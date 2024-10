Je pořízení tepelného čerpadla pro vytápění výhodné, návratnost tepelného čerpadla?

Na internetu existuje mnoho článků na toto téma, mnoho názorů, výpočtů návratnosti. Já topím tepelným čerpadlem již čtvrtým rokem v rodinném domě a mohu se tedy podělit se svými zkušenostmi.

Když jsem si pořizoval tepelné čerpadlo – systém vzduch voda, nenašel jsem na internetu žádnou praktickou zkušenost nějakého provozovatele, který by přehledně popsal návratnost a ekonomickou výhodnost takovéto investice. Proto bych rád zveřejnil mé zkušenosti, ať si může každý zvážit, zda se rozhodnout pro takovéto topení či nikoliv.

Nutno říct, že se vytápí rodinný dům, který není pasivní, je nyní 25 let starý, z cihel Porotherm 37 cm, zateplený polystyrenem 5 cm, jen přízemí a obytné podkroví, podlahy převážně plovoucí, laminátové, částečně dlažba. Podlahy nejsou optimálně zateplené, pod finální vrstvou je beton a 5 cm polystyrenu. Topení je pomocí radiátorů – plechových. Krbová vložka na dřevo bez výměníku v obývacím pokoji s rozvodem vzduchu do podkroví. Dříve jsem topil elektrickým kotlem. Elektřina je také pro čerpadlo venkovního bazénu, mrazák, ledničku, osvětlení, spotřebiče, vaření, ohřev vody v elektrickém bojleru. Jiné médium zde není možné, není zde plyn.

Obytná plocha 170 m2.

Celková roční spotřeba elektřiny před instalací TČ: cca. 14 MWh

Celková roční spotřeba elektřiny po instalaci TČ: cca. 8 MWh

Celková úspora spotřeby po instalaci TČ: cca 6 MWh

Celková roční spotřeba TČ: cca. 3,5 MWh

(TČ má aplikaci, kde je možno přesně sledovat spotřebu každý den, měsíc, rok)

Celkové roční náklady na dřevo do krbové vložky: cca. 5.000,-Kč

Cena elektřiny za 1 kWh: v rozpětí 3 až 7,50 Kč, průměr 5,25,-Kč (bez nákladů na jističe)

Roční úspora: Průměrně za poslední 4 roky: 31.500,-Kč ročně, tzn. za 4 roky 126.000,-Kč

Výpočet: 6000x5,25=31500 x 4 = 126000

Pořizovací náklady: 90.000,-Kč po odečtu částky 80.000,-Kč, což byla tehdy dotace na TČ.

Náklady vlastního kapitálu: úrokové sazby za neúčelové úvěry se pohybovaly kolem 6 -8 % p.a., zhodnocení vlastního kapitálu počítám výše. Pro porovnání, dle zhodnocení investice do akcií dle indexu S+P 500 včetně dividend ve výši 11,98 % ročně (údaj je za posledních 20 let) možno ověřit z tohoto zdroje: https://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/histretSP.html

Počítám tedy náklady vlastního kapitálu ve výši 10 % p.a.

Za 4 roky provozu to bude 36.000,-Kč, když pořizovací cena byla 90.000,-Kč (4x9000=36000)

Celkové náklady jsou za 4 roky: 90+36= 126000.

Jak vidíme, aniž bych to tušil, že to vyjde takto přesně stejně, návratnost mého tepelného čerpadla je přesně 4 roky.

Životnost tepelného čerpadla předpokládám 15 let. Dosud nebyla zaznamenána žádná porucha. Mám TČ značky Panasonic, výkon 9 kW.

Za dalších 11 let provozu ušetřím při podobném provozu a v případě, že ceny elektřiny budou stejné, částku 346.500,-Kč (11x31500=346500). Po odečtení nákladů na opravy a údržbu, počítám že by to mohlo být tak 20.500,-Kč, bude úspora 326.000,-Kč.

Má investice 90.000,-Kč vygeneruje celkem úsporu, nebo-li zisk ve výši 452.000,-Kč (15x31500=472500-20500=452000), což představuje roční úrok cca. 13 % (pozor složené úročení, kdy se úročí také úrok z předcházejícího roku).

V případě, že budou ceny elektřiny stoupat, bude úspora ještě vyšší, tzn. pokud ceny elektřiny stoupnou např. o 20 %, bude úspora o 20 % vyšší, nemusím toiž nyní počítat s tím, že se musí investice vracet, už se vrátila!!

A to platí i naopak.

Tady vidíme, že kdyby elektřina nezdražila tsk výrazně a stála by 1 kWh třeba 1,-Kč, nebyla by investice do TČ vůbec rentabilní. Volné prostředky by se mohly alokovat do jiných technologií, které by nám přinesly třeba vyšší životní úroveň. Vždyť jaderná elektřina by klidně mohla stát pro odběratele 1,-Kč/kWh. Prostě tzv. greendeal nám výrazně snižuje životní úroveň. Na jedné straně chce např. Německo snížit uhlíkovou stopu, na druhé straně nahrazuje jaderné elektrárny plynovými a tím uhlíkovou stopu zvyšuje. Toto vůbec nemohu pochopit. Ale to je téma na další článek, který zase ve volné chvíli, kterých však bohužel i jako starobní důchodce moc nemám, zkusím později napsat.