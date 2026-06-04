Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Jsou to ale paradoxy

Někdy psát parodii je fuška, ale jindy stačí konstatovat suchá fakta a absurdní komedie je na světě.

Tak jsem po nedávném sudetoněmeckém sjezdu, když už opadly vášně, zauvažoval, jak na tom po vítězství vlasteneckých sil v posledních parlamentních volbách jsme a zjistil jsem, že věru nedobře.

Vezmu to po řadě. Nejmocnější muž ve státě je momentálně bratislavský Slovák Andrej Babiš. Ovládá dobře několik světových jazyků, ale češtinář by z něho radost neměl.

Nejmocnější ženou je jakási Tünde Bartha, nejbližší spolupracovnice a osobní koučka nejmocnějšího muže. Ta je buď slovenská Maďarka nebo maďarská Slovenka. Každopádně je držitelka maďarského státního vyznamenání.

Šéfem Poslanecké sněmovny je pro změnu Tomio Okamura, jehož místem narození je Tokio. Jeho otec byl napůl Japonec a napůl Korejec. Ten momentálně vehementně hájí naše lidi a velmi nesnáší cizí lidi. Na barvě nezáleží.

Předseda Senátu je sice české národnosti, ale ten zase o sobě opakovaně veřejně prohlašuje, že je Tchajwanec. To tvrdí on, ne já.

Jedinou výjimkou tak je pouze prezident Petr Pavel, ale zrovna jemu nemohou voliči vítězné vládnoucí koalice přijít na jméno, což není rozhodně způsobeno tím, že na první dobrou není jasné, jaké je jeho rodné jméno a jaké příjmení. Jsou to ale paradoxy.

Autor: Vilém Ravek | čtvrtek 4.6.2026 17:25 | karma článku: 0 | přečteno: 44x

Hlasujte ve finále ankety Blogera roku

Další články autora

Vilém Ravek

Jinde nic moc, ale na naší zahradě jsem vrcholovým predátorem

Výsostné postavení vskutku vrcholového predátora jsem dosáhl pouze na naši relativně docela velké zahradě.

14.5.2026 v 17:58 | Karma: 14,09 | Přečteno: 175x | Diskuse | Ostatní

Vilém Ravek

Jak jsme za prezidenta Antonína Novotného pohlavně dozrávali. Sdílejte, než to smažou

V raných šedesátých letech jsme my ,děti z vojenského sídliště, měly představy o sexu stejně hororové, jako jsou pohádky od bratří Grimmů.

7.5.2026 v 17:24 | Karma: 30,80 | Přečteno: 1605x | Diskuse | Ostatní

Vilém Ravek

V Hormuzském průlivu je uvázlých 85 ropných tankerů a v Baltském moři zase velryba Timmy

Tak mě napadlo, co by se dělo, kdyby keporkak Timmy uvízl v Hormuzském průlivu a ne v Baltském moři. Nebyl by to důvod alespoň k dočasnému příměří?

24.4.2026 v 17:05 | Karma: 10,83 | Přečteno: 162x | Diskuse | Společnost

Vilém Ravek

Pragmaticky řečeno, běžte už s těmi vašimi hodnotami do háje

Hodnota je sice krásná věc, ale prachy si za ni nekoupíš. Tak to prostě je, nemá si cenu nic nalhávat.

22.4.2026 v 16:52 | Karma: 17,43 | Přečteno: 494x | Diskuse | Společnost

Vilém Ravek

Výlet internetového pana Broučka zpět do romantického devatenáctého století

V 19. století se při soubojích dělily urážky na cti do tří stupňů. Prostá urážka, hrubá urážka a nejtěžší urážka. Při nejtěžší urážce bylo nemyslitelné, aby se uražený místo duelu spokojil jen s omluvou.

5.4.2026 v 18:21 | Karma: 9,80 | Přečteno: 190x | Diskuse | Poezie a próza
Další články autora

Nejčtenější

Patří k nejjedovatějším na světě. Teď tyto houby začínají růst i v Česku

Pavučinec plyšový, smrtelně jedovatá houba.
1. června 2026  9:56

Smrtelná dávka je přibližně 30 gramů. Řeč je o muchomůrce zelené, která je nejjedovatější houbou na...

Znáte rybí hybridy? Kříženci cejna, kapra a karase v českých vodách stále překvapují

Pstruh tygrovaný je kombinací pstruha potočního a sivena amerického.
30. května 2026  16:42

Každý rybář zná ten pocit. Splávek se potopí, prut se ohne, ryba bojuje jako kapr, ale když se...

Ze selského stavení v Sudetech udělali unikátní ubytování. Statek vstoupil do 21. století

Broumovský klasicistní statek se zrodil před téměř dvěma sty lety v oblasti...
29. května 2026  10:17

Na Broumovsku, v krajině s hlubokou pamětí a jedinečnou atmosférou bývalých Sudet, vznikl projekt,...

Do Prahy míří originál, který patří k nejcennějším předmětům světa. Znáte Britskou Guyanu?

Legendární Britská Guyana má hodnotu přes čtvrt miliardy českých korun.
1. června 2026  4:54

Začátkem září se pražský Obecní dům promění v nejstřeženější trezor v Evropě. Třetí pokračování...

Kde se v Praze vykoupat zdarma? Nechte se ve vedru rozpustit s výhledem na Pražský hrad

Rybník na Letné. Je určený pro hromadění vody pro místní zahradníky. Koupání je...
28. května 2026  5:59

Zmizte z pražského betonu. Vydejte se na fajn koupačku. Deník Metro vám představuje stále méně...

Veterináři, policie a úřad města odebrali chovatelce na Plzeňsku psy a husy

ilustrační snímek
4. června 2026,  aktualizováno 

Veterináři s policií a městským úřadem odebrali chovatelce v Nýřanech na Plzeňsku dva psy a dvě...

Peklo na dálnici před Brnem. Dvě tragické nehody i požár, jeden z řidičů uhořel

Druhá srážka osobního vozu s kamionem, na 8. kilometru dálnice D2 ve směru na...
4. června 2026  14:52,  aktualizováno  18:44

Při dvou vážných nehodách na D2 před Brnem jen pár kilometrů od sebe dnes odpoledne vyhasly dva...

Policie odvolala pátrání po čtrnáctileté dívce z Kladna, je v pořádku

Policie odvolala pĂˇtrĂˇnĂ­ po ÄŤtrnĂˇctiletĂ© dĂ­vce z Kladna, je v poĹ™Ăˇdku
4. června 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

Policie odvolala pátrání po čtrnáctileté dívce z Kladna, která dnes kolem poledne odešla z domova...

Výstava v Uherském Hradišti představuje příběhy lidí z chráněného bydlení

ilustrační snímek
4. června 2026  16:45,  aktualizováno  16:45

Příběhy lidí žijících v chráněném bydlení představuje dnes zpřístupněná výstava v Galerii PRO_STORY...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Vilém Ravek

  • Počet článků 340
  • Celková karma 18,56
  • Průměrná čtenost 1486x
Glosátor dění kolem nás, který se pokouší hledat perličky na dně, i když tuší, že tam najde /většinou/ něco zcela jiného. Někdy se však zadaří.

Seznam rubrik

Hlasujte v anketě Bloger roku 2025
a vyhrajte v soutěži!

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.