Don Trump už nemá naši třídu rád

Takže čistě teoreticky Losna nebo Mažňák? Don Trump nebo Padre Si Ťin-phing? Volba, která se zdála jasná, už tak jednoznačná není. Já bych se, s dovolením, zdržel hlasování.

Možná se mýlím, ale tak nějak cítím v kostech, že Don Trump naši třídu nemá rád. Asi je to tím, že mám jednodušší způsob myšlení a příliš věřím tomu, co vidím a slyším a chybí mi analytické schopnosti, na rozdíl od těch, co toho mají, jak sami o sobě tvrdí, hodně načteno. Nicméně i ti, kteří se ve dne v noci modlili za znovuzvolení Dona Trumpa prezidentem, připouští, že má super Ego jako žádný jiný. Chápu, že Donovo ego je stejně fascinující jako byl v roce 79 našeho letopočtu Vesuv, když gejzírem rozžhavené lávy ozářil oblohu a z noci udělal den a ze dne zase noc. Něco jiného je sledovat ohňostroj zdálky a něco jiného zblízka. Tak už to u osob s nadměrným egem bývá.

O tom by mohl povídat premiér Černé Hory, kterého na summitu NATO při společném focení Don Trump odstrčil tak, že málem upadl. Já, co nemám načteno, bych to označil za neomalenost, znalec, který vidí pod povrch věcí, by záležitost třeba interpretoval ze strany Trumpa jako názorné použití článku 5 Washingtonské smlouvy o kolektivní obraně. Prostě Černohorec se postavil při focení do první linie a tak dostal, co si zasloužil.

Mnozí naši znalci včetně některých exministrů zahraničí s potěšením kvitují, jak naše třída, rozuměj Evropa, dostává od Dona po zásluze nakopáno a jen ještě houšť. Koledovali jsme si o to. To, že dostáváme výchovné facky, ještě neznamená, že nás pan učitel nemá rád. Však se nadarmo neříká, že škoda každé rány, která padne vedle. Ovšem na to, že jsme v NATO je těch facek za tak krátkou dobu nějak moc.

Nad vším by se klidně mohly zavřít oči, neboť Don Trump je prý především poslem míru. Mně to hlava jaksi nebere. Já mám o mírotvůrcích asi příliš konvenční představy. Zatím Don vznesl územní nárok na Grónsko, chce připojit Kanadu pod státní svrchovanost USA a znovu obsadit Panamský průplav. Také přejmenoval Mexický záliv na Americký záliv, ač mu neříká pane. Hned první den po převzetí prezidentského úřadu vyhlásil celní válku prakticky proti všem, zejména však proti svým spojencům. Přiznám se, že nejsem žádný Vševěd. Nikdy jsem přesně nepochopil co to je hodnota limitně se blížící nule, což je základní pojem matematické analýzy. Je to pro mne stejně nesrozumitelné jako mír limitně se blížící válce či válka limitně se blížící míru. Je tu nějaký vachmajstr s velkou hlavou, aby mi to vysvětlil?

Jedno vysvětlení by se nabízelo. Don Trump chce udělat Ameriku ještě větší než zatím je. Dalšímu růstu však brání panující světový řád, který po roce 1945 z velké části právě Amerika zavedla. Jak se zdá, tak na potvoru dosavadní největší spojenci USA tím nadšeni nejsou, spíše se třesou strachy. Jediným, kdo se v posledních letech pokouší o totéž, a to velmi vehementně, je Putin. V tomhle jsou oba na stejné lodi. Někdy to vypadá, že u nich funguje, jak se říká, chemie, což se o prezidentu Ukrajiny Zelenskému říci nedá. Když jsem poprvé viděl záběry z jejich schůzky v oválné pracovně za přítomnosti kamer a novinářů, myslel jsem si, že jde o nějaký fejk pořízený za pomocí AI. Byla to realita ve stylu dva na jednoho s následným vyhazovem z Bílého domu, který ve své historii něco podobného ještě nezažil.

To ovšem nic nemění na tom, že Trump byl nezpochybnitelně zvolen v demokratických a férových volbách. Vadou na kráse však je, že Don Trump zároveň tvrdí, že před čtyřmi lety byl falešně nezvolen a dodnes svou porážku neuznal a dokonce se snažil zmařit předání prezidentské funkce. I když mu Ústava brání, aby byl zvolen i potřetí, už padají návrhy od republikánských senátorů, aby mohl navzdory ústavnímu dodatku kandidovat i potřetí. Tím by se fakticky zařadil mezi doživotní prezidenty jako je Lukašenko, Putin nebo Si Ťin-phing.

Z čistě racionálního hlediska vlastně Trump nemá důvod mít naši třídu rád. Kdyby churavějící Rusko, které už tři roky vede válku s několikanásobně menší Ukrajinou, skončilo na JIPce, narostly by půlmiliardové Evropě svaly jako Arnoldu Schwarzeneggerovi, kterými v reklamě Lidlu plaší ptáky. To by nebylo ani trochu dobré.

Takže čistě teoreticky Losna nebo Mažňák? Don Trump nebo Padre Si Ťin-phing? Volba, která se zdála jasná, už tak jednoznačná není. Já bych se, s dovolením, zdržel hlasování.