzumenty alkoholu mají jisté ač velmi rezervované pochopení. Ne každý, kdo si občas dá jednou za týden malé desetistupňové pivo anebo na narozeninové párty výjimečně vypije deci lehkého vína, je hned závislák, uklidňují. No tak pěkně děkuji, pane doktore. Teď jsem díky vám ještě klidnější než žabincem zarostlá lesní tůňka.
Letiště v Dubaji je opravdu obrovské. Kdyby jednotkou velikosti byla Ruzyně, tak dubajské letiště čítá aspoň šest Ruzyní. Má tři terminály z nichž do jednoho se dá dostat jen prostřednictvím speciálního metra. Pro cestovatele začátečníka může být přestup v Dubaji největší adrenalin celého poznávacího zájezdu. Ale není se čeho bát. Když zabloudíte mezi terminálem C a B, obsluhující personál vám ochotně podrobně vysvětlí cestu. Všichni naštěstí plynule mluví anglicky.
„ Tak fankjů, šohaju, tož teďkonc hož možu bét klidné.“
Inu ne každé jakkoliv dobře míněné uklidnění přináší i kýžené uvolnění.
Vilém Ravek
Ahoj tati, mobil mi spadl do záchodu i s bankovnictvím. Pomoz !
Ahoj mami, mám průšvih. Rozbil se mi mobil, kde mám internetové bankovnictví včetně elektronické platební karty. Nemám přístup k účtu a nutně musím zaplatit pokutu nebo mě zavřou. Také vám přišla takováto esemeska?
Vilém Ravek
Turek a jeho Macinka
Nejde o název love story z první republiky, ale o satiru, kterou tito dva pánové už několik dnů předvádějí.
Vilém Ravek
Upozorňujeme návštěvníky divadla, že v hororu Drákula se objeví krev
Před přečtením tohoto článku všechny varuji, že u citlivějších jedinců může vyvolat závratě, strach z neznáma a chronickou nespavost. Děkuji.
Vilém Ravek
Na seznamce malej je i zadarmo drahej
Na seznamkách je u mužů rozhodujícím parametrem tělesná výška. Jestli někde panuje zákon přírodního výběru ve své nejryzejší podobě, tak to jsou seznamky.
Vilém Ravek
Prožil jsem své dětství na rozhraní střední a mladší doby výpraskové
Otrlost nás, co jsme střední dobu výpraskovou prožili, se mi zdá s odstupem času nepochopitelná. Ani se mi tomu nechce věřit.
