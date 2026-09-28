Moje manželka si už se mnou nechce hrát ani ve středu
Já : Pracuji jako externí seniorní konzultant jedné velké nadnárodní investiční korporace. Kromě toho vypomáhám v místní prodejně smíšeného zboží. Od doby, co jsem povýšil z funkce interního juniorního konzultanta na seniorního externího konzultanta, přestáváme si s manželkou rozumět. Jsem autorem odborné publikace :
Svatební rituály u včel medonosných a dalších blanokřídlých a v oblasti dětské literatury jsem vlastním nákladem vydal pohádku Jak šla štěnice na vandr.
Poté, co jsem byl v souvislosti se svým povýšením vyřazen ze seznamu kmenových zaměstnanců a přeřazen do skupiny externích spolupracovníků, jsme se přestěhovali z Prahy do jednoho moravského městyse, mi definitivně přestala moje žena rozumět. Prakticky nesouhlasí se vším, co řeknu. Například malebný městys, ve kterém teď v domku po mé pratetě žijeme, soustavně nazývá vesnicí a to i přesto, že je tu prodejna se smíšeným zbožím, kde vypomáhám, a donedávna i malá hospoda.
Když jsme ještě bydleli v Dejvicích, byl jsem ji dobrý, hrála si na vzornou ženušku, nosila mi kafe do pracovny, v neděli upekla jablečný závin a večer se snažila být ke mně milá a to i přes migrénu, která ji každou středu, kterou jsme měli vyhrazenou pro romantiku, velmi trápila. Šeptala mi do ucha ty můj zlatej Jájínku.
Teď mi neřekne jinak, než seniorní konzultante. Jsem seniorní konzultant a nemám se za co stydět, ale ona to řekne takovým způsobem, že mě to uráží. Když nadejde náš středeční romantický večer, odmítá si se mnou eroticky hrát na včelí královnu, i když dříve dělala, že ji to baví. V té hře byla ona včelí královnou a já deset trubců usilujících o její přízeň. Bylo to přitom pro oba vzrušující, jak jsem si naivně myslel.
Teď mi jen vždycky nalistuje z mé knihy Svatební rituály u včel a dalších blanokřídlých pasáž / prodalo se jen několik málo výtisků /, kde se píše, že po páření si královna spermie uloží do speciálního váčku, kde ji vydrží po zbytek jejího života. Navíc mi vmetla do tváře tato slova: Kromě toho můj trubče a seniorní konzultante přece sám ve své knize píšeš, že trubcův pohlavní aparát zůstane v těle královny, zatímco trubec padá dolů a umírá. Jedinou hru, kterou jsem s tebou ochotna hrát je na kutilky a sametky. Vybraní samečci nosí svým nevěstám kapičky sladkého nektaru a ve chvíli, kdy tu dobrotu konzumují, sameček získá čas a bezpečný prostor k páření, aniž by riskoval, že na něj samička zaútočí. Máš pro mě sladký nektar? Tak takhle jsem dopadl, Váš Já.
Pozn. autora. Při psaní tohoto článku jsem použil promt „ blanokřídlý hmyz, svatební rituály“. Díky tomu mi AI vypracovala tři odstavce, které nazvala Včela medonosná :Akrobacie ve výškách a tragický konec samců, Mravenci: Synchronizovaný masový vzlet a Kutilky a sametky: Svadba s dárkem
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