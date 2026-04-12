Migrace a globalismus
Kniha si autorovými slovy „klade za cíl poskytnout čtenáři srozumitelnou formou co nejúplnější přehled migračního problému v EU“ a tento záměr beze zbytku plní.
Mgr. Ing. Robert Kotzian, Ph.D. (*1974), brněnský právník, politik a publicista ve svém díle rozebírá globalismus jako metaideologii, věnuje se globalistickým politickým programům, i roli politických neziskovek v procesu migrace. Tím volně navazuje na svoji předchozí knihu Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci [LEDA, 2021]
Vysvětlí rozdíl mezi nelegální a legální migrací a ukáže, jak se postupně stírá rozdíl mezi nimi. V druhé části knihy se podrobně věnuje push- faktorům a pull-faktorům na migraci; poptávce nelegálních migrantů dostat se do Evropy a na to navázané nabídce obchodního systému, zčásti legálního, zčásti nelegálního, který autor nazývá „migračním průmyslem“ . Popisuje jeho fáze, dokumentuje objem peněz, který se v tomto ‚průmyslu‘ točí, ale i finanční a bezpečnostní dopady na přijímající země.
Migrace a globalismus je společenskovědní publikace určená jak odborníkům, tak široké veřejnosti. Tomu odpovídá styl. Kotzian se jako právník dobře orientuje v nadnárodních dokumentech a smlouvách; nařízeních a doporučeních Evropské komise; v Globálních kompaktech OSN; i v judikátech evropských soudů, tj. Soudního dvora EU a Evropského soudu pro lidská práva, a umí jejich podstatu přetlumočit běžnému čtenáři. Poznámkový aparát více než šesti set poznámek pod čarou s odkazy na relevantní zdroje, ze kterých autor vychází, má blíž k vědecké publikaci. Nicméně kniha je psána čtivě a srozumitelně, jednotlivé zdokumentované případy nejen oživují, ale také potvrzují výklad teorie.
Autor na příkladech dokumentuje, jak globalisté řízením migrace proměňují Evropu; jak se stírá rozdíl mezi legální a nelegální migrací; jak funguje nabídka a poptávka v migračním byznysu. Zamýšlí se nad tím, jaká bude budoucnost Evropy a naší civilizace v globálním světě s ohledem na migraci z kulturně i nábožensky odlišných civilizací. Silnou stránkou knihy je Kotzianův rozbor právních, politických a společenských aspektů migrace.
„Migrační pohroma, naroste-li do určitých rozměrů, je za běžných politicko-právních podmínek nevratná. Mění samu podstatu stovky let budovaných a bráněných vlastí. Bez jediného výstřelu a bez souhlasu naprosté většiny voličů. Ale za jejich peníze.“ „Řešení spočívá v zásadních reformách, jejichž prosazení je v současných podmínkách téměř za hranicí možného,“ píše autor.
Systém se vymkl z demokratické kontroly: „Falešní uprchlíci, jejichž většinu tvoří muži ve vojenském věku, přicházejí ve své většině za sociálními výdobytky naší stovky let lopotně budované civilizace. Proč? Protože jim to umožňujeme.“
Za zásadní a od určitého bodu nevratný faktor považuje autor migraci z kulturně odlišných komunit. „Tato kniha rozebírá situaci a pojmenovává aktéry, jejichž působení hrozí tím, že hrozivá západoevropská situace pohltí i naši vlast“, obává se autor na základě studia a rozboru dokumentů, které se problematiky migrace týkají.
„Kdo z voličů kdy souhlasil s tím, že kdokoli na světě má mít právo přijít do Evropy a požadovat azyl, že hranice Evropy mají být fakticky otevřené?“
Kotziana zajímá osud a budoucnost Evropanů: „Jak víme, nic není tak černé, jak se to na první pohled zdá: už tím, že se snažíme dějům porozumět, je začínáme ovládat a můžeme se vydat po jiných cestách. Z odpovědnosti vůči našim dcerám a synům se totiž nijak nevyvlékneme.“
Jestli se chcete dovědět, jaké možnosti mají evropské státy svázané mezinárodními smlouvami a řízené mezinárodními soudy za vydatné pomoci neziskovek; jaká je vůle evropských vládnoucích struktur a jaké cesty k tomu volí; je tato kniha právě pro vás.
Zdroje:
Citace jsou z knihy: KOTZIAN, Robert. Migrace a globalismus. Edice Agora. Voznice: LEDA, spol. s r. o., 2025. ISBN 978-80-7706-007-3.
Text se odvolává na autorovu starší knihu: KOTZIAN, Robert. Politické neziskovky a jejich boj proti západní civilizaci. Edice Agora. Voznice: LEDA, 2021. ISBN 978-80-7335-746-7 a na její recenzi zde na blogu Odkaz
Všechno, co jste chtěli vědět o AI, a nevěděli, jak se jí zeptat
Kniha Rudolfa Červenky „Umělá inteligence - Zdroje, podstata, současný stav, využití, výhled“ je nová, a zároveň se svými 440 stranami nejobsáhlejší, publikace o AI na našem trhu od českého autora. Recenze
Radka Johnová
Cenzura versus svoboda slova - recenze knihy
3. květen je každoročně označován jako Světový den svobody tisku. Byl ustavený z rozhodnutí Valného shromáždění OSN, kde státy deklarovaly, že svobodná, pluralitní a nezávislá média jsou nedílnou součástí demokratické společnosti.
Radka Johnová
Sesterské domino - recenze knihy
Autorka glos a fejetonů v MF Dnes, češtinářka a zdejší blogerka Veronika Valíková vydává v těchto dnech knihu povídek Sesterské domino. Povídky, které mrazí i zahřejí na duši; a vaše starosti se najednou zdají malicherné.
Radka Johnová
Kritikou neprávem přehlédnuté Češtinářky
"Žádný život není bez hrubky" uvádí nakladatelská anotace román Češtinářky Veroniky Valíkové nejen o současném školství. Psávala jsem tady recenze na nové knihy, o kterých jsem si myslela, že by neměly zapadnout.
Radka Johnová
Megahrozby
"Tíhneme k opakování stejných chyb." "Nikdo by neměl předstírat, že zná odpověď na tak složitý problém, jako je řízení hospodářské politiky", říká Nouriel Roubini, autor, jehož kritici posměšně nazývali "pan Katastrofa".
|Další články autora
Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028
Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad...
Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled
Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi...
Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově
Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé...
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem“
Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí...
Na Jindřichohradecku dal někdo kravám antibiotikum, které znehodnotilo mléko
Neznámý pachatel v areálu zemědělského družstva na Jindřichohradecku zřejmě začátkem minulého týdne...
Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku
Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl...
Policie prověřuje nález uhynulého vlka na Českokrumlovsku
Policie prověřuje nález uhynulého vlka v lese u Horního Dvořiště na Českokrumlovsku. Nahlášený byl...
Na Blanensku hořely necelé čtyři hektary lesa, situaci komplikoval nedostupný terén
S lesním požárem bojovali hasiči u Doubravice nad Svitavou v okrese Blansko. Zásah jim na místě...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
Sleduje politiku a (právě proto) nikdy nebyla členkou žádné politické strany. Zastánkyně absolutní svobody projevu. Krátké glosy na síti X (dříve Twitter): @radkajo.
Je patriot Prahy 6. Mezi její koníčky patří kultura, poznávací cestování, četba, plavání, tenis a lyže. Píše, když ji něco naštve (to většinou) nebo nadchne (knihy). Recenze publikuje na Kultura21.cz, některé úvahy na blogosvet.cz.
Kontakt: rsj@seznam.cz