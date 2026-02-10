Jedinečné úmrtí v hotelu Paradise
Subtropickým ovzduším aquaparku v zábavním centru hotelu Paradise se neslo cákání a pokřikování ztlumené zurčením vody z mnoha atrakcí, které odkazovaly k Nautilu i dalším nesmrtelným dílům Julesa Verna.
Ponorka, chobotnice, maják na pobřeží…. výzdoba působila monumentálně, možná až jako kýč, ale když tu byla takhle pozdě, v devět večer téměř sama, dokázala celkem snadno vklouznout do devatenáctého století. Romantické představy o přírodě i lidské síle, nadšení z techniky, vše podporované překotným pokrokem nezadržitelně se valícím mladou nekritickou euroamerickou civilizací.
Ve skrytu rákosového paravánu se vysvlékla z županu a vnořila se do bazénu. Voda měla dvacet devět stupňů, ale přesto jí otřásl chlad. Vplula do umělé jeskyně, ztichlé a intimně osvětlené. Stěny díky světelným efektům působily organicky, jako kdyby byly dílem mořských rostlin a ne kartuší s montážní pěnou.
Cítila tu útulnou intimitu. Světla v jeskyních se postupně střídala, každý prostor byl nasvícen jinou barvou. Červená, zelená, růžová, modrá. Hluk sem téměř nedoléhal, jen šplouchání vody o stěny, a to byl zvuk, který patřil stejně sem jako do 19. století.
Byl to tak dokonalý okamžik, že nemohl vydržet dlouho. Skončil přesně ve chvíli, kdy se zahleděla do akvária s mořskými rybami ve stěně mezi dvěma jeskyněmi. Skla byla poškrábaná, ale stejně skrze něj zahlédla líbající se dvojici. Vysoký blond drdol jí byl povědomý, ale teprve když se náruživá dvojice od sebe odtrhla a zahleděla se na rybičky v akváriu, si uvědomila, o koho jde.
- - - - - - -
Ředitel hotelu nervózně přecházel kanceláří. Ale těch čtyřicet čtverečních metrů toho nejluxusnějšího koberce dnes k jeho zklidnění nestačilo. Bylo to poprvé za čtvrtstoletí fungování hotelového komplexu, co musel řešit takovou situaci.
A popravdě si nevěděl rady. Zavolali záchranku. Samozřejmě. Přijeli poměrně rychle. Povolali koronera. A ten povolal policisty. Ti se teď seznamovali s dispozicemi a fungováním aquaparku i celého zábavního centra i hotelového komplexu. A na něj, který celé to království vybudoval a moudře spravoval, nezbylo než čekat, s čím přijdou. Jako muž zvyklý jednat, čekání nenáviděl. Litoval, že před dvěma lety přestal kouřit. Byl tak důkladný, že vyházel nejen všechny doutníky a cigarety, ale i popelníky a zapalovače.
Takhle se mohl, než policisté skončí svoji blíže nespecifikovanou činnost, uklidňovat jen mentolkou a mumláním pod vousy.
„Jak se mohl utopit? Proboha. Dospělej člověk. Navíc ve vířivce. Fuj! A nejspíš tam strávil celou noc.“
Otřásl se tou představou a zmáčkl interkom.
„Paní Novotná, zajistěte vypuštění a důkladné vyčištění toho s… chtěl jsem říct té vířivky. Včetně celé technologie. Hned!“
„Ale pane řediteli, aquapark je stále uzavřen. Policie ještě neskončila.“
„Samozřejmě. Myslel jsem hned, jak to bude možné.“ Ale představa znečištěné vody v jeho vířivce mu nešla z mysli. Aquapark byla jeho chlouba. „A sežeňte mi cigarety.“
Přinesla je bez otázek, zato s popelníkem a zapalovačem. Paní Novotná byla zkrátka sekretářka k nezaplacení.
- - - - -
„Á, výborně.“ Policista pohlédl na popelník s kouřícím nedopalkem a vytáhl krátké Startky. Kabát přehodil přes opěradlo křesla a bez ptaní se usadil.
„Už jste skončili?“ Optal se ředitel se zjevnou úlevou. „Víte, hoteloví hosté mají zábavní park v ceně ubytování, normálně otevíráme v deset hodin a jistě chápete, že…“
„Bohužel.“ Policista přerušil ředitelovy naděje. „Koroner již odjel, ale technici ještě hledají stopy. A já budu mít ještě spoustu otázek. Chápu, že je to pro vás nepříjemné, ale vy zas musíte pochopit, že pracujeme, jak nejrychleji je to možné. Ale máme své postupy a ty musíme dodržet, jako u každého podezřelého úmrtí.“
Vytáhl notes a přelistoval pár stran.
„Takže, muže jsme ztotožnili podle hotelového náramku, který měl na ruce, je od pokoje číslo 264. V pokoji je dle záznamů recepce ubytovaný pan Milan Kapitán, s manželkou Helenou a devítiletým synem. Zatím jsme je nerušili. Nicméně budeme předpokládat, že jde o pana Kapitána. Mohl byste mi o něm zjistit co nejvíc informací?“
Ředitel si zavolal hlavního recepčního, který již byl naštěstí v práci, a zeptal se ho na ubytovací doklady hostů z pokoje 264.
„Mohl byste to zapnout na hlasitý odposlech?“ Požádal ho policista.
Kanceláří se rozlehlo šustění papírů.
„V pokoji 264 je ubytovaná rodina Kapitánových. Helena Kapitánová se narodila…“
„Nacionále teď prosím neřešte, pak tam pošlu kolegu, který si je od vás ofotí.“
„Dobře. Kapitánovi si pokoje objednali přes webový formulář před třemi týdny a rovnou je uhradili platební kartou pana Kapitána.“
„Pokoje?“
„Ano, objednali dva pokoje. V jednom se ubytovali oni se synem a ve druhém paní Elena Dvorská a pan Zdeněk Nohejl. V objednávce je uvedeno, že pokoje i místa v jídelně si přejí vedle sebe.“
„Zřejmě přátelé nebo příbuzní.“
„Ano, hosté k nám často jezdí ve větších skupinách. Hotel je velký, takže je pro všechny příjemnější, když mají pokoje co nejblíž. Jak se dívám do objednávek, zrovna u těchto klientů to bylo běžné.“
„Takže k vám jezdili pravidelně?“
„Ano. Kapitánovi několikrát do roka. A v posledních třech návštěvách v této sestavě, tedy i s paní Dvorskou a panem Nohejlem.“
„Nevíte, v jakém byli vztahu?“
„To bohužel, hotel je obrovský, nemáme přehled o jednotlivých klientech.“
„Rozumím. A zatím děkuji za informace.“
Sotva skončili, telefon se rozdrnčel.
„To je naše IT.“ Podivil se ředitel.
„Jen to vezměte, chtěli jsme od nich nějaká data.“
A opravdu, vedoucí IT se chtěl ujistit, že může informace předat.
„Tak rovnou mluvte, policie sedí vedle mne.“ Pobídl ho ředitel.
„Prověřili jsme ten náramek z pokoje 264. Včera večer tam byl v 19 hodin průchod z hlavní jídelny a hned potom výtah do druhého patra a v 19:08 otevření pokoje 264. Pak ve 21:46 výtah do minus druhého patra a ve 21:49 průchod turnikety do aquaparku. A to je poslední záznam.“
Teď nezbývalo, než se vydat se smutnou zprávou do pokoje číslo 264.
- - - - -
Manželka utonulého reagovala přesně tak, jak se dalo čekat. Byla naprosto zdrcená. Synka si vzala na starosti jedna z pokojských a odvedla ho do dětského koutku. Helena pak identifikovala svého zesnulého manžela. Trvalo dost dlouho, než byla schopná, alespoň nesouvisle, popsat předchozí večer.
„Byli jsme na večeři, ještě s Elenou, mou sestrou a jejím přítelem.“
„Měl váš muž nějaký alkohol?“
„No, před večeří jsme byli na bowlingu, tam si dal dvě piva a k večeři měl další. A před večeří digestiv. Není žádný ochmelka, ale přece jen na dovolené…“
„Samozřejmě, chápu. Co jste dělali po večeři?“
„Syn chtěl vidět laserovou show, tak šel do aquaparku. Manžel se natáhl, a já,“ začervenala se a uhnula očima, „na chvilku jsem se natáhla s ním, a pak jsem se vydala za synem. Ale nakonec mu byla zima, tak jsme odešli dřív, než show skončila. A Milan, manžel, se naopak rozhodl, že si ještě na chvíli zaplave, než zavřou. Se synem jsme usnuli dřív, než se vrátil a ráno jsem myslela, že vstal brzy, chodil ráno běhat…“ Propukla v usedavý pláč. „Jak to jen řeknu malému?“
- - - - -
„Takže ty průchody potvrzují to, co vypovídala jeho žena? A v krvi měl alkohol a stopy marihuany. Ne moc, ale přece jen. Ale zřejmě to dohromady s tou teplou vodou a bublinkami ve vířivce stačilo k tomu, aby měl dost.“
„A nezapomeň na ty předchozí manželské radovánky.“
„Radovánky?“
„Proč by jinak nechali kluka jít do bazénu samotného? Kvůli dvacetiminutovému šlofíku určitě ne.“
„No, jasně. Každopádně myslím, že je čas, abychom panu řediteli udělali radost. Může zas otevřít, to úmrtí bylo bez cizího zavinění.“
-------
Helena přes zmatnělé orosené sklo akvária pozorovala líbající se dvojici
Když se od sebe konečně odtrhli, rychle ucukla, takže si jí její sestra Elena ani Milan, její nevěrný proradný manžel, nestihli všimnout. Zhluboka dýchala, ale ani teplá voda bazénu jí nedokázala uvolnit svaly ztuhlé šokem. I když už to možná tušila. Možná déle, než si byla ochotná přiznat. Sesterské propojení.
Po můstku nad hlavou jí prošel plavčík, z důmyslně ukryté vířivky vyhnal plavce a můstek přehradil umělohmotným řetězem. Zákaz vstupu. V hlavním bazénu i v jeskyních postupně pohasínala jedna atrakce po druhé, vodotrysk, masážní trysky, perličkové lázně, vodní vír. Pak zablikala světla a z amplionu se ozvalo:
„Pozor, pozor, za deset minut začíná v atriové hale naše jedinečná laserová show. Během show budou v obou halách vypnuta všechna světla kromě nouzového osvětlení. V rámci vaší bezpečnosti opusťte vodu a setrvejte na místě. Show můžete nejlépe sledovat z prostoru kolem majáku.“
Návštěvníci se postupně hrnuli k hlavnímu atriu, ve tmě svítily bílé župany i vybělené zuby. Někteří stáli na schodech do vody, další se postupně shromažďovali kolem majáku. Takhle večer už tu byla jen necelá padesátka hostů, takže žádné návaly.
Vzduch byl teplý a vlahý, barevná světla podkreslovala atmosféru přímořského večera. Plavčíci obcházeli po chodníčcích kolem bazénů a vyháněli poslední opozdilce z vody.
Že akvárium osiřelo si uvědomila až po pár okamžicích a taky to, že Milan, s Elenou v závěsu, proplavávají směrem k ní. Rychle se přitiskla ke stěně v místě, kde tvořila tmavý výklenek a ponořila se až po uši do setmělé vody. Nevšimli si jí. Elena se postavila na dno a zavrkala. „Už raději půjdu.“
„Opravdu? Nechceš tu se mnou zůstat ještě na show? Vlezeme si do vířivky a…“
„Raději ne. Řekla jsem mu, že jdu jen do sauny a nerada, bych, aby mě přišel hledat.“
„To chápu. Tak za chvíli dorazím, ale dám tomu pro jistotu pár minut, ať nepřijdeme společně.“
Heleně to nedalo, aby se koutkem oka nepodívala. Její manžel se líbal s její sestrou pod problikávajícími světly jeskyně a vypadali jako ta nejromantičtější dvojice na světě.
Tady měla stát ona.
„Tak zase ráno, miláčku?
„Jestli se někdo nevzbudí dřív.“
„Budu doufat, že ne.“
Teď porozuměla Milanově náhlé zálibě v ranním běhání. I tomu, proč v posledních dvou letech tráví tolik času a všechny dovolené s Elenou a jejím přítelem. Vjel do ní takový vztek, že se málem zalkla. Tolik jí lhal.
Dvojice se od sebe konečně odtrhla a, naštěstí bez rozhlížení, vystoupala po schodech nad jeskynní komplex. Poslední polibek a rozdělili se, Elena doleva k východu a Milan doprava k vířivce, skryté v zákoutích můstků a schodišť. Překročil umělohmotný řetěz a proklouzl do šera. Do vířivky vklouzl právě v okamžiku, kdy se celým prostorem rozlehly první tóny třikrát denně opakované „jedinečné“ show. Pohodlně se rozvalil a nohy si opřel o okraj. Byl dlouhán. Jeden z důvodů, proč se do něj zbláznila. Jeden z mála mužů vyšších než ona. Ona nebo Elena. Se sestrou byly i stejně vysoké. I když Elena vždycky tvrdila, že výška pro ni u mužů není důležitá. Její manžel byl menší minimálně o deset centimetrů. Sestřička asi změnila priority. Asi víc priorit.
Helena tichými tempy přeplavala jeskyni a vydala se za Milanem, rozhodnuta si to vyřídit teď hned, v relativním soukromí.
Nadzvedla řetěz a vztyčila se nad vířivkou, ve které se rozvaloval její manžel, očividně spokojený sám se sebou. Všiml si jí až ve chvíli, kdy tmou problesklo světlo laseru, doprovázené pochodovou hudbou. Jeho obličejem projelo pochopení, ale po něm se neobjevil ani stud ani smutek. Jen vztek.
Takže takhle tedy? To jí dodalo. Jednala čistě instinktivně. Neřekla nic, v hudbě by stejně nebylo nic slyšet, ale s pohledem upřeným do jeho očí, rudých rozsvěcovaným laserem, ho popadla za chodidla, a prudce trhla. Takhle vraždil Smith svoje nevěsty.
Proradné rudé oči se rozsvítily leknutím a zajely pod hladinu, která zezelenala dalším světelným efektem. Tak to nepůsobilo tak strašidelně. Zelená je barva jara, barva nových začátků.
Držela ho tak dlouho, dokud se nepřestal cukat a pak ještě pár minut navrch. Vypadalo to téměř slavnostně, s těmi světly a hudbou kolem. Rozhodně měl velkolepou smrt, když už ne život.
Vytáhla mu bezvládnou ruku a zkontrolovala, že nemá puls. Pak mu stáhla hotelový náramek a když se ujistila, že tělo kleslo pod hladinu, opatrně vyrazila k východu z bazénu. Zabalila se do hotelového županu a přes hlavu si přetáhla kapuci. Nikdo si jí nevšímal, když na turniketu u východu snímala nejprve jeden a pak druhý náramek. Návštěvníci zírali do světel laserové show a obsluha bazénu do světel mobilu. Svůj náramek pak použila pro přístup do výtahu i do pokoje.
Syn se nevzbudil a přiblížit se k jeho posteli potichu nebyl po vysokém koberci žádný problém. Opatrně mu stáhla hotelový náramek a vyměnila ho za svůj. Manželův položila na svůj noční stolek. Dveře pokoje podložila tenkou erární froté pantoflí, aby se nedovřely.
Znovu vyrazila k bazénu, ukrytá v kapuci županu. Jedinečná laserová show naštěstí ještě neskončila. V oranžovo zelených paprscích, které vykreslovaly tančícího papouška a za zvuků písně I like to move it proběhla jeskynním komplexem k vířivce. Sáhla do vody a vylekala se, když nic nenahmátla. Ale pak se konečně dotkla manželovy paže, stejně teplé jako voda. Naštěstí už naposledy v životě. Přes bezvládné6 zápěstí přetáhla synův náramek.
V doznívající tónech vyšla podle nouzového osvětlení podél zadní stěny bazénu, pak po opuštěných schodech na sluneční terasu a požárním východem vyšla ven z hotelového komplexu. Vzduch byl ledový, ale ona byla rozehřátá. Kolem hotelu došla až do místa, kam zaměstnanci chodili na kouřové pauzy. Dveře byly naštěstí pootevřené a zadělané klínem.
Proklouzla zpátky do pokoje, vyfénovala si vlasy i plavky, a župan pověsila na topení. Natáhla si noční košili a a ruku náramek z nočního stolku.
Teprve pak se jí rozbušilo srdce jak splašené.
Vklouzla do postele k synkovi, a přitulila se k teplému živému tělíčku. Snažila se svůj zrychlený dech sladit s tím jeho klidným, a čekala, kdy jim přijdou oznámit, že tatínek zemřel.
Zuzana Rampichová
