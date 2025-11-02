dušičky - památka zesnulých - návštěva hrobů známých osobností

návštěva Vinohradského hřbitova - hroby známých osobností namátkou Karel Zich, Petr Novák, Jiří Grossmann, Laďka Kozderková, Václav Havel, Jan Pivec, Jaroslav Foglar

Dnes jsou dušičky, tak proto jsem se vypravil na návštěvu Vinohradského hřbitova v Praze, kde odpočívá řada známých osobností.

Mezi známé osobnosti, kteří zde odpočívají jmenujme např. Václava Havla, také známého herce Jana Pivce, který ztvárnil tatínka v seriálu F. L. Věka. Dále zde odpočívá i známá herečka a zpěvačka Laďka Kozderková známá např. z filmu Křtiny. Také jsem narazil na hrob zpěváka Karla Zicha, zpěváka Petra Nováka a také na komika a zpěváka Jiřího Grossmana. Odpočívá zde i spisovatel Jaroslav Foglar.

Při své návštěvě jsem udělal i pár fotografií.

14 fotografií
Autor: Radim Janicek | neděle 2.11.2025 14:43

Radim Janicek

  • Počet článků 6
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 1900x
Zajímám se o dění v politice, kultuře. Rád přispívám video reportážemi do ČT, I-vysocina, dále video/foto/články do digizone.cz, deník.cz, metro.cz, idnes.cz

 

