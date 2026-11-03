Německý jasnovidec poskytuje informace policii a médiím.
Kdo je Michael Schneider? Muž s dlouhými hnědými vlasy a tmavým vousem, který je neustále přítomen, když jde o vyšetřování závažných zločinů. Muž s magisterským titulem v oboru politologie, historie a psychologie z Univerzity v Bonnu. Věnuje se koučování a léčitelství.
Od želvy ke stopě nezvěstné dívky
Měl za úkol najít ztracenou želvu. Michael Schneider zvolil oblast, kde by se želva podle něj měla vyskytovat a 30 metrů od místa ji opravdu našel. Nejedná se o jediného domácího mazlíčka, kterého pomohl jasnovidec vrátit majitelům. Psi a kočky, pomáhá vracet do svých domovů velmi často. V době kdy tento článek píšu, se Michael zmínil, jak pomáhá najít ztracenou kočku. V druhém emailu mi posílá reakci spokojeného majitele nalezeného mazlíčka. Za využití služeb si nic neúčtuje, ale je rád pokud zájemci o jeho služby přispějí na psí útulek.
Jeho častými zákazníky jsou příbuzní nezvěstných osob, ale Michael se vyjadřuje horlivě k případům, i když není nikým osloven. Jasnovidec také podal informace k případu nezvěstné dívky z Rakouska Jennifer Scharinger. Schneider poukázal na několik míst a jedna z jeho stop vedla jen pět kilometrů od místa, kde bylo tělo dívky nalezeno. Pátral i po pohřešované osobě na Bodamském jezeře. Tehdy odhadl vzdálenost čítající 800 metrů od nálezu těla. Média od něj obdržela seznam sedmnácti případů, u kterých dokázal odhadnout relativně blízká místa nálezu ztracených zvířat nebo těla pohřešovaných osob. Nejedná se o konečné číslo.
Pojďme se podívat na úspěšné i neúspěšné případy tohoto výjimečného muže. Nebudou chybět případy, kde jasnovidec poukázal na místo vzdálené jen několik metrů od skutečného nálezu osob.
Nejvíce medializované případy
V případě nezvěstné Rebeccy Reusch z roku 2017 Schneider kontaktoval měsíce policii, média a dokonce i rodinu. Jedná se o jeden z nejvíce medializovaných případů v Německu. Hlavní vyšetřovatel tehdy ztratil trpělivost a přesto, že mluvčí Katrin Rosenthal se vyjádřila diplomatičtěji: „Dokážu si představit, že to pro příbuzné může být stresující, ale někdy, uprostřed obav a nejistoty, to může být také stéblo, kterého se lze chytit, něco, k čemu se člověk stále připojuje, jiskřička naděje.“ Michael Schneider nebyl vyslyšen.
Bylo 10. září 2020 a tehdy šestadvacetiletá turistka Scarlett Salice byla naposledy viděna v polovině poslední etapy trasy Schluchtensteig, v Německu. Prvně se Schneider vyjádřil, že ví, kde se dívka nachází a jedná se o trestný čin. Místo nálezu se neukázalo jako pravdivé. Za názorem trestný čin si stál a později dodal, že dívka nebude nikdy nalezena. Policie možnost trestného činu v době Schneiderova vyjádření nebrala jako pravděpodobnou, jelikož tomu nic nenasvědčovalo. Jedna z posledních verzí německých vyšetřovatelů je trestný čin. Scarlett nebyla do dnešních dnů nalezena. Případ této nezvěstné turistky je v Německu velmi medializovaný a pátrací skupiny stále hledají stopu k jejímu nalezení.
Od neúspěchu k úspěchu
V listopadu roku 2025 je pohřešován 75letý Wolfgang H. z Bodman-Ludwigshafenu. Tip od Michaela Schneidera, který poslal v e-mailu novinám SÜDKURIER zasílá souřadnice údajné polohy H. a žádá o jejich předání policii. Souřadnice patří k místu na západním okraji přístavu „Im Löchle“ v Ludwigshafenu. Nedaleko odtud se nachází kemp Schachenhorn, poblíž kterého bylo na parkovišti nalezeno zamčené vozidlo pohřešovaného muže. Policie prohledala přístav a jeho okolí, ale tato prohlídka nepřinesla žádné výsledky. Policie se rozhodla dále na tipy od německého jasnovidce nereagovat, i když dodala, že sledují každý tip i od lidí, kteří mají psychické schopnosti.
Vyjádřil se i k případu Maddie, která beze stopy zmizela z rekreačního komplexu v Portugalsku. S televizním štábem letěl do rokle na pobřeží v Algarve přibližně 40 kilometrů od komplexu, kde měl podezření, že by se mohlo tělo dívky nacházet. Na místě nic nenašel.
Německý deník Welt poukazuje, že v některých případech potřebuje jasnovidec více pokusů, než se mu to podaří. Při pátrání po pohřešované ženě z Padenstedtu u Neumünsteru poslal policii a její rodině několik stop ukazujících na různá místa, než nakonec určil polohu těla zavražděné ženy. Tehdy s přesností na 235 metrů.
Schneider vysvětluje takové neúspěšné pokusy přirozenými výkyvy formy: „Stejně jako fotbalista mám i já formu den ode dne. Někdy jsou mé tipy správné, někdy ne. Jsem jen člověk; nemůžete mít vždycky pravdu. Lékaři, právníci, kadeřníci a skokani o tyči také dělají chyby.“
Michael Schneider pomáhá s nalezením osob
Tento seznam ukazuje jen několik chronologicky seřazených případů německého jasnovidce.
V roce 2008 policie pátrá po ženě Tanji Mayerové ze Singenu, Bádensku-Württembersku. Žena odešla ze svého bytu 19. listopadu 2008 v 5:30 ráno. Krátce po jejím zmizení má Michael vidinu dívky v bodamském jezeře a poukazuje na místo. O sedm měsíců později je vytaženo tělo ženy 800 metrů od místa, které německý jasnovidec označil.
V témže roce se vyjadřuje také k vraždě Carolin z Pasova. Jeho vyjádření je strohé, ale jasné. Pachatelé jsou podle něj ve Španělsku. Jak se později ukázalo, pachatelé jeli vlakem do Francie, ale zadržení byli ve Španělsku.
Další přesné vyjádření přišlo v roce 2013, kdy byl pohřešován Igor Pukh z Hammu. Schneider ukázal na rybník v Hammu; o několik dní později se vize německého jasnovidce ukázala jako pravdivá, což potvrdila sestra zesnulého muže v televizním pořadu.
V případu manažera HSV Timo Krause z 8. Ledna 2018 se vyjádřil následovně: „Večer po večírku byl pohřešován, já jsem ho viděl v Labi; o několik měsíců později byl vytažen z Labe jen pár set metrů od místa, kde jsem ho viděl, ačkoli policie předtím prohledávala jiná místa, kde jsem jim řekl, že ho tam nenajdou.“
Přesnost na jeden metr ukázal Schneider v případě oběšené ženy Jeaninne Tuppeck. Schneiderovi přesné souřadnice dokládají deník Cellesche Zeitung a komunikace s policejním vyšetřovatelem. Případ se stal poslední prosincový den roku 2018.
Na přesnost 350 metrů apeloval na hledání těla ženy přezdívané Chayenne z Padenstedtu, jenž byla nalezena v zalesněné oblasti u obce Rade / Fitzbek. Případ se odehrál v roce 2021.
Jen v letošním roce se vyjádřil k několika případům. Deník Dolomiten se zmiňuje o Schneidrerově pomoci při nalezení pohřešovaného turisty. Jeho metoda je jednoduchá, vysvětluje jasnovidec. Nejprve pozorně studuje fotografii osoby, kterou hledá. Obvykle mu vnitřní hlas říká: „Je mrtvá. To je její osud.“ Pak krouží ukazováčkem na mapě nebo v Google Maps nad oblastí, kde byla cílová osoba naposledy viděna, nebo kde má podezření, že by se mohla nacházet. Pokračuje, dokud nezíská klíčový vhled. Pak si místo označí a pošle souřadnice svým klientům nebo policii. Postup je však vyčerpávající; jasnovidectví je „velmi vyčerpávající“. Po takovém proroctví je často „vyčerpaný na celé dny“.
Hledejte v České republice
Bylo 2. května 2015 a pětiletá Inga Gehricke sbírá spolu s ostatními dětmi dříví na táborák v německé obci Wilhelmshof. Když se ostatní vrátí, Inga mezi nimi není. Rodina a tisíce dobrovolníků prohledalo okolí. Policejní psi a vrtulníky s termovizí prohledali tisíce hektarů půdy kolem pozemku, ale stopa po Inge není žádná.
Koncem října letošního roku se vyjadřuje k případu Inge i Michael Schneider a posílá souřadnice místa nálezu těla. Tělo dívky se podle Schneidera nachází přibližně pět kilometrů od obce Rakovník, v zalesněné oblasti.
Na slova německého jasnovidce Policejní prezidium reaguje předáním informací Krajskému ředitelství policie Středočeského kraje a policejním vyšetřovatelům do Německa. Zda bude Schneider vyslyšen, zatím nevíme. Nevýhodou pro něj může být větší počet lidí, kteří se vydávají za jasnovidce a jejich ego je nutí volat policii s jasným tipem, kde nezvěstnou osobu najít. Poté důvěra v osoby, které mají skutečný dar, cítit věci mezi nebem a zemí klesá. Dalším aspektem může být i policejní útvar, kterému je email adresován. Někdo věří, někdo ne. Někdy se Michael Schneider splete, jindy potřebuje více pokusů, ale nezapomínejme na případy, kdy mu stačil pouze jeden pokus. Má Michael Schneider pravdu?
Radek Stojaník
Změna názvu obce Fucking, znamená klid a téměř žádný turismus.
Nevím, zda to víte, ale Fucking už není Fucking. Není to, co to bejvávalo. Ať nedojde k omylu, nemluvím o sexuálním životě někoho z nás, ale mluvím o vesničce Fugging ležící v Horních Rakousech mezi Pasovem a Salcburkem.
Radek Stojaník
Prosím najděte Scarlett. Otec nezvěstné dívky hledání nevzdává.
Zbýval poslední úsek trasy. Mladá, ale zkušená turistka Scarlett Salice si před výšlapem koupí vodu a poté volá svému příteli. Od té doby se nikomu neozvala a do cíle nedorazila. Mladá turistka je od 10. září 2020 nezvěstná.
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