Klenoty z akce „Z“: Litohoř na Třebíčsku hostila rodáky i hejtmana Kraje Vysočina
Program hejtmana Martina Kukly byl na Třebíčsku opravdu nabitý. V parku nejprve odhalil památník a uctil památku zakladatele sboru dobrovolných hasičů (SDH) položením věnců k jeho hrobu. Poté už zamířil k samotnému KD, kde slavnostním přestřižením pásky otevřel nově zrekonstruované prostory. Stihl si prohlédnout i modernizovanou školu s mateřskou školkou a strávit čas v rozhovorech s místními obyvateli. Celý průběh této vzácné návštěvy jsem pro vás zachytil na videu, které najdete v příloze, společně s galerií mých autorských fotografií z místa. Můžete si na nich prohlédnout i samotnou budovu KD, kterou kdysi naši předkové vybudovali svépomocí v pověstné akci „Z“ a která nyní svítí novotou.
Oslavy byly skvělou příležitostí připomenout celému Česku, že tento litohořský komplex na Třebíčsku je i mimořádným architektonickým a uměleckým skvostem. Většina děl zde vznikla v roce 1975 pod vedením hlavního architekta Zdeňka Baueršímy. Hned u vchodu do KD každého přivítá masivní nástěnná plastika od sochaře Romana Selmbachera. V hlavním sále zase dominuje obří sgrafito přes celou stěnu z dílny grafika Jiřího Mareše. Pokud nahlédnete do zasedací síně obecního úřadu, ohromí vás rozměrný obraz „Indická kultura“ od světoznámé malířky Míly Doleželové, známé svými hlubokými romskými motivy.
Umění celostátního významu provází návštěvníky i venku. Předprostor úřadu a KD lemuje téměř 28 metrů dlouhé ozdobné kované zábradlí. To navrhl a ukoval slavný umělecký kovář Alfred Habermann starší, jehož díla znají lidé po celé republice i v zahraničí. Interiér v prvním patře úřadu pak v roce 1986 obohatila ještě vlněná tapisérie „Ves“ od výtvarníka Karla Pokorného.
Celé setkání na Třebíčsku mělo obrovský smysl. Nebylo to jen o historii budov, ale hlavně o propojování generací. Na jedno místo se vrátili lidé, kteří v obci už dlouho nežijí, a prožili krásný den s těmi, kdo zde domov teprve budují.
Fotogalerie děl: Snímky zábradlí a dalších uměleckých prvků z Litohoře si můžete prohlédnout v databázi projektů Sochy a města – Odkaz
Použité zdroje informací:
- Oficiální informace o vedení kraje: Kraj Vysočina
- Odborné popisy a historie děl v Litohoři: Celostátní databáze Sochy a města
- Multimediální obsah (foto a video): Vlastní autorský záznam z místa konání akce.
- Obec Litohoř
Radim Janicek
pozvánka na vánoční koncert zpěváka Dušana Klika a jeho hostů dne 10.12.2025
vánoční čas láká na setkání s přáteli a na kulturu. Dne 10.12. bude vánoční setkání se zpěvákem Dušanem Klikem, operní divou Marinou Vyskvorkinou, designérkou Janou Tykoson a herečkou Lucií Ottovou, která bude večer moderovat
Radim Janicek
křest knihy - V objetí chvílí
Zajímavé setkání při křtu knihy „V objetí chvílí“, kde vystoupila řada známých i méně známých umělců.
Radim Janicek
dušičky - památka zesnulých - návštěva hrobů známých osobností
návštěva Vinohradského hřbitova - hroby známých osobností namátkou Karel Zich, Petr Novák, Jiří Grossmann, Laďka Kozderková, Václav Havel, Jan Pivec, Jaroslav Foglar
Radim Janicek
Můj pobyt v nemocnici a reoperace
Můj pobyt v nemocnici a nepovedená operace a její oprava v jiné nemocnici. Dále následná péče o jizvu.
Radim Janicek
Má návštěva bazénu Podolí a zkušenost s párou, ze které jsem musel po 30 sek. vyběhnout
moje návštěva bazénu Podolí, po plavání a vyzkoušení vnitřní páry jsem musel z páry vyběhnout skoro hned. Byl zde pán co rád ucpává čidlo v páře. Hrozilo zde popálení kůže. Po kontaktování bazénu je již vše v pořádku
|Další články autora
Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?
Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do...
Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?
Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon...
Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí
V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada...
Praha otevře na dva dny muzea zdarma. Které umělecké expozice navštívíte bez placení?
Hlavní město se v květnu opět připojí k celosvětové iniciativě, jejímž cílem je přiblížit...
Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství
Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla...
Obce ze svazku východních Krkonoš nechtějí Petra Moravce jako možného šéfa KRNAP
Zástupci Svazku obcí Východní Krkonoše nechtějí v čele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP)...
Odvolací kárný senát snížil žalobci Petrovi plat za pochybení o deset procent
Odvolací kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) dnes zmírnil kárné opatření za pracovní...
O vedení brněnského Divadla Radost má zájem šest uchazečů
Do výběrového řízení na ředitele či ředitelku brněnského Divadla Radost se přihlásilo šest...
To tu ještě nebylo. Rysí kotě zachráněné bez kontaktu s lidmi se vrátí do přírody
Osiřelé mládě rysa ostrovida se po náročné rehabilitaci vrátí do volné přírody v chráněné krajinné...
Prodej pozemku k bydlení, 1 606 m2, Vlachovo Březí
Vlachovo Březí, okres Prachatice
2 625 000 Kč
- Počet článků 9
- Celková karma 0
- Průměrná čtenost 1351x