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Mistrovství světa v lezení na nervy

Elektronicky zesílené šeptání prý přináší relaxaci a u některých jedinců dokonce mozkový orgasmus. Mně jen leze na nervy.

Lézt někomu na nervy není zas až tak velký problém, i když je to velmi individuální. Mne třeba dráždí v dnešní době vysoko pozitivně oceňované elektronicky zesílené šeptání spojené s různým poklepáváním nehtů o různé povrchy, šustěním mačkaného papíru nebo umělohmotných obalů. Tento fenomén se nazývá ASMR a prý přináší relaxaci a u některých vnímavějších jedinců doslova mozkový orgasmus. Můj případ to však rozhodně není. Jsou však věci, které mi doopravdy lezou na nervy a to až do tekutého stavu. Zde je seznam.

- Popotahování soplu. Představte si dětskou frkačku, což je papírový svitek namotaný na plastovém náustku. Když se do frkačky foukne, svitek se za zvukového doprovodu narovná, načež díky drátku uvnitř se ihned zase svine do původního tvaru. Bohužel to samé se dá provádět i pomocí nosu a nosního hlenu ve stylu had leze z díry, vystrkuje kníry.

- Poslední kapkou, po které definitivně přeteče pohár mé i tak pošramocené trpělivosti, je kapka visící na samé špičce nosu. Nemusí jít nutně o nosní sekret, klidně to může být i kapka potu. Je to takový malý zázrak přírody, kdy kapka navzdory zákonu gravitace ne a ne ukápnout, i když její objem utěšeně narůstá. Samozřejmě dotyčný lezec na nervy si může otřít nos, ale on to neudělá. Jsou takoví jedinci. Jedněm se říká usmrkanci a druhým utřinosové.

- Rovněž mi leze na nervy rytmické klepání nohou o podlahu a bezúčelné cvakání propisky. Opravdoví mistři, zatím jsem se naštěstí s žádným takovým nesetkal, dokážou všechny tyto činnosti dělat naráz. Popotahovat sopel s kapkou čehosi tekutého na špičce nosu, klepat botou o kachlovou podlahu a přitom ještě cvakat propiskou.

- Další v pořadí je intenzivní žvýkání se zavřenými ústy připomínající pohybující se zednickou míchačku, do které se přidalo víc vody, aby výsledná směs získala konzistenci středně silného průjmu. Druhou disciplínou olympijského trojboje je hlasitý mlaskot eufemisticky označovaný jako japonský způsob pochvaly kuchařky za výtečně připravený pokrm. Třetí disciplínou, která rozhoduje o konečném pořadí, je srkání. Nejlépe se srká na nervy polévkou. Pokud polévka obsahuje i pevné částice, např. kousky masa, dá se polévka nejen srkat, ale i čvachtavě žvýkat – všechno zároveň.

- Zvláštním druhem lezení na nervy je kousání nehtů provázeného specifickým zvukem, který, když je navíc zesílen metodou ASMR, stává se nesnesitelným. Když se k tomu přidá mačkání patřičně vyzrálých pupínků, je to na zlatou medaili v lezení na nervy.

- Také mě štve, jako třeba teď, když čtu, nebudu jmenovat komu, tento článek a dotyčný nebo dotyčná celou dobu civí do telefonu a čemusi se směje – asi nějakému bizáru na you tube a vůbec nevnímá, co právě legračního povídám.

Autor: Vilém Ravek | úterý 7.7.2026 11:49 | karma článku: 4,57 | přečteno: 68x

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Vilém Ravek

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Glosátor dění kolem nás, který se pokouší hledat perličky na dně, i když tuší, že tam najde /většinou/ něco zcela jiného. Někdy se však zadaří.

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