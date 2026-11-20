Kolik milionů v listopadu 1989 těmi klíči na Letné vlastně cinkalo?
Podle Wikipedie cinkalo klíči v sobotu 25. 11. 89. 800 tisíc lidí a o den později 500 tisíc. Dohromady prostým součtem by to dělalo hodně přes milion. Zase nic moc, když vezmu v úvahu, že Pražáci se účastnili obou demonstrací opakovaně jak v sobotu, tak i v neděli a to platí i pro celé střední Čechy. Praha nebo střední Čechy to je totiž prašť jak uhoď. Do toho bych započítal i moravskou náplavu. Ti si dozajista nenechali ujít obě demonstrace. Pro Moraváky je totiž Praha něco jak magnetická hora. Jen si spočítejte kolik pražských primátorů bylo z Moravy. Málem tolik, kolik je apoštolů na pražském orloji.
Pak je tu druhá otázka, kterou si dlouhé roky nikdo nepoložil. A vejde se na Letnou tolik lidí? Ha? Možná 500 tisíc dejme tomu, ale 800 tisíc? I kdybych vycházel z šíleného předpokladu, že v sobotu přišla první várka demonstrantů a v neděli úplně jiná druhá várka demonstrantů, čili dohromady jeden milion tři sta tisíc, jak to, že se na Letnou vůbec vešli?
Budiž však slyšena i druhá strana.
Umělá inteligence říká, že na samotnou plochu Strahovského stadionu, která má 6 hektarů, by se vešlo až 250 tisíc osob. Letenská pláň má ovšem 46 hektarů, což je sedmkrát více. Takže není co řešit. Dvě plné Letné pojmou klidně tři až čtyři miliony demonstrantů. To však, vážení, není hlavní argument, který mám v rukávu.
Jak plyne řeka času, ukazuje se, že obou demonstrací na Letné se v listopadu zúčastnilo ještě mnohem více lidí, než jak se dá vyspekulovat pomocí matematiky pro třetí postupový ročník. Zúčastnilo se jich tak obrovské množství lidí, že je mnohem snadnější spočítat, kolik osob zůstalo doma, než kolik odcestovalo do Prahy.
O to více je mi stydno, že já patřím k těm, kteří tenkrát na Letné klíči necinkali, i když jsem klidně mohl. Pracoval jsem v Praze. V úterý a ve čtvrtek jsem byl na Václaváku, poslouchal Kubišku a také duet Gotta s Krylem zpívajících z balkonu Melantrichu, ale na víkend jsem se vrátil na Moravu. Na rozdíl od většiny národa jsem zůstal doma za pecí.
Ptáte se, co mě k takovému dramatickému závěru vede? Prakticky každý, koho potkám ,tenkrát cinkal klíči. Samozřejmě jsou dvě skupiny těch, co cinkali. Ti z první skupiny říkají s hrdostí : „ Také jsem tenkrát na Letné zvonil klíči“. Ti z druhé skupiny naštvaně : „Za tohle jsme klíči nezvonili.“ Ti z té první skupiny to říkají v první osobě jednotného čísla, kdežto ti druzí skoro vždycky v první osobě čísla množného tzv. plurál majestatikus, po němž mi vždy přejede mráz po zádech.
Když tedy pominu sebe a hrstku takových, jako jsem já , všichni tenkrát na Letné klíči odzváněli umíráček komunismu. nebo tím cinkáním symbolicky odemykali dveře vedoucí ke svobodě.
Já bych věřil i tomu, že možná i Kateřina Konečná jako osmiletá holčička se tenkrát tiše vykradla z domu, aby nevzbudila svého tatínka - tajemníka OV KSČ, a načerno se vlakem dostala do Prahy a na Letné pak cinkala klíčky, které nosila na prádlové gumě kolem krku. Možná se po mnoha letech ukáže, záleží, kudy půjdou dějiny, že minulý týden na Letné byl s večerníčkovou čepicí na hlavě také úplně každý. I Okamura na tajnočku ji měl. I on, jen já zase ne.
Vilém Ravek
Dvě alternativy jednoho nádherného početí
Nikdy předtím jsem takové milování nezažil. Přirovnal bych to k příbojovým vlnám jaké jsem zažil na pláži v Nazaré nedaleko Lisabonu.
Vilém Ravek
V Kutné Hoře jsem si místo katedrály prohlížel budovy železničních stanic
Díky mně, Jardovi Šišovi a Davidovi Snítilovi se na srazech naší blogerské party téměř pokaždé stane nějaký malér.
Vilém Ravek
Jsou libo pečení holubi létající rovnou do huby? V žádném případě!
Důrazné varování! Maso do huby letícího holuba, jakkoliv propečeného, je tuhé, šlachovité a věru nevalné chuti.
Vilém Ravek
Ty americké brambory nám byl čert dlužen
Servírka vyběhla s omluvným výrazem ve tváři na verandu. „Velmi se omlouvám, ale ještě tu mám jedny nezaplacené americké brambory.“
Vilém Ravek
Moje manželka si už se mnou nechce hrát ani ve středu
Motto : Ta kropenatá slepice je nějaká smutná. Neměla bych ji podříznout? Chatbot : Pokud myslíš, že ji to potěší, tak to udělej.
|Další články autora
Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?
Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a...
Metro D mění Krč. Místo chátrajícího nádraží vznikne stanice nad rybníkem
Osobní vlaky tu stále zastavují, stará nádražní budova už ale dosloužila. V okolí železniční...
Praha má po 70 letech nový hřbitov. Lidem připomíná lodní okénka nebo jaderný reaktor
Kulaté otvory ve vysokých betonových zdech připomínají lodní kajuty, někomu možná i jaderný...
Netflix ovládl Prahu kvůli Danovi Brownovi. Podívejte se, kde vznikal nový seriál
Praha se proměnila v kulisy nového osmidílného seriálu Netflixu podle bestselleru Dana Browna...
Portlík, Scheinherr, Klecanda i Udženija. Lídr STAN představil složení rady v Praze
Hnutí STAN, koalice SPOLU pro Prahu (ODS a TOP 09) a Praha sobě na tiskové konferenci oficiálně...
Proti zásahovce vyrazil muž se sečnou zbraní. Policista jej postřelil
Policisté v pátek nad ránem zasahovali na Kladensku u muže, který se zabarikádoval v domě a...
V Brně-Žebětíně auto srazilo ženu, na místě zemřela
Vůz v Brně-Žebětíně srazil v pátek odpoledne chodkyni, na místě zemřela. Silnice mezi Žebětínem a...
Uhodnete věk českých celebrit?
Kolik je let našim nejznámějším tvářím z televizních obrazovek, pódií a filmového plátna? Čas letí...
V Lužických horách vysázeli novou alej složenou ze starých odrůd třešní
Nová alej složená ze starých odrůd třešní je vysázená podél cesty u přírodní památky Rašeliniště...
Prodej rodinného domu 135 m2, pozemek 1120 m2 Mistrovice
Mistrovice, okres Ústí nad Orlicí
4 995 000 Kč
- Počet článků 357
- Celková karma 16,77
- Průměrná čtenost 1435x