Jsou libo pečení holubi létající rovnou do huby? V žádném případě!
Ve vzduchu poletující holubí pečínky padající přímo do úst jsou odedávna symbolem ráje na zemi. No, já bych tedy holuba do pusy nevzal a dost by mne zajímalo, kdo vůbec kdy v životě aspoň jednou jedl dospělého holuba. Mám ovšem na mysli opravdového městského holuba, ne tzv. „holuba“. Takzvaný „holub“ je totiž malá hrudka uschlých nosních hlenů usazená na sliznici. Tyto „holuby“ hnízdící v nose asi pojídal jako malé dítě téměř každý a u leckoho tento zlozvyk přetrvává až do dospělosti. Dokonce jsem se dočetl, že pojídání těchto malinkých kvaziholubů je zdravé, neboť obsahují glykoproteiny, které chrání ústní dutinu před různými bakteriemi. Prý se uvažuje i o tom, že by se začal vyrábět syntetický nosní hlen, rozuměj „holub“, který by se přidával do zubních past a žvýkaček.
Jíst opravdového holuba z masa a kostí sice nepůsobí až tolik nechutně, ale na rozdíl od uschlého nosního hlenu je to zdraví velmi nebezpečné. Městský holub, někdy hanlivě nazývaný letící potkan, žere odpadky z popelnic a v jeho těle se tak ukládají těžké kovy a jiné toxiny. Kromě toho je přenašeč zejména salmonelózy, kryptokokózy, ornitózy a mnoha dalších óz. Maso holuba jakkoliv propečeného je tuhé, šlachovité a věru nevalné chuti. Kdo by něco takového žral? Když jsem byl loni ve Vietnamu, tak se na hanojském tržišti dalo koupit opravdu všelicos, sestra si např. dala jakousi žábu, ale i tam holubi v nabídce chyběli. Ostatně v našich tuzemských obchodních řetězcích také.
Ti, co si myslí, že už někdy holuba jedli a že byl velmi delikatesní chuti, ho ve skutečnosti nejedli. Tato delikatesa oblíbená například ve Francii není holub ale holoubátko. Musí jít o téměř dorostlé nebožátko, které ještě neopustilo hnízdo. Jakmile totiž hnízdo opustí, má chovatel delikatesních holoubátek tzv. „po ptákách“ přesněji po holoubatech. Hnízdící holoubátko za nikoliv malý peníz zakoupené ve speciálním obchodě ano, ale letícího holuba rozhodně nebrat.
Jestli se politikům, zvláště těm populistickým, vytýká, že v předvolební kampani slibují svým voličům pečené holuby do huby, je ve skutečnosti dobře, že svůj slib nikdy nedodrží. Jó, kdyby to byla vyšlechtěná holoubata speciálně vykrmená ve vyhlášených francouzských farmách, to by bylo něco jiného.
Takže závěrem. Když už holub, tak jedině ten, co ještě neopustil hnízdo respektive nos.
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