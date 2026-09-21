Jaké situace nejčastěji předcházejí pokusu o vraždu. Bacha na ně!
Asi je chyba ve mně, ale už delší dobu mi nevyzpytatelný algoritmus Egona Muska přihrává do výběru upoutávky na články, které si přesto nikdy nepřečtu. Ochutnávkový perex je nicméně stejně nebezpečně návykový jako bezplatný vzorek fentanylu. Jinak ty samotné články budou na jedno brdo. Než bych to dál rozváděl, uvedu několik upoutávek, které už samy o sobě čtenáře napruží jako péro od starého otomanu.
- Mí rodiče mě přemluvili, abych sestře ručil na půjčku na opravu domku. Sestra mi slíbila, že pak budu moci zadarmo bydlet v prvním patře. Nakonec jsem musel jako ručitel náklady rekonstrukce zaplatit za sestru já a ještě si do bytu v prvním patře nastěhovala nějakého cizího nájemníka.
- Kamarádka mne poprosila, abych ji upekla cukroví pro svatební hostinu. Už celý měsíc marně čekám, kdy mi za cukroví zaplatí. Vždy, když ji zavolám, okamžitě tipne telefon. Nakonec si mě zablokovala.
- Šéf mě požádal, abych po dobu jednoho měsíce zaučila novou pracovnici a seznámila ji s agendou kanceláře. Jakmile jsem tak učinila, byla jsem přeřazena do podatelny a mé místo zaujala ona.
- Když jsem zrekonstruoval barák po rodičích mé snoubenky, dala mi kopačky a přivedla si do baráku jiného. Když mi při vyhazovu trochu ujely nervy, zavolali na mě policajty a musel jsem zaplatit pokutu za výtržnost.
- Celé tři roky jsem se jako jediná starala o svou nemocnou matku, i když mám ještě dva sourozence. Při projednání dědictví jsem z hrůzou zjistila, že bez toho, že by mi kdokoliv co řekl, převedla maminka rok před svou smrtí domek i se zahrádkou na svého vnuka.
No to by snad pro ilustraci stačilo. Pro zdravé ranní vyprazdňovací naštvání / zde by se hodil poněkud expresivnější výraz / budou tyhle články stejně účinné jako hodně koncentrovaný senný čaj. Jenže co já s tím? Proč si algoritmus vybral právě mě? Není to nakonec kvůli mé dřívější profesi? Možná ano. Mezi kriminalisty se neoficiálně pro jistý druh vražd užívá výraz „domácí zabijačky“. Ty příběhy, které jejich autor seká jako Baťa cvičky, určitě mají potenciál jako ouvertura k následné domácí zabijačce. Teta Meta tedy zřejmě usoudila, že tyto články na mě padnou stejně perfektně jako oblek zn. BANDI. No ale nepadnou.
Na druhou stranu si myslím, že by nebylo na škodu uvést konverzace mezi budoucím pachatelem a jeho budoucí obětí, které bezprostředně předcházely pokusu o vraždu nebo těžkou újmu na zdraví. Tak třeba tyto:
- Poté, co oba podepsali na matričním úřadu souhlasné prohlášení o určení otcovství :
On : Tak to máme miláčku za sebou. Odteď jsi budoucí maminka a já budoucí tatínek.
Ona : No ale ještě zbývá se domluvit, kolik mi budeš platit na alimentech.
On : To ale není zapotřebí, vždyť žijeme spolu, akorát nejsme sezdaní.
Ona : No, ale my už nebudeme žít spolu. Neklapalo by to, navíc…
On : Co navíc?
Ona : Navíc mám jiného, ty můj hodnej trumbero.
Noční bar těsně po půlnoci v němž nepanuje dobrá nálada. Jeden z hostů poté co se vrátil z toalety nevěřícně zírá na prázdnou láhev velmi ceněného vína Chateau Margaux ročník 1989.
Host : Kdo mi vypil tu láhev? Hlas se mu chvěje jako tětiva mongolského luku.
Druhý host : Já a co má bejt frajere? V čem je problém?
Nedělní posvícenecké dopoledne. Za dvě hodiny se tu sejde širší rodina na sváteční oběd. Ona zjišťuje, že posvícenecká husa, kterou dala vpodvečer do trouby, aby se zvolna metodou pomalého pečení dozlatova upekla, je téměř syrová a trouba vypnutá. Vtrhne do manželovy pracovny s dranžírovací vidličkou v ruce.
- Ona : Řekni, že to není pravda a že si tu troubu nevypnul!
- On : Samozřejmě, že jsem ji vypnul. Elektřina není zadarmo, kolikrát ti to mám říkat!
Samé dobré perexy, co říkáte? Ale bacha na ně.
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