pozvánka na vánoční koncert zpěváka Dušana Klika a jeho hostů dne 10.12.2025
Nedávno jsem byl na křtu knihy „V objetí chvílí“ ve Slovenském domě (psal jsem zde také o tom článek), kde mimo jiné vystoupil i zpěvák Dušan Klik. Na vystoupení byla i pozvánka na jeho vánoční koncert, určitě se zajdu podívat. Celý večer uváděla Lucie Ottová. Měl jsem z celého večera velmi příjemný pocit.
Proto jsem se s Vámi chtěl podělit o tuto pozvánku na určitě zajímavé vánoční setkání :) Na koncertě podle pořadatelů zazní i řada vánočních písní.
Vážení a milí přátelé,
já a múj tým Vás srdečně zveme na moje první Vánoční rozjímání, které se koná 10.12.2025 od 20:00 v IP Clubu na IP Pavlova v Praze. Jsem popový a muzikálový zpěvák a začínal jsem u klasiky. Dříve jsem působil v Divadle města Ústí nad Labem a od září jsem na volné noze a zároveň externě zpívám v divadle F.X. Šaldy v Liberci. Na mém kocertě Zazní spoustu zajímavých vánočních i nevánočních skladeb - popových, muzikálových a šansonových, ale i klasického charakteru, které ale uslyšíte v podání mé milé kolegyně zpěvačky a operní divy Mariny Vyskvorkiny, která přijala mé pozvání a zazpívá si semnou na mém koncertě. V neposlední řadě přijala pozvání i další vzácná návštěva a to moje česko - švédská kamarádka a designérka Jana Tykoson, která si také semnou zazpívá a která pro zajímavost pochází právě z hudební rodiny skladetele Váši Příhody a její rodina má vazbu na jméno skladatele Gustava Mahlera. Meze se nekladou a možná uvidíte na pódiu i někoho dalšího, krom toho mezi diváky v hledišti zasednou i různí VIP hosté a umělci. To vše a mnohem více Vás čeká. Tak neváhejte a doražte!!!
Srdečně
Dušan Klik
Radim Janicek
křest knihy - V objetí chvílí
Zajímavé setkání při křtu knihy „V objetí chvílí“, kde vystoupila řada známých i méně známých umělců.
Radim Janicek
dušičky - památka zesnulých - návštěva hrobů známých osobností
návštěva Vinohradského hřbitova - hroby známých osobností namátkou Karel Zich, Petr Novák, Jiří Grossmann, Laďka Kozderková, Václav Havel, Jan Pivec, Jaroslav Foglar
Radim Janicek
Můj pobyt v nemocnici a reoperace
Můj pobyt v nemocnici a nepovedená operace a její oprava v jiné nemocnici. Dále následná péče o jizvu.
Radim Janicek
Má návštěva bazénu Podolí a zkušenost s párou, ze které jsem musel po 30 sek. vyběhnout
moje návštěva bazénu Podolí, po plavání a vyzkoušení vnitřní páry jsem musel z páry vyběhnout skoro hned. Byl zde pán co rád ucpává čidlo v páře. Hrozilo zde popálení kůže. Po kontaktování bazénu je již vše v pořádku
Radim Janicek
český seriál Velitel z vojenského prostředí z roku 1981 opět v TV
Opakování 6 dílného seriálu z vojenského prostředí. Do posledního ročníku nastupují dva kamarádi. Oba jsou členové lehkoatletického družstva.Po zkouškách pracují v armádě. Manželství se rozpadají, lásky chladnou, přichází problémy
