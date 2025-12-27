Chcete začít po Novém roce život bez otravných reklam? Zadarmo to nepůjde
Existuje několik druhů reklam. Od dnes už ikonických jako je nešťastný pekingský palácový psík Bobik, jehož osud se naplnil, když se svými páníčky navštívil asijskou restauraci a holčička, co už nemusí, protože už ho vidí / míněno rozzuřené divoké prase / až po ty méně sofistikované jako například ta s tou vysokou červenou židlí. Ne že by některé z nich nebyly otravné, to často jsou, ale ne prvoplánově.
Existují však i reklamy, jejichž jediným účelem je především otravovat a to takovým způsobem, jak to umí jen protivná masařka nebo pisklavý komár, kterého ne a ne trefit plácačkou. Tvůrci otravných reklam se postupně dopracovali k takové dokonalosti, že koncentrace otravnosti už překračuje hranici snesitelnosti i u psychicky jinak odolných jedinců. Samozřejmě, že je lze zkrátit přeskočením, ale je k tomu nutný postřeh westernového pistolníka. Někdy je zapotřebí vystřílet celý zásobník klikanců, než se otravná reklama konečně skácí k zemi. Jakmile se tak stane, vynoří se hned další a ještě záludnější. Ta disponuje pěti zrušovacími křížky, z nichž jen jeden je ten pravý. Naopak ten falešný vás rovnou přepojí na stránku nějakého pochybného e-shopu, který od pohledu připomíná hospodu Jamajka z hororového románu od Daphne du Maurier.
Ani bych se nedivil, že zadavatelé těchto reklam neplatí za drahý reklamní čas, ale sami jsou placeni za to, kolik zoufalců doženou k tomu, aby raději uhradili roční předplatné za příslib, že svůj oblíbený podcast anebo aplikaci budou moci využívat bez nesnesitelných reklam.
Pokud jde o mě, vypěstoval jsem si jistou rezistenci vůči otravným reklamám jako je například stále se opakující nabídka studia na nějaké vysoké škole, kde mne bude studium bavit, nebude po mně vyžadována bakalářská práce a místo obávané státní zkoušky absolvuji jen odbornou diskuzi při šálku kvalitní kávy.
Tyhle reklamy lze přežít, ale v poslední době některé z nich začínají připomínat spíš zákeřné nášlapné miny. Například dnes při četbě článku pojednávajícím o tom, která kočičí plemena jsou nejvíce pohodová a klidná, mi každých pět vteřin hyperaktivně vyskočila reklama s lákavým oznámením tohoto znění : „Manžel natočil svou ženu na skrytou kameru a tohle viděl…“. Co viděl? Stačí kliknout. Hned o kousek níž mezi klidnými kočičími plemeny další reklama konstatuje, že lékaři kardiologové jsou v panice! Tento produkt vyčistí cévy přes noc. Než to smažou, napište si o recept. Pod tímto oznámením následuje fotka prezidenta Petra Pavla a pod ní věta : Tvrdý dekret šokoval české důchodce. Kdo ani na tohle nezabere, možná se nechá zlákat fotografií stále pěkné Dagmar Havlové s oznámením, že před sedmi minutami vyšla najevo o ní pravda, která otřásla Českem. Hned vedle láká černobílá fotka Karla Šípa tvářícího se jako nešťastný šafářův dvoreček. Prý před deseti minutami přišla o něm velmi smutná zpráva. No a sladká tečka nakonec. Další vyskakující okénko sděluje, že námořníci křičeli hrůzou, když otevřeli tělo mrtvého vorvaně. Klikněte nebo blinkněte. Možná by stálo za to začít po Novém roce bez otravných reklam. Zadarmo to ale nepůjde.
Vilém Ravek
Noční sestra
Dělal přesně to, na co byl dokonale naprogramován. Snažil se ji sbalit. Kdyby se ji dotkl, její tělo by nebylo proti. Poznal to na ni.
Vilém Ravek
Proč se boomer /roč. 46 až 65 / se zoomerem / roč. 97 až 2008 / bez překladače nedomluví
Brzy se ukázalo, že problém spočíval v tom, že zatímco já jsem byl klasický boomer, servírka s malinkým piercingem v obočí typickou představitelkou generace Z.
Vilém Ravek
Ne každé uklidnění přináší uvolnění, spíš právě naopak
Když vás například bolí záda, buďte v naprostém klidu. V devadesáti procentech to neznamená nic opravdu závažného. Uklidnilo vás to?
Vilém Ravek
Ahoj tati, mobil mi spadl do záchodu i s bankovnictvím. Pomoz !
Ahoj mami, mám průšvih. Rozbil se mi mobil, kde mám internetové bankovnictví včetně elektronické platební karty. Nemám přístup k účtu a nutně musím zaplatit pokutu nebo mě zavřou. Také vám přišla takováto esemeska?
Vilém Ravek
Turek a jeho Macinka
Nejde o název love story z první republiky, ale o satiru, kterou tito dva pánové už několik dnů předvádějí.
