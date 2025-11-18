Všechno, co jste chtěli vědět o AI, a nevěděli, jak se jí zeptat
Jaké jsou klíčové trendy AI a jaká možná nebezpečí skrývá? Může nám umělá inteligence prospět, a jak; nebo ji máme považovat za hrozbu?
Autor, matematik, překladatel a vydavatel RNDr. Rudolf Červenka v knize Umělá inteligence - Zdroje, podstata, současný stav, využití, výhled, která vychází v nakladatelství LEDA, v edici Prameny řeší nejen tyto otázky. Předkládá filozofické úvahy o umělé inteligenci i zcela praktické návody, jak AI využít. Jde o jedinečnou, rozsáhlou publikaci, která se od starověkých snů o myslících strojích dostává přes rozmach velkých jazykových modelů k pohledu na superinteligenci. A jen tak mimochodem, cestou, nás naučí, jak s AI efektivně a eticky pracovat.
Červenkova kniha není „jen tak nějakou učebnicí“. Jistě, profesionálové i laici získají spoustu praktických rad, jak AI využívat pro své potřeby. Kniha je psaná tak, že ji pochopí laici i naprostí začátečníci, a přitom hodně odborná, aby neurážela profesionály v oboru. Autor se věnuje mezioborovým vztahům umělé inteligence, protože žádná disciplína neexistuje ve vzduchoprázdnu. „AI je výsledkem propojení matematiky, informatiky, psychologie, lingvistiky, neurologie, filozofie, statistiky a ekonomie“, píše Červenka, a právě dialog mezi vědami, technologií a AI vidí jako společný projekt lidstva. Filozoficky se v knize odráží autorův renesanční záběr od Aristotela po možné scénáře cesty vývoje k obecné umělé inteligenci (AGI - Artificial General Intelligence) a superinteligenci, jak by mohla vypadat v roce 2050.
V knize najdeme ale i konkrétní praktické návody, jak s AI pracovat, i vzory promptů. Pro začátečníky: promptování je schopnost formulovat instrukce tak, aby AI poskytla co nejpřesnější a nejkvalitnější odpověď. Pochopíme, jak nám AI může pomoci v medicíně, ekonomii, investování, reklamě, geopolitice i v kreativních odvětvích nebo v programování. A vlastně i v životě.
Tím se dostáváme k filozofické a etické stránce knihy. Každou z třiatřiceti kapitol doprovází esejistická úvaha o probírané problematice, která dělá z praktické učebnice skutečnou literaturu. A navíc filozofickým a etickým aspektům AI se samostatně věnuje celá Část III. Autor píše zasvěceně, z textů je zřejmé, že má hluboké znalosti z filozofie, etiky, psychologie, lingvistiky i dalších humanitních oborů. Přesto píše lehce, s humorem a nadhledem. Někdy cítíme naději, jindy varování.
Kniha je napsána čtivě, krásnou češtinou, což nebývá u odborných publikací s počítačovou tematikou pravidlem. Používané anglické termíny jsou vysvětleny v textu a navíc knihu doprovází i několikastránkový česko-anglický glosář AI s vysvětlením základních termínů používaných v oboru. Každá kapitola má svůj rozsáhlý seznam zdrojů, využitelný i pro zájemce o podrobnější studium problematiky.
„Odedávna jsme měli inteligenci vysokou nebo nízkou, od nedávna však známe i tu umělou... sama o sobě jistě není spása ani zkáza. AI zasáhne brzy všechno a změní mnoho... Nezáleží ovšem na AI, ale jen na nás lidech, zda se z tohoto fenoménu zrodí příšera a strašák, anebo užitečný pomocník, praktický sloužící, zábavný společník.“
A užitečným pomocníkem, praktickým sloužícím i zábavným společníkem je i tato kniha. V dnešní záplavě knih jako spotřebního materiálu na jedno použití jde o mimořádně hodnotnou publikaci pro každého, od teenagerů po počítačově gramotné seniory. Za mě, jeden z tipů na vánoční dárek, se kterým se nespletete. Aspoň v rodinách, kde kniha nesmí pod stromečkem chybět.
Zdroj: Citace jsou z knihy:
ČERVENKA, Rudolf. Umělá inteligence: zdroje, podstata, současný stav, využití, výhled. Edice Prameny. Voznice: LEDA, 2025. ISBN 978-80-7335-8044.
Radka Johnová
Cenzura versus svoboda slova - recenze knihy
3. květen je každoročně označován jako Světový den svobody tisku. Byl ustavený z rozhodnutí Valného shromáždění OSN, kde státy deklarovaly, že svobodná, pluralitní a nezávislá média jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.
Radka Johnová
Sesterské domino - recenze knihy
Autorka glos a fejetonů v MF Dnes, češtinářka a zdejší blogerka Veronika Valíková vydává v těchto dnech knihu povídek Sesterské domino. Povídky, které mrazí i zahřejí na duši; a vaše starosti se najednou zdají malicherné.
Radka Johnová
Kritikou neprávem přehlédnuté Češtinářky
"Žádný život není bez hrubky" uvádí nakladatelská anotace román Češtinářky Veroniky Valíkové nejen o současném školství. Psávala jsem tady recenze na nové knihy, o kterých jsem si myslela, že by neměly zapadnout.
Radka Johnová
Megahrozby
"Tíhneme k opakování stejných chyb." "Nikdo by neměl předstírat, že zná odpověď na tak složitý problém, jako je řízení hospodářské politiky", říká Nouriel Roubini, autor, jehož kritici posměšně nazývali "pan Katastrofa".
Radka Johnová
Poručíme větru a dešti? Cílkova pravda o klimatu
Pravda o počasí, klimatu a jeho společenských dopadech, nejen na území Česka. Odborná kapacita a mediální hvězda dr. Václav Cílek v hlavní roli na křtu této knihy. Jak souvisejí nepokoje a revoluce s klimatem? Kde jsme my?
Sleduje politiku a (právě proto) nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Zastánkyně absolutní svobody projevu. Krátké glosy na síti X (dříve Twitter): @radkajo.
Je patriot Prahy 6. Mezi její koníčky patří kultura, poznávací cestování, četba, plavání, tenis a lyže. Píše, když ji něco naštve (to většinou) nebo nadchne (knihy). Recenze publikuje na Kultura21.cz, některé úvahy na blogosvet.cz.
Kontakt: rsj@seznam.cz