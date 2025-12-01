křest knihy - V objetí chvílí

zajímavé setkání při křtu knihy „V objetí chvílí“, kde vystoupila řada známých i méně známých umělců

Byl jsem pozván na křest zajímavé knihy V objetí chvílí. Křest se uskutečnil ve Slovenském domě v Praze. Jedná se velmi zajímavé místo v podzemí, kde jsou pěkné zdi a příjemné prostředí. Byl zde i menší útulný bar. Vše na mě působilo tak skoro jako domácké prostředí.

V úvodu křtu vystoupila se svým hudebním vystoupením zpěvačka Šárka Rezková, zpěvačka velkého hitu Borůvková, který se v rádiích stále objevuje.

Knihu V objetí chvílí, kterou jsem měl možnosti si prolistovat, mě nejvíce zaujali básně herečky a básnířky Lucie Ottové a také krásné fotografie Prahy od fotografa Richarda Horáka.

Dále se na křtu objedivil i Sámir Issa a herečka Bára Fišerová, herec Petr Baťek a také Lucie Junková a Jack Hamid známý ze televizního Survivoru.

Mezi dalšími účinkujícími byl i zpěvak Dušan Klik, který zazpíval úvodní píseň Marie, zda víš. A dále i duo Slavíci odvedle.

Program se mě velmi líbil, určitě se do Slovenského domu ještě vrátím.

Básnířka Lucie Ottová mě zaujala již dříve svojí předchozí knihou „Korzet duše“ Jedná se o intimní sbírku básní, která odhaluje niterné zápasy, křehkost i sílu lidské duše. Slova se zde stávají krajkou emocí, kde každý verš objímá bolest i naději. Kniha je poctou citlivým bytostem, které cítí hlouběji a milují naplno. Autorka věnovala knihu svoji babičce, která ji podporovala celý život.

