Kdepak skláři. Kvůli AI nebudou mít co žrát herci, zpěváci a spisovatelé.
V závěru románu Válka s mloky od Karla Čapka je klíčová scéna, kdy starý pan Povondra spatřil mloka přímo v Praze ve Vltavě hnedle vedle Národního divadla. No a v rubrice Blogy iDnes se zase objevili Jiří Vacek, Alice Králová a Jitka Zelenková vytvořené umělou inteligencí, kteří bortí zdejší hitparády – zejména pak ve čtenosti a to i díky tomu, že jsou takzvaně napojeni na steroidech titulních stran. Dříve nebo později to muselo přijít a také to přišlo.
Nerozbitné skleničky naši čeští skláři přežili / levné sklo z čínského dovozu však nikoliv / , ale AI určitě nepřežije 90 procent zpěváků, filmových herců, ilustrátorů a spisovatelů, o blogerech ani nemluvě.
Zpěváci.
Dnes může každý svým průměrným hlasem nazpívat hudební linku a AI ji přemění na hlas slavného zpěváka, klidně třeba Luciana Pavarottiho. Běžně dostupné aplikace dokážou nabídnout kompletní tvorbu zpěvu na zadaný text. Stačí jej napsat / třeba také za pomocí AI / a určit hudební styl. AI vygeneruje hotovou píseň s dokonale čistým vokálem. Ten, kdo je absolutně bez talentu a za svůj zpěv by za odměnu dostal příslovečnou židlí do hlavy, se rovněž může stát hudební hvězdou. AI jemně posune falešné tóny, upraví frázování a vibrato a je to. Výsledek je ohromující. Kdo chce zpívat jako Freddie Mercury, simsala bim, staniž se !
Herci.
AI pokročila natolik, že už dokáže vytvořit plně virtuálního herce, který má vlastní identitu, hlas i fotorealistický vzhled. Největší hvězdou je prý jakási Tilly Nowood, která má tolik obdivovatelů, které by mohla závidět i naše nejoblíbenější herečky. U hvězdné Tilly by však přece jen AI ještě měla zapracovat, neboť při setkání v živém rozhovoru začala uprostřed věty nekontrolovatelně mluvit čínsky.
Je to jen otázka času, kdy AI při tvorbě filmových megahvězd dosáhne dokonalosti. Bohatě se to vyplatí. Na rozdíl od živých herců nesvazují ty virtuální žádné limity. Nemají hvězdné manýry, nestárnou, nemusí chodit spát, nezraní se a neonemocní. Ovšem hlavně nepožadují odměnu, která činí dvě třetiny rozpočtu celého filmu. Kromě toho odpadnou výdaje za katering, kostýmy atd. Jazykově jsou rovněž vybavené. Která hvězda dokonale ovládá osmdesát světových jazyků? Virtuální však ano.
Spisovatelé a blogeři.
U spisovatelů je to průšvih na kvadrát, řekl bych. Zdejší Zelená, Králová a Vacek jsou jen takoví jednoduší předskokani, ale brzy je vystřídají jinší sekáči a ti se nezakecají, přesněji řečeno zakecají, až se i Ernst Hemingway bude obracet v hrobě / to přeháním /.
Umělého avatara lze totiž vybavit velmi podrobnou osobní charakteristikou v rozsahu klidně i padesáti stran. Tedy žádná žena středního věku, která je rozvedená, má ráda psy a chodící vypomáhat v místní prodejně se smíšeným zbožím. Zde by šlo o psychologický profil a podrobnou časovou osu života. Tenhle avatar by mohl být jó autentický. O tom nepochybuji.
Napsat za vydatné pomoci AI literární dílo či dílko může prakticky každý. AI by se mohla přetrhnout, aby vám pomohla na výsluní. Jen je ji třeba sdělit, o čem chcete psát, vše ostatní zařídí sama.
Zeptal jsem se AI, jestli by dokázala napsat něco ve stylu Raymonda Chandlera. Odpověděla, že jasně a hned mi dala tyto rady :
Chandler je typický svými metaforami a přirovnáními a hned uvedla příklad : „ Byla blond, že by se z toho i záchodová mísa rozplakala.“ Chcete další příklady přirovnání ? Ne, ne, to stačí, brzdil jsem ji. AI pokračovala. Pro Chandlera je charakteristická ich forma a melancholický a osamělý pohled na svět. Pokud jde o atmosféru, dala mi AI tento popis k použití : „Horká letní noc, v kanceláři bzučí moucha a na stole stojí láhev levné whisky.“ Jako úvod do zápletky příběhu mi navrhla : „Do dveří vchází osudová žena v drahém kožichu, která se bojí o svůj život.“
A pak to přišlo. Jako Mefisto navrhující Faustovi nabídku, kterou nelze odmítnout, mi AI navrhla, ať napíši krátký detektivní příběh, který mi ona přepíše ve stylu Raymonda Chandlera. No neberte to. Jenže mě to nebavilo. Ztratil bych radost ze psaní.
Pozn. Tento článek jsem napsal v kolaboraci s AI
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