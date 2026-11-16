Dvě alternativy jednoho nádherného početí
On
Právě se probírám svými starými fotkami. Civí na mě mé mladší já – pomenší hubený ušatec s ulízanými mastnými vlasy až na ramena a s dioptrickými brýlemi se skly tlustými jak popelníky. Vypadal jsem příšerně. Až zpětně si uvědomuji, jak moc tvá matka riskovala, když si za tvého budoucího otce vybrala právě mne.
Veškerý čas jsem tehdy věnoval vymýšlením různých počítačových aplikací a s podobnými pošuky, jako jsem byl já, spřádal plány na start up nějaké malé garážové firmičky, která nám za pár let dopomůže k solidnímu živobytí. Zatím jsem pro podnikatelské rychlokvašky obstarával správu počítačových sítí. Jen si představ, dobrá polovina z nich měla postavený svůj byznys na principu nakup to, obratem to prodej a nezaplať, takže často nezaplatili ani mně. Naštěstí dobrých ajťáků bylo málo, takže jsem je obrazně řečeno držel za koule, stačilo jen kapánek stisknout.
U jednoho takového jsem však dělal výjimku. Sám pro sebe jsem mu říkal Brad Pitt, protože mu byl až neskutečně podobný. Jeho holka byla také dokonalá. Ji jsem si pro změnu překřtil na Angelinu Jolie, tak moc ti dva k sobě pasovali. Právě kvůli téhle Angelině jsem po něm jeho resty nevymáhal. Jen jsem mu vystavil směnku a když se blížila splatnost, zmačkal jsem ji a vystavil novou. Spokojil jsem se jen s nominální výší dluhu, takový jsem byl dobrák. Brad až moc dobře tušil proč to dělám. Jen tak mimochodem, Angelina byla tvá budoucí matka.
Nemysli si o mně nic špatného. Z mé strany šlo jen o ryze platonickou záležitost. Se střízlivostí mi vlastní jsem znal své limity. Ostatně vyhlídka, že celoživotně zůstanu single se mi docela zamlouvala. To neznamenalo, že bych žil jako mnich, ale všechny mé příležitostné partnerky byly, jak se dnes říká, kamarádky s výhodami. Většinou šlo o kolegyně z branže, často i o půl generace starší než já.
Když jsem začal jako vážená persona navštěvovat pověstné Bradovy bujaré večírky, nikdy jsem nechodil sám. Brával jsem sebou některou z mých momentálních kamarádek. Na večírcích jsme se navzájem k sobě chovali tak, že si všichni mysleli, že to jsou mé starší sestry. Přitom Brad by mi luxusní společnici dohodil, stačilo mu jenom říci. Jenže já o nějakou tanečnici z Discolandu Sylvie nestál. Nechtěl jsem mu být za nic dlužný. Vyhovovalo mi, že on dluží mně.
Tak jak rostl Bradův dluh na všechny světové strany, vystřídaly opulentní večírky jen malé soukromé mejdany pro zvané. Já, pár dalších dvojic z horní paluby zdánlivě nepotopitelného Titaniku a oni ,Brad a jeho Angelina, jejichž pozlátkový svět se rychle rozplýval jako fata morgána mezi písečnými dunami.
Patrně to byl náš poslední mejdan jen pro opravdu nejužší okruh věrných. Tvoje matka se zdála ještě krásnější, než kdykoliv předtím i přesto, že tentokrát byla nenalíčená a vlasy si nechala jen tak volně rozpuštěné. Stékaly ji v dlouhých vlnách po šíji až na ramena. Měly zlatavě žlutý až medově oranžový odstín a leskly se jako samet. Vždy, když prošla kolem mě, nechávala za sebou nevtíravou jemnou vůni parfému a mýdla.
Tehdy poprvé na sebe vzala roli pečlivé hostitelky. Místo obvyklého samoobslužného pultu servírovala jídlo a pití všem osobně. Nejvíce se starala o mě, jako kdybych byl hlavním hostem večera. Už předtím jsem zaznamenal, že v posledních týdnech už pro ni nejsem neviditelný Mr. Cellophane. I když jsem měl se ženami pramálo zkušeností a jejich logika byla pro mne srozumitelná jako egyptské hieroglyfy, zdálo se mi, že se v jejích očích zračí plamínek zájmu, který se pomalinku a nesměle rozhořívá. Moje společnost ji nějakým způsobem těšila. Doposud však zatím nevstoupila tak bezprostředně do mé osobní bubliny až teď. Když mi nalévala víno, dělily nás od sebe jen centimetry. Už jsem necítil jen její nevtíravý parfém, ale něco mnohem intimnějšího- vůni jejího těla.
Dobře víš, že alkoholu vůbec neholduji. Maximálně z ryze společenských důvodů přetrpím slavnostní přípitek. Zato zbožňuji koncentrovanou černou kávu, silný extrakt ze zeleného čaje a ráno špičkové kakao z nepražených bobů. Ten večer jsem však u jedné sklenky nezůstal, i když jsem nevypil ve skutečnosti zas tak moc. Dolévala mi často, ale po troškách. Bože, jak jen byla blízko! Když se sklonila, její dlouhé vlasy mne zašimraly na tváři, jindy její ruka bezděčně zavadila o mé předloktí. Vždy, jakmile splnila u jiných své hostitelské povinnosti, rychle se vracela ke mně. Kromě jejích šedomodrých očí jsem nevnímal už nic kolem. Bedřiška, se kterou jsem na večírek přišel, ležela na gauči ve vedlejším pokoji. I ostatní odpadli, aniž si stačili alespoň objednat taxi na odvoz. Brad se ještě držel, ale byl bez nálady. Blížící exekuce na něm ležela jako těžký balvan. Angelína se zvedla a namíchala mu energetický nápoj, který by postavil na nohy i mrtvého koně. Marně, ani super lomcovák mu nepomohl. Spal jako špalek. Nevěděla, co má dělat. Vážil téměř metrák. Ani dva bychom ho nahoru do ložnice nevynesli. Tak mu alespoň podložila pod hlavu polštář. Nadešel okamžik odchodu, ale vůbec se mi nechtělo. Věděl jsem, že žádný další Bradův večírek už se konat nebude. Ještě jsem ji pomohl s úklidem. V sedmičce, ze které mi celý večer nalévala, ještě bylo trochu vína. Aniž se mne zeptala, nalila zbytek láhve do dvou pohárků na rozloučenou. Měla lesklé oči. Kdybych to chtěl vyjádřit básnicky – lehký závoj smutku krášlil její tvář. Až k zešílení. Tak ještě pusu na rozloučenou, řekla a přistoupila ke mně. Plaše jsem se dotkl jejích rtů. Víc jsem se neodvážil. Přitiskla se ke mně. Uchopila mou dlaň a položila si ji na ňadro. Krev se mi odstěhovala z mozku.
Nikdy předtím jsem takové milování nezažil. Přirovnal bych to k příbojovým vlnám jaké jsem zažil na pláži v Nazaré nedaleko Lisabonu. Divoké milování, které se během okamžiku změnilo v něžné tantrické ustrnutí a znova a znova.. Když mělo přijít vyvrcholení, obemkla mě pevně nohama kolem beder. V tom okamžiku se roztikaly hodiny tvého pozemského života. Vznikla jsi v nejkrásnějším okamžiku jaký se kdy ve vesmíru odehrál.
Ona
List hustě popsaný tvým typicky strojově vyrovnaným písmem jsem našla měsíc po tvém pohřbu. Je ironií, že jako expert přes informační technologie sis zvolil klasický dopis. Myslím si, že jsi se potřeboval vymanit ze svého dokonalého digitálního světa nul a jedniček. Není nic osobnějšího, než ručně napsaný list. Už se nikdy nedozvím, co tě k tomu vedlo. Jen tuším. Těsně předtím, než jsi nás zcela nečekaně a nesmyslně opustil, oslavila naše Veronika dvacet dva let. Přesně tolik bylo i mně, když jsme se po tom posledním večírku poprvé milovali. Komu jsi ten dopis adresoval? Své dcerušce nebo mně ? Na to mi už neodpovíš.
Ach, Jiříčku můj bláhový, kdyby jsi jen znal pravdu. Tu si však, to ti slibuji, vezmu až do hrobu. Brad Pitt? Tak taková přezdívka by mě nenapadla. Je však pravdou, že s Karlem jsem prožila jeden velký flám, Ernst Hemingway by řekl pohyblivý svátek, ale když jsem tě poprvé uviděla na jednom z těch dekadentních večírků vítězů malé a velké privatizace, šlo už spíš o dost těžkou kocovinu. Karel byl v pěkném průšvihu a jak se později ukázalo, zbýval mu poslední rok svobody, než se za něm zavřela vězeňská vrata. Nechybělo moc a mohla jsem se v kriminále ocitnout i já. V několika jeho eseróčkách jsem figurovala. Policajti dlouho váhali, zda zůstanu pouze svědkyní nebo se stanu spoluobviněnou.
Přišel jsi jako na zavolanou. Jediný slušný v tom lehce zapáchajícím pozdním podnikatelském baroku. Krasavec jsi rozhodně nebyl, v tom s tebou souhlasím, ale inteligence ti zářila i přes ta tlustá dioptrická skla. Navíc jsem nelenila a zjistila si, že jsi v počítačovém programování docela eso. Lidi, co tomu rozuměli, ti předvídali skvělou budoucnost a jak se později ukázalo, měli pravdu. Opravdu ses mi moc nelíbil. Vůbec jsem si nedokázala představit, že bych se s tebou ve střízlivém stavu vyspala. Jenže pak se stal obrovský průšvih. Nechala jsem se zbouchnout po uši beznadějně zadluženým Karlem. Asi bych šla okamžitě na potrat, ale světe div se, do jiného stavu se dostala i má hlava. Každou hodinou někde hluboko ve mně se dělily buňky vytvářející novou bytůstku. Zdálo se mi o ní i ve snech. Dokonce jsem si s ní povídala. Najednou jsem ztratila schopnost si ten malý zázrak, o jehož existenci jsem věděla jen já, vyškrábnout z těla.
Od té chvíle jsem se začala na tebe dívat tak trochu jako kudlanka nábožná, která chce ulovit perspektivního tatínka pro své nenarozené děťátko. Uniknout jsi neměl kam. Ještě jsem se nesetkala s tak zoufale zamilovaným chlapem jako jsi byl ty, i když sis brával na mejdany ty šedé myšky, vždy pokaždé jinou, ale beztak se všechny navzájem sobě podobaly jako vejce vejci. Ale už tehdy jsem si moc dobře uvědomovala, že čas nepracuje pro mě, ale pro tebe. Byl jsi zatím takové ošklivé káčátko, ale tušila jsem, že až se podnikatelsky opeříš, jistě si necháš laserem odstranit krátkozrakost a odložíš ty své šílené popelníky, vyměníš šatník, obalíš se svalovinou a zbytek obstarají miliony z prosperující firmy. To vše se skutečně v průběhu let stalo. Nikdy bych nevěřila, že s tebou vydržím déle než rok. Nakonec jsme spolu prožili víc než dvacet let, během kterých jsem ti až na pár výjimek zůstala věrná.
Jo a jak to tehdy bylo s tím nejkrásnějším okamžikem, jaký se kdy ve vesmíru odehrál...Všechno jsem si dirigovala sama. Silné uspávací prášky jsem si vždycky nosila v kabelce místo pepřáku. Skleničku si dá na kuráž s holkou, kterou chce dostat, každý, i to největší hovado. Ten poslední večer jsem vás všechny obsluhovala já. Stačilo ve vhodnou chvíli nasypat uspávací prášek do pití. Bedřiška padla za vlast hned, následovali další, ale Karel, jak se ukázalo, se držel. Až koňská dávka v energetickém nápoji ho skolila. Nakonec jsme zůstali v bdělém stavu jen my dva. Odvedla jsem si tě nahoru do pokojíku jako poslušnou ovečku. Jediné, čeho jsem se bála, bylo, že jako chlap neuspěješ, ale to jsem tě těžce podcenila. Tolik energie bych od tebe nečekala. Nebyl jsi vůbec špatný. Já si tě pak jen na závěr přidržela nohama, abys mi před koncem nikam neutekl.
Za měsíc jsem ti oznámila, že jsem těhotná. Šťastnějšího chlapa, než jsi byl tenkrát ty, svět neviděl. Určitě sis zasloužil i své vlastní dítě, ale další jsem už ve svém plánu neměla...a ty jsi nenaléhal, neboť jsi skutečnou pravdu neznal. Někdy je dobré, když něco nebo někoho necháme spát. I pravdu.
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