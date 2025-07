Hledáme velkého a krásného kompenzovaného psychopata.

Dnes vyhrává volby jen ten, se kterým bude alespoň legrace. Aby byl velký a krásný není nezbytnou podmínkou, ale mohl by.

Je úplně mimo obzor mého chápání, co vede ruku dnešního šedesátiprocentního voliče, že si za svého lídra vybírá člověka, kterého mít za souseda je noční černou můrou, po které se člověk probouzí zpocený jak mokrá myš. Možná je to proto, že na rozdíl od nesnesitelného souseda, je hlavní lídr, který drží otěže moci, neskonale daleko a navíc i sebevíce patologicky mstivý orel mušky a komáry nelapá.

Dalším důvodem, proč nejhorší soused, jaký vůbec může být, je považován za nejlepšího lídra, je ten, že je s ním aspoň legrace. Nezdrženlivý lídr totiž ze všeho nejvíce nesnáší nudu. Má neustále potřebu, aby se každý den dělo něco vzrušujícího, co přitáhne pozornost milionů diváků. Pro někoho je to komedie k popukání, pro druhého thriller, ale nenudí se nikdo. Někdy si třeba i zalže, ale neuvěřitelně zábavně. Ostatně kdo nelže? Vždyť i královský protokol je jen do navoněného hedvábí zabalená lež. Než fádní rádoby pravda, kterou pochopí jen držitel Nobelovy ceny za fyziku, je lepší krásná jednoduchá lež, která se rozplývá na jazyku jak cukrová vata a i když se rozplyne, sladkost zůstává.

Na druhé straně to nesmí sympaticky nezdrženlivý lídr s lidovou zábavou přehánět. Pořád z něho musí vyzařovat ničím nezastíraná představa o vlastní nadřazenosti, která dráždí jeho suchopárné oponenty, ale zato uchvacuje voliče a dokonce i nevoliče. Jeho nepředvídatelná impulzivita a zdravá agresivita dává odvahu a sílu všem, kteří u něho hledají zastání a ochranu. Je to stejné, jako když váš dům hlídá zlý bojový pes, kterého se každý bojí a političtí konkurenti mohou být rádi, když vyváznou jen s prokousnutým lýtkem. Sice občas zadáví i neopatrného spolustraníka, například poradce pro národní bezpečnost, ale dobře mu tak. Jaký je to expert pro národní bezpečnost, když nedokáže odhadnout momentální náladu svého šéfa a v nejméně vhodnou chvíli mu sdělí nepříznivou informaci, která ani náhodou není velká a krásná.

Vrcholný summit NATO v Haagu je vzorovým příkladem, jak se má komunikovat s miláčkem šedesátiprocentních voličů. Pasovali ho do role tatínka, který sice občas uštědří svým dětem výchovný pohlavek, přesto je má svým způsobem vlastně rád. Jelikož je tatínek netrpělivý a nemá rád dlouhé vykecávání, byl zkrácen původně třídenní summit na tříhodinový. Závěrečný dokument, který obvykle mívá několik desítek stran, se zcvrkl do několikaminutového klipu. O zbytek času se postaral královský pár, který taťku udržoval v dobrém rozmaru. NATO opět prokázalo svou mimořádnou schopnost se úspěšně vypořádat s jakoukoliv kritickou situací.

Zdá se, že v dnešní době dokáže vyhrávat volby jen lídr s porušenou osobností, samozřejmě mám na mysli porušenou v pozitivním smyslu.

Kdyby existovaly i pro politické strany seznamky, nejčastějším inzerátem by byl tento : Hledáme velkého a krásného kompenzovaného psychopata se kterým nebude nuda. Ještě zbývá stále dost času nějakého najít.