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Zvykové právo a ústavní soud

Aneb jak ústavní soud šlápl do něčeho velmi nepěkného. Tak nám přidělili prezidenta do výpravy, paní Müllerová. Asi to by řekl Švejk, pokud by to slyšel. Tohle je tak velký průšvih, že teprve s odstupem dojde jeho velikost.

Protože tímto klesla důvěryhodnost ústavního soudu k nule. Ne, nejde tak ani o vlastní rozhodnutí, ale o jeho odůvodnění.

Na tiskovce to zaznělo v plné rozsahu, je zvykem, že prezident tam jezdí a tak tam pojede. Basta fidli (to tedy nezaznělo, ale hodí se to sem).

Sice ta otázka je velmi složitá, rozdělíme ji na dvě, budeme se tím potom a pak zabývat, nebude jednoduché k tomu zaujmout vyvážené stanovisko, ale z hlediska zvykového práva jsme rozhodli dopředu takto. Tlačí nás čas a prezident se musí do pátku akreditovat. Tohle jako myslíte vážně?

Tím okamžikem se z ústavního soudu stal ne sbor úctyhodných mužů v taláru, ale rada starších prvobytně pospolného kmene, která dle zvykového práva rozhodla. Tím do právního řádu zavedla tento neotřelý prvek.

Slavný soude, ano, dal jsem přes hubu tady Pepovi, ale je zvykovým právem u nás v hospodě při nevhodné poznámce tak učinit. Žádný trestný čin se nestal, je to zvykové právo.

Ne, slavný soude, já jsem nově přistěhovanou sousedku neznásilnil, u nás je zvykové právo první noci už od středověku, co ten náš barák postavili. Žádný trestný čin, zvykové právo, posvětil to i ústavní soud, také rozhoduje dle zvykového práva.

A tak by se dalo pokračovat.

Tohle je hůř než špatně, tohle je prostě blbě. Ústavní soud nemá vykládat politiku, její zvyklosti, má se zabývat ústavou. A bohužel, tou si akorát vytřel řekněme právo.

Protože na summit se jezdilo v nějaké politické konstelaci, kdy i přes spory byl jakýsi úzus o politickém sjednocení v dané věci. Tady jednota není a argumentovat lety předchozími je brutální zásah do politiky. Protože zde se jednalo o ryze politický spor a ÚS se stal jednou ze stran tohoto sporu. Tam se nikdy, opakuji nikdy neměl dostat.

Ta argumentace je stejná, jako kdyby v roce 1990 někdo rozhodoval o tom, kam smí nebo nesmí jet prezident Havel. Protože před rokem 90 vždy mohl tak akorát na Hrádeček pod dozorem StB, jak je zvykem a zvykové právo, tak letos ho tam pošleme znova, akorát pod dozorem policie. Politika se naprosto změnila, ale zvykové právo je zvykové právo. Takže tam pojede a diskuze nula.

Absurdní? Ano, stejně jako toto pro opoziční, uspěchané a naprosto pitomě odůvodněné rozhodnutí.

Ústavní soud měl říci, ano, je to politický spor, pro posouzení nezbývá čas, ale pokud máme zůstat apolitičtí, pak bohužel naše rozhodnutí bude ex post. To je výsadou politiky, pokoušet se ohnout právo či ústavu a my bychom ji měli střežit, aby nebyla ohnuta příliš. Ale do politiky nám zasahovat nepřísluší.

Bohužel, rozhodli jsme se jinak, do politiky zasáhneme.

Je zvykem býti slušný, ale tady je opravdu těžké ten zvyk dodržet…

Autor: Radim Vajchr | středa 24.6.2026 17:55 | karma článku: 29,60 | přečteno: 499x

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Soukromý podnikatel, profesí též ekonom a analytik. Po šesti letech působení v komunální politice se už nedivím téměř ničemu. Z nynější pozice vnějšího pozorovatele se tím začínám i bavit. Ale stávající vývoj mě nebaví...

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