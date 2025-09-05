Na seznamce malej je i zadarmo drahej
Jestli někde funguje zákon přírodního výběru jako klíčový princip evoluční teorie Charlese Darwina ve své nejryzejší podobě, tak to jsou seznamky, které jsou ještě neúprosnější než rigorózní porota na mezinárodní výstavě afgánských chrtů. Zatímco u afgánského chrta se posuzuje jeho patřičně majestátní vzhled, pokud možno co nejdelší a nejhustější srst, dlouhé uši pěkně přiléhající k hlavě, zatočený ocas a typická tmavá maska na obličeji, která přidává psovi na vznešenosti, u seznamky je u mužů rozhodujícím parametrem pouze tělesná výška.
Dnes dospěla situace tak daleko, že ani basketbalista, pokud není podkošovým hráčem, ale jen rozehrávačem, si nemůže být úplně stoprocentně jistý, že projde základním výběrovým sítem. V něm by zcela jistě beznadějně uvázli i takoví jako jsou Zorro Antonio Banderas, Maverick Tom Cruise, zuřící býk Robert De Niro nebo kmotr Al Pacino. Pokud jde o mne, tak bych se ani do kvalifikace, z níž může do základní soutěže beztak postoupit jen vítěz, nedostal.
Ono je to vlastně jedno, neboť v seznamce je prý naděje na úspěch skoro stejně malá, jako vyhrát ve Sportce jackpot. Odůvodňuje se to tím, že muži se snaží lovit v extralize, ale objektivně nemají ani na okresní přebor. Pro ženy je zase hlavním vodítkem to, aby k nim partner pasoval a aby spolu jako pár nepůsobili legračně. K bližšímu seznámení jsou tak připuštěni jen ti s konvenčně odpovídajícím výškovým rozdílem. Velkým problémem seznamkového světa také je, že až příliš připomíná slevovou akci na zboží, u kterého pomalu končí doba doporučené spotřeby.
Podle slavného evoluční biologa Richarda Dawkinse, pokračovatele Darwina, hlavní jednotkou není po spáření toužící jedinec ale sobecký gen, který je téměř nesmrtelný. Organismy jsou pro něj jen dočasným pohyblivým vehiklem. Jediné, na čem genu záleží je, kolikrát bude zkopírován.
Upřímně řečeno mě nenapadá, jak prostřednictvím seznamky na dálku oslovit sobecký gen vyhlédnuté partnerky / ve skutečnosti kopírky na další a další geny, jejichž je dočasnou nositelkou/. Nejspíš to bude ona příslovečná vzájemná chemie, která opravdu dokáže připravit o zdravý rozum na první pohled i zcela nesourodé páry. Jenže i když se dnes dá elektronicky přenášet všechno, pach zdravě propoceného funkčního trika neřkuli ponožek, nikoliv. Stejně je to i s charisma, které je rovněž nepřenosné. Bohužel napsat do inzerátu, že mám velké charisma, by mohlo být vyloženo jako přiznání, že trpím nějakým úporným kožním onemocněním. Zkrátka bez osobního kontaktu se sobecký gen oslovit nedá. Ani prostřednictvím poezie. To už vůbec ne. V seznamce naleznete ještě méně poezie než v soupisu pravidel pro sezonní česače jablek. Ostatně podle evolučních biologů díky působení sobeckého genu ženám intuitivně nejvíce imponují muži typu rychlonabíjecí powerbanky akumulující do sebe jak tělesnou, tak duševní energii, kterou šťastné to ženy mohou nasávat formou hotelového all inclusive kdykoliv se jim namane. I kdybych měl básnické střevo, jakože nemám, nedovedl bych tuto evoluční biologií objevenou pravdu převést do smysluplných veršů, aniž by nepřipomínaly přebásněný manuál na obsluhu tepelného čerpadla.
Zkrátka a dobře na seznamce by mi pšenka rozhodně nekvetla. Párkrát se mi však podařilo oblbnout sobecký gen. To zase jo.
Vilém Ravek
Prožil jsem své dětství na rozhraní střední a mladší doby výpraskové
Otrlost nás, co jsme střední dobu výpraskovou prožili, se mi zdá s odstupem času nepochopitelná. Ani se mi tomu nechce věřit.
Vilém Ravek
Kdo nezná svoje heslo, jako kdyby ani nebyl
Podle všech bezpečnostních hledisek vygenerované heslo je natolik bezpečné, že ho neprolomí ani jeho majitel.
Vilém Ravek
Teče voda teče a já s baterkou vkleče snažím se opravit porouchaný geberit
Občas se mi zdá hororový sen, jak s hasákem v ruce a s rozsvícenou čelovkou na hlavě klečím u záchodové mísy a snažím se opravit porouchaný geberit.
Vilém Ravek
Děti jsou naše zlatíčka, ale na Děti Země bych poslal krále Heroda
U Holešova máme celosvětový unikát. Největší a nejdražší čtyřproudou slepou ulici na světě. Je to dálnice D49.
Vilém Ravek
Hledáme velkého a krásného kompenzovaného psychopata.
Dnes vyhrává volby jen ten, se kterým bude alespoň legrace. Aby byl velký a krásný není nezbytnou podmínkou, ale mohl by.
