Jsou to ale paradoxy
Tak jsem po nedávném sudetoněmeckém sjezdu, když už opadly vášně, zauvažoval, jak na tom po vítězství vlasteneckých sil v posledních parlamentních volbách jsme a zjistil jsem, že věru nedobře.
Vezmu to po řadě. Nejmocnější muž ve státě je momentálně bratislavský Slovák Andrej Babiš. Ovládá dobře několik světových jazyků, ale češtinář by z něho radost neměl.
Nejmocnější ženou je jakási Tünde Bartha, nejbližší spolupracovnice a osobní koučka nejmocnějšího muže. Ta je buď slovenská Maďarka nebo maďarská Slovenka. Každopádně je držitelka maďarského státního vyznamenání.
Šéfem Poslanecké sněmovny je pro změnu Tomio Okamura, jehož místem narození je Tokio. Jeho otec byl napůl Japonec a napůl Korejec. Ten momentálně vehementně hájí naše lidi a velmi nesnáší cizí lidi. Na barvě nezáleží.
Předseda Senátu je sice české národnosti, ale ten zase o sobě opakovaně veřejně prohlašuje, že je Tchajwanec. To tvrdí on, ne já.
Jedinou výjimkou tak je pouze prezident Petr Pavel, ale zrovna jemu nemohou voliči vítězné vládnoucí koalice přijít na jméno, což není rozhodně způsobeno tím, že na první dobrou není jasné, jaké je jeho rodné jméno a jaké příjmení. Jsou to ale paradoxy.
Vilém Ravek
Jinde nic moc, ale na naší zahradě jsem vrcholovým predátorem
Výsostné postavení vskutku vrcholového predátora jsem dosáhl pouze na naši relativně docela velké zahradě.
Vilém Ravek
Jak jsme za prezidenta Antonína Novotného pohlavně dozrávali. Sdílejte, než to smažou
V raných šedesátých letech jsme my ,děti z vojenského sídliště, měly představy o sexu stejně hororové, jako jsou pohádky od bratří Grimmů.
Vilém Ravek
V Hormuzském průlivu je uvázlých 85 ropných tankerů a v Baltském moři zase velryba Timmy
Tak mě napadlo, co by se dělo, kdyby keporkak Timmy uvízl v Hormuzském průlivu a ne v Baltském moři. Nebyl by to důvod alespoň k dočasnému příměří?
Vilém Ravek
Pragmaticky řečeno, běžte už s těmi vašimi hodnotami do háje
Hodnota je sice krásná věc, ale prachy si za ni nekoupíš. Tak to prostě je, nemá si cenu nic nalhávat.
Vilém Ravek
Výlet internetového pana Broučka zpět do romantického devatenáctého století
V 19. století se při soubojích dělily urážky na cti do tří stupňů. Prostá urážka, hrubá urážka a nejtěžší urážka. Při nejtěžší urážce bylo nemyslitelné, aby se uražený místo duelu spokojil jen s omluvou.
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