dušičky - památka zesnulých - návštěva hrobů známých osobností
Dnes jsou dušičky, tak proto jsem se vypravil na návštěvu Vinohradského hřbitova v Praze, kde odpočívá řada známých osobností.
Mezi známé osobnosti, kteří zde odpočívají jmenujme např. Václava Havla, také známého herce Jana Pivce, který ztvárnil tatínka v seriálu F. L. Věka. Dále zde odpočívá i známá herečka a zpěvačka Laďka Kozderková známá např. z filmu Křtiny. Také jsem narazil na hrob zpěváka Karla Zicha, zpěváka Petra Nováka a také na komika a zpěváka Jiřího Grossmana. Odpočívá zde i spisovatel Jaroslav Foglar.
Při své návštěvě jsem udělal i pár fotografií.
