Ahoj tati, mobil mi spadl do záchodu i s bankovnictvím. Pomoz !
V posledních měsících frčí po sociálních sítích podvodné esemesky zhruba tohoto znění :
Ahoj mami, mám průšvih. Rozbil se mi mobil, kde mám internetové bankovnictví včetně elektronické platební karty. Nemám přístup k účtu a nutně musím zaplatit pokutu nebo mě zavřou. Dám ti číslo účtu, na který pošleš platbu. Prosím, prosím /utrápené dva emotikony /. Jakmile se vrátím, všechno zaplatím. I když je pokuta zaplacena, zkorumpovaná policie falešnému potomkovi chce přišít i náhradu škody, takže se situace dramatizuje a tak putují na účet další desítky tisíc a to až do chvíle, kdy se ve dveřích objeví pravý nic netušící syn, ale to už je v trapu devadesát tisíc nebo i více.
Podvodníci jsou trpěliví, stokrát hodí udici bez záběru, ale po sto prvé se nakonec vystresovaná a starostlivá rodičovská rybička nechá chytit. Podvodníci slaví. Ne tak u lakomých Hanáků, zvláště pak jednoho mého lakotného kamaráda, který je taková držgrešle, že trumfne i mne.
Jak by konverzace probíhala u echt Hanáka, který by si pro vindru klidně nechal vrtat i koleno? Asi takto:
- Ahoj tati, jsem ve strašném průšvihu. Můj telefon mi spadl do záchodu a…
- Máš na mysli toho Samsunga, za kterého jsi nesmyslně vysolil dvacet tisíc??
- Jo ten. Měl jsem v něm internetové bankovnictví..“
- Kurva, jak ti mohl spadnout do hajzlu? To mi vysvětli teda!
- Jak jsem seděl na klozetu, tak mi nějak vyklouzl z kapsy.“
- Od kalhot? Ty jsi je neměl stažený? Pokud by jsi je měl stažený, tak ti ten Samsung nemohl spadnout do mísy ale jen na podlahu.
-Měl jsem je povytažené, abych neseděl přímo na prkýnku.
-Když už jsi tak háklivý, měl jsi zaujmout sjezdařský postoj. Na tureckým záchodu se to takhle běžně dělá.
- No tak jo. Prostě mi spadl.
-Proč jsi ho nevytáhl?
- Jsem zmáčkl splachovadlo.
- Tak Samsung za dvacet tisíc ti spadne do hajzlu a tebe nenapadne nic lepšího, než že ho spláchneš.
Textová konverzace tímto způsobem ještě chvíli pokračuje než se konečně lakomý otec smíří s daným faktem, že jeho syn přišel o mobil s internetovým bankovnictvím a k tomu všemu si ještě vykoledoval od zkorumpované policie pokutu.
- Tak kolik potřebuješ?
- Padesát tisíc. Když jim zaplatím, tak mě nechají. Jinak mě zavřou. Tatínku, prosím.
- Nejanči. Mohou tě držet maximálně čtyřicet osm hodin. Aspoň ušetříš za hotel. Stejně si teď švorc. Uvidíš, že vyměknou, kluci jedni maďarský. Zkus to uhádat na polovičku.
Za hodinu dostane otec skrblík esemesku.
- Tati, tak se mi je podařilo přesvědčit. Bude jim stačit dvacet pět tisíc! / tři palce a jeden smějící se smajlík / Tady je číslo účtu, kam jim máš peníze poslat. Pošleš?
- Mám pro tebe novinku. Ten tvůj Samsung je na světě. Nebudeš tomu věřit, ale někomu se podařilo vytáhnout tvůj telefon z toho hajzlu. Zavolal jsem na jeho číslo a vyzvání. Máš radost?“ Následuje dlouhá pauza o síle dvaceti do ruda zbarvených smajlíků vyjadřujících pocit „to mě štve“. Hanáci jsou prostě nesnesitelně lakomí.
Vilém Ravek
Turek a jeho Macinka
Nejde o název love story z první republiky, ale o satiru, kterou tito dva pánové už několik dnů předvádějí.
Upozorňujeme návštěvníky divadla, že v hororu Drákula se objeví krev
Před přečtením tohoto článku všechny varuji, že u citlivějších jedinců může vyvolat závratě, strach z neznáma a chronickou nespavost. Děkuji.
Na seznamce malej je i zadarmo drahej
Na seznamkách je u mužů rozhodujícím parametrem tělesná výška. Jestli někde panuje zákon přírodního výběru ve své nejryzejší podobě, tak to jsou seznamky.
Prožil jsem své dětství na rozhraní střední a mladší doby výpraskové
Otrlost nás, co jsme střední dobu výpraskovou prožili, se mi zdá s odstupem času nepochopitelná. Ani se mi tomu nechce věřit.
Kdo nezná svoje heslo, jako kdyby ani nebyl
Podle všech bezpečnostních hledisek vygenerované heslo je natolik bezpečné, že ho neprolomí ani jeho majitel.
- Počet článků 324
- Celková karma 22,13
- Průměrná čtenost 1523x