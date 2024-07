Americké prezidentské volby : Starý a ještě starší

Souboj starců v pokročilém seniorském věku o post nejmocnějšího muže světa může na někoho působit až apokalypticky. Jeden je velmi starý a ten druhý ještě starší.

Nedávno, když jsem se chtěl mimo značený přechod dostat na druhou stranu poměrně rušné silnice, nechtěně se mi podařilo předvést tzv. Bidenův běh. Stalo se to tak. Velmi svižným krokem jsem vstoupil do vozovky. Auta z obou jízdních pruhů se přibližovala rychleji, než jsem předpokládal. Běh by vše vyřešil, o nic nešlo, ale dát se do běhu jakkoliv krátkého mi připadalo poněkud málo důstojné a nepatřičně dramatické. Přešel jsem tudíž z chůze do něčeho, co nebylo ani běh a ani klus. Připomínal jsem někoho, kdo urgentně spěchá na záchod a tak několika hopsavými poskoky chce urychlit pohyb vpřed.

Běžel jsi jako Biden, řekl mi kamarád, který mě pobaveně pozoroval z chodníku. Asi myslel ten televizní šot s Bidenem, kde chtěl předvést před svými voliči svou skvělou fyzickou kondici. Jenže to mu bylo ještě sedmdesát sedm, tedy tolik, kolik má nyní jeho rival Trump, se kterým se letos v listopadu utká o prezidentský úřad. Krátce řečeno, jeden starej a druhej ještě starší.

Ten starej, na rozdíl od toho ještě staršího, má energie na rozdávání, o tom žádná. I mnohem mladšího by klepla Pepka, kdyby musel zaplatit miliardovou penalizaci, stanout před trestním porotním soudem a posléze být uznán vinným ve většině bodů obžaloby a do toho vést prezidentskou kampaň. Tohle by nedal ani mistr světa v triatlonu. Akorát nelze vyloučit, že v případě volebního vítězství bude úřadovat z vězeňské cely.

Zaslechl jsem při jízdě autem, že se při nějakém rozhovoru zeptal reportér Bidena, zda uvažuje o odstoupení z prezidentské kampaně a pokud ano, tak za jakých podmínek. Biden odpověděl, že pokud by ho Nejvyšší vyzval k odchodu, učinil by tak. Nejvyšší ho však nevyzval, takže půjde do toho. No být mi osmdesát jedna let, zbytečně bych Nejvyššího na sebe neupozorňoval. Jeho výzva k odchodu by se nemusela vztahovat jen na prezidentskou kampaň. Je sice pravdou, že každý je starý tak, jak se cítí, ale také se říká, že kůň je jednou hříbětem, kdežto člověk dvakrát dítětem.

Americký volič to bude mít letos na podzim opravdu těžké. Bude si muset vybrat mezi unaveným vetchým staříkem a energickým starým šílencem. Mně osobně bude připadat listopadový souboj těchto dvou starců až apokalypticky. Oba kandidáty vybrali v podstatě političtí aktivisté obou soupeřících stran. V primárkách totiž volí jen registrovaní členové Demokratů a Republikánů. Takové volební meníčko, které předkládají, bych jim, být americkým voličem, omlátil o hlavu. Na jedničce nabízejí vařená plíčka s chlebem a na dvojce nudle smíchané se zelím a posypané cukrem.