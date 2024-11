Jak balit ženské podle čínského zvěrokruhu

Většina sukničkářů nikdy nepřečetla byť jediný návod jak sbalit holku a přesto jim stačí jen jednou nahodit a hned mají záběr. Objevil jsem, proč tomu tak je.

Předesílám, že jako většina ostatních, kteří se zabývají technikou, jak sbalit nějakou ženskou, jsem i já jen pouhý teoretik, který ve skutečnosti dostal tolik košů a košíků, že by mu to stačilo na velkoobchod s proutěným zbožím.

Své neúspěchy přičítám hlavně tomu, že jsem přečetl veškerou dostupnou literaturu, jak získat ženskou přízeň a tím pádem u mě došlo k obvyklému jevu, že čím více jsem toho věděl, tím více jsem zjišťoval, že nevím nic. Jednou se mi však stalo, že jsem se poněkud opil a všechny pracně nastudované moudrosti se mi na přechodnou dobu vykouřily z hlavy a kupodivu úspěch se dostavil. Podle všeho se tak stalo proto, že jsem se k mé hanbě choval jako zvíře.

Přihodilo se mi přesně to samé, co kdysi slavnému fyziku Isaaku Newtonovi, kterého, když ležel pod stromem, praštilo jablko do hlavy, díky čemuž vymyslel teorii gravitace. Já jsem zase za pomoci čínského zvěrokruhu objevil tajemství úspěšného namlouvání. Aby bylo jasno, důležitý nebyl požitý alkohol, ale probuzený zvířecí atavismus, který jsem díky dobrým radám genderových a vztahových koučů při balení v sobě potlačoval. I přes naučené fráze, které prý ženy rády slyší, jsem stále jen rozšiřoval sbírku proutěných košů a díky tomu jsem se nechtěně stal proutníkem v pravém významu tohoto slova. Nikam to nevedlo. Určitě jste si všimli, že jsou muži, kterým padají ženy do náruče, aniž zřejmě ani ony samy nevědí proč. Většina úspěšných sukničkářů přitom za celý svůj život nepřečetla ani jednu publikaci, jak správně svádět ženy a dívky. Přitom ti hoši kolikrát nejsou žádní extrémní krasavci, spíše naopak, a přesto jim stačí jen jednou nahodit návnadu a hned mají záběr. Útočí totiž na první signální soustavu, to ostatní je jen taková cukrová vata, která tomu všemu dodává zdání romantičnosti. Abych to zkrátil. Prostě při seznamovacích rituálech se musíte chovat jako některé ze zvířat z čínského horoskopu. Těch ikonických zvířat je dvanáct, ale pro balení mají význam jen tři. Je to především a hlavně tygr a pak ještě buvol a potkan.

- Tygr zastupuje typ predátora, který u více než sedmdesáti procent žen vyvolává pozitivní, byť rozumem nechtěnou, reakci a to i přes velmi negativní publicitu ve sdělovacích prostředcích.

- Buvol ženy získává zejména svou klidnou silou a ochranitelskou dominancí.

-Potkan oslovuje sice malý, přesto nikoliv statisticky nevýznamný počet žen, které uchvacuje jeho neuvěřitelná přičinlivost. Je zárukou spokojenosti a hmotného blahobytu.

Z výše uvedeného vyplývá, že při balení je dobré zejména vsadit na tygra, který dokáže v ženách probudit odvěkou touhu stát se kořistí elegantního predátora chystajícího se jich energicky zmocnit. Tyto mužské a ženské atavismy, jak zjistili vědci, nedokázalo vymazat u drtivé většiny absolventek filozofické fakulty ani pět semestrů na katedře genderových studií.

Ovšem naučit se chovat jako tygr či jiná velká kočkovitá šelma není tak jednoduché, jak by se na první pohled zdálo. Jde v podstatě o jakousi pantomimu ve stylu klasického čínského divadla. Budete se divit, ale při pohybovém ztvárnění číhajícího a lovícího tygra /černého pantera, leoparda atd. / není nic násilného. Lovící kočkovitá šelma je tichá, její krok elegantní a oči uhrančivé. Je proto žádoucí podstoupit nijak drahý kurz tzv. leopardí chůze, bez níž bude vaše úsilí stát se úspěšným predátorem marné. Nebudete tomu věřit, ale když se naučíte leopardí chůzi, budete vyvádět ženy z míry nejen na baru nebo podnikovém večírku, ale i na pracovišti, v prostředcích veřejné dopravy a myslím že i v zubní čekárně. Kromě chůze je dobré pomocí mimických svalů ovlivňovat pohyb ušních boltců. Samozřejmě jen náznakově. Stříhání ušima by spíše připomínalo osla. Při přibližování ke „kořisti“ se snažte trošičku uši sklopit a naopak při jakémkoli pohybu vyhlédnuté krasavice uši zase malinko nastražte. Velmi důležitý je tzv. kočičí pohled. Nosíte li brýle, opatřete si raději optické čočky, nejlépe se zelenožlutou duhovkou. Při pravidelném tréninku před zrcadlem se dá pohled číhající kočky docela snadno naučit.

Testem koordinované práce boltců a očí je cvičení nazývané v odborné literatuře jako Paridův soud. Vyberte si, třeba v restauraci při poledním menu, tři nebo čtyři obědvající ženy a obdařte je svým pohledem číhajícího kocoura na lovu. Nakonec zvolte jednu z nich, která se vám nejvíce líbí, zaostřete na ni zrak, nastražte uši a pokuste se vyvolat jemné chvění vašich nozder. Budete se divit, co to s dotyčnou udělá. Kdyby neseděla, určitě by se ji podlomila kolena.

Naučit se roli buvola je mnohonásobně jednodušší, ale jen sotva třetina žen, většinou už alespoň jednou rozvedených, má nastavenou svou první signální soustavu na tento typ zvířete. Je kontraproduktivní až příliš detailně pantomimicky ztvárňovat tohoto velkého sudokopytníka, který v zuřivosti dokáže zabít i lva, krále zvířat. Stačí, když si obujete pevné kožené boty, klidně i okované, bradu spíše přitáhněte ke krku a čelo vystrčte bojovně dopředu. Už jen tímto jednoduchým trikem vykouzlíte tolik potřebný dojem klidné ale sebevědomé dominance, která nakonec přinese sladkou odměnu. Ovšem být buvolem není záležitost okamžiku, kdy se tzv. pohne země, ale dlouhá cesta, jakou musí v období sucha urazit každý africký buvol ze Serengeti do Massai Mara.

Nejméně účinný způsob balení je najít v sobě hlodavce, nemusí to být nutně čínským zvěrokruhem preferovaný potkan. I kdybyste si zvolili nějakého přece jen sympatičtějšího hlodavce, např. křečka nebo veverku, vyhněte se snaze naznačovat, zejména ne svým chrupem, kterou čeleď zastupujete. Důležité je umět napodobit potkaní přednosti, jako je bystrost, vychytralost, velká fertilita a následná schopnost o všechny své budoucí potomky se řádně postarat. I tady vás bude čekat delší dobývání hradu na jehož konci stále chaběji se bránící kořist sama dobrovolně otevře bránu do své pevnosti.

Na závěr bych asi měl těm, co mě znají, vysvětlit, proč jsem já, největší odborník v oboru, sice v sobě probudil tygra, nicméně si toho žádná ženská nikdy nevšimla. Moje smůla spočívá v tom, že jsem se podle čínského horoskopu narodil v roce zajíce. Prostě zvíře, které v mém těle dříme, je zajíc. Sice má být podle horoskopu kreativní a umět řešit konflikty, ale také je nestálý, nestará se o svá mláďata a na jaře jančí jako pominutý. Někdy se sice proměním v tygra, ale ráno se probudím a už jsem zase jenom zajíc.

vytvořeno autorem pomocí AI Chat GPT