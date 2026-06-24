Zvykové právo a ústavní soud
Protože tímto klesla důvěryhodnost ústavního soudu k nule. Ne, nejde tak ani o vlastní rozhodnutí, ale o jeho odůvodnění.
Na tiskovce to zaznělo v plné rozsahu, je zvykem, že prezident tam jezdí a tak tam pojede. Basta fidli (to tedy nezaznělo, ale hodí se to sem).
Sice ta otázka je velmi složitá, rozdělíme ji na dvě, budeme se tím potom a pak zabývat, nebude jednoduché k tomu zaujmout vyvážené stanovisko, ale z hlediska zvykového práva jsme rozhodli dopředu takto. Tlačí nás čas a prezident se musí do pátku akreditovat. Tohle jako myslíte vážně?
Tím okamžikem se z ústavního soudu stal ne sbor úctyhodných mužů v taláru, ale rada starších prvobytně pospolného kmene, která dle zvykového práva rozhodla. Tím do právního řádu zavedla tento neotřelý prvek.
Slavný soude, ano, dal jsem přes hubu tady Pepovi, ale je zvykovým právem u nás v hospodě při nevhodné poznámce tak učinit. Žádný trestný čin se nestal, je to zvykové právo.
Ne, slavný soude, já jsem nově přistěhovanou sousedku neznásilnil, u nás je zvykové právo první noci už od středověku, co ten náš barák postavili. Žádný trestný čin, zvykové právo, posvětil to i ústavní soud, také rozhoduje dle zvykového práva.
A tak by se dalo pokračovat.
Tohle je hůř než špatně, tohle je prostě blbě. Ústavní soud nemá vykládat politiku, její zvyklosti, má se zabývat ústavou. A bohužel, tou si akorát vytřel řekněme právo.
Protože na summit se jezdilo v nějaké politické konstelaci, kdy i přes spory byl jakýsi úzus o politickém sjednocení v dané věci. Tady jednota není a argumentovat lety předchozími je brutální zásah do politiky. Protože zde se jednalo o ryze politický spor a ÚS se stal jednou ze stran tohoto sporu. Tam se nikdy, opakuji nikdy neměl dostat.
Ta argumentace je stejná, jako kdyby v roce 1990 někdo rozhodoval o tom, kam smí nebo nesmí jet prezident Havel. Protože před rokem 90 vždy mohl tak akorát na Hrádeček pod dozorem StB, jak je zvykem a zvykové právo, tak letos ho tam pošleme znova, akorát pod dozorem policie. Politika se naprosto změnila, ale zvykové právo je zvykové právo. Takže tam pojede a diskuze nula.
Absurdní? Ano, stejně jako toto pro opoziční, uspěchané a naprosto pitomě odůvodněné rozhodnutí.
Ústavní soud měl říci, ano, je to politický spor, pro posouzení nezbývá čas, ale pokud máme zůstat apolitičtí, pak bohužel naše rozhodnutí bude ex post. To je výsadou politiky, pokoušet se ohnout právo či ústavu a my bychom ji měli střežit, aby nebyla ohnuta příliš. Ale do politiky nám zasahovat nepřísluší.
Bohužel, rozhodli jsme se jinak, do politiky zasáhneme.
Je zvykem býti slušný, ale tady je opravdu těžké ten zvyk dodržet…
Radim Vajchr
Coronavirus, strašák elit
„Komunistický virus“, který dle drobně upraveného sloganu dává „každému dle jeho potřeb, přežíváme jen dle svých schopností“, zcela zrovnoprávnil celou společnost.
Radim Vajchr
Klaus raus!
Tak nám vyhodili Klause z ODS. Ne toho starýho, ten šel sám, ale toho mladýho znáte ho, ne? Začínáme parafrází na Švejka, neb nic jiného celá věc nepřipomíná. Protože tohle by snad ani Hašek nevymyslel.
Radim Vajchr
Zlaté rádio Jerevan
Jó, to byly krásné časy, když "fungovalo" rádio Jerevan. Mnoho věcí bylo tak nějak jasnějších. Lhalo se, jako když Rudé právo tiskne. Ale stačilo večer naladit na rádiu jednu ze "štvavých imperialistických vysílaček" a vědělo se.
Radim Vajchr
Babiš je rád(th)
Přestože se oba případy liší jak den a noc, je zde vidět upřímná snaha postavit je na roveň. Jediným pojítkem je mediální překrytí mnohem závažnějších kauz, které je pak možné tiše zamést pod koberec.
Radim Vajchr
Termodynamický Štěch
Poslední návrh pana předsedy senátu Štěcha odporuje základním fyzikálním principům, mimo jiné zákonu o zachování energie. Což je učivo základní školy a zřejmě jej pan senátor nepochopil.
|Další články autora
Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží
Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho...
Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří
Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy...
Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma
Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to...
GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost
Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který...
Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana
Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové....
Na Kulaťáku byla otevřena oblíbená vědecká laboratoř plná pokusů pro milovníky techniky, přírody i...
Lesopark s tůní, nové aleje i hruškový sad. Po tornádu leckde oživili přírodu
Pět let po ničivém tornádu se na jižní Moravě neobnovují jen domy a veřejné budovy. Obce vracejí...
Centrální park Praha 13
Dnes ráno jsme měli v Centrálním parku na Praze 13 dva tubusy metra B. Horní a dolní.
Otestujte na eMiminu svítící lahvičku na učení NUK Perfect Match Koala
Chcete, aby si vaše dítě vybudovalo správné návyky pro dodržování pitného režimu? Práci vám usnadní dětská lahev NUK Perfect Match Koala, jejíž...
- Počet článků 18
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 2578x