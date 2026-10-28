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Změna názvu obce Fucking, znamená klid a téměř žádný turismus.

Radek Stojaník
Nevím, zda to víte, ale Fucking už není Fucking. Není to, co to bejvávalo. Ať nedojde k omylu, nemluvím o sexuálním životě někoho z nás, ale mluvím o vesničce Fugging ležící v Horních Rakousech mezi Pasovem a Salcburkem.

Netřeba zmiňovat pýchu tohoto kraje, panorama Alp a bohatou historii. Když hovoříme o historii, je třeba zmínit, kdo stojí za názvem Fucking. První osobou a také častěji skloňovaným jménem je bavorský šlechtic Focko, který žil ve vesnici už v 6. století. Druhým adeptem je Adalpert von Vucckingen, jenž žil v obci v 11. století. Tisíc let byl ve Fuckingu klid, ten změnili roku 1945 spojenečtí vojáci, kteří vesnici objevili. S nástupem internetu mohli obyvatelé na klid definitivně zapomenout.

Obec nevyužila podobnosti názvu s anglickým vulgárním výrazem pro pohlavní styk. Turistům nikdy nebyly nabízeny tematické pohlednice, samolepky nebo trička. V obci není žádný erotický podnik. Turistům zbývalo jediné, vyfotit se s cedulí u vjezdu do obce a focení bylo velmi časté. Zastupitelům se chování návštěvníků nelíbilo, ale někteří z nich zacházeli ještě dál, když si odnášeli cedule jako suvenýr. Obec musela každoročně koupit několik nových cedulí.

Po letitých debatách si zastupitelé obce dali jasný úkol, a to, ať zavládne klid. Změna byla prostá, ne sprostá, ale účinná. Přejmenovat Fucking na Fugging.

„Od okamžiku, kdy jsme změnili jméno, se vrátil klid a kvalita života je opět taková, jaká má být,“ řekla agentuře APA Andrea Holznerová, starostka hornorakouské obce Tarsdorf, jejíž je Fugging součástí. „Přejmenování tedy bylo neobvyklým, ale účinným krokem,“ dodala.

V usnesení zveřejněném na stránkách Tarsdorfu stojí „Obecní rada se rozhodla přejmenovat osadu Fucking na Fugging a to s účinností k 1. 1. 2021.“

Vesnička má přibližně sto obyvatel, nicméně všichni se starostkou nesouhlasí a odpověděli v americkém stylu vytvořením petice s názvem „Make Fucking Great Again.“ Pokud je vám to povědomé, máte pravdu. Kampaň amerického prezidenta Donalda Trampa zdobil slogan „Make America Great Again“ (Učiňme Ameriku opět velkou).

Jméno Fugging je jedním z alternativních způsobů názvu obce, které se objevovaly v historických pramenech, než vyhrál a ustálil se název Fucking. Pro fanoušky názvu Fucking mám i dobrou zprávu. Jednu z posledních cedulí s původním názvem vlastní Muzeum dějin Rakouska ve Vídni.

Autor: Radek Stojaník | středa 28.10.2026 12:33 | karma článku: 0 | přečteno: 34x
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22.10.2026 v 13:01 | Karma: 10,20 | Přečteno: 201x | Diskuse | Ostatní
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