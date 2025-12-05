pozvánka na vánoční koncert zpěváka Dušana Klika a jeho hostů dne 10.12.2025

vánoční čas láká na setkání s přáteli a na kulturu. Dne 10.12. bude vánoční setkání se zpěvákem Dušanem Klikem, operní divou Marinou Vyskvorkinou, designérkou Janou Tykosony a herečkou Lucií Ottovou, která bude večer moderovat

Nedávno jsem byl na křtu knihy „V objetí chvílí“ ve Slovenském domě (psal jsem zde také o tom článek), kde mimo jiné vystoupil i zpěvák Dušan Klik. Na vystoupení byla i pozvánka na jeho vánoční koncert, určitě se zajdu podívat. Celý večer uváděla Lucie Ottová. Měl jsem z celého večera velmi příjemný pocit.

Proto jsem se s Vámi chtěl podělit o tuto pozvánku na určitě zajímavé vánoční setkání :) Na koncertě podle pořadatelů zazní i řada vánočních písní.

Vážení a milí přátelé,

já a múj tým Vás srdečně zveme na moje první Vánoční rozjímání, které se koná 10.12.2025 od 20:00 v IP Clubu na IP Pavlova v Praze. Jsem popový a muzikálový zpěvák a začínal jsem u klasiky. Dříve jsem působil v Divadle města Ústí nad Labem a od září jsem na volné noze a zároveň externě zpívám v divadle F.X. Šaldy v Liberci. Na mém kocertě Zazní spoustu zajímavých vánočních i nevánočních skladeb - popových, muzikálových a šansonových, ale i klasického charakteru, které ale uslyšíte v podání mé milé kolegyně zpěvačky a operní divy Mariny Vyskvorkiny, která přijala mé pozvání a zazpívá si semnou na mém koncertě. V neposlední řadě přijala pozvání i další vzácná návštěva a to moje česko - švédská kamarádka a designérka Jana Tykoson, která si také semnou zazpívá a která pro zajímavost pochází právě z hudební rodiny skladetele Váši Příhody a její rodina má vazbu na jméno skladatele Gustava Mahlera. Meze se nekladou a možná uvidíte na pódiu i někoho dalšího, krom toho mezi diváky v hledišti zasednou i různí VIP hosté a umělci. To vše a mnohem více Vás čeká. Tak neváhejte a doražte!!!

Srdečně

Dušan Klik

Autor: Radim Janicek | pátek 5.12.2025 20:05

Radim Janicek

Zajímám se o dění v politice, kultuře. Rád přispívám video reportážemi do ČT, I-vysocina, dále video/foto/články do digizone.cz, deník.cz, metro.cz, idnes.cz

 

