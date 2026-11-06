Legendární mušketýr d’Artagnan existoval.
Březen 1844
Alexandre Dumas představuje svůj nový napsaný román Tři Mušketýři (Les Trois Mousquetaires). Toto dílo má fenomenální úspěch. Později je přeloženo do stovky jazyků a mnohokrát filmově zpracováno. Dumas dokazuje literární talent. V době kdy psal Tři Mušketýry, měl rozpracované další tři romány. Hlavní protagonista d´Artagnan se stává mytickou postavou.
V předmluvě knihy je informace, které nevěnoval dlouhou dobu nikdo pozornost. Postavu d´Artagnana si Dumas nevymyslel a přiznává inspiraci jinou knihou. Bylo to v době, kdy Dumas hledal v knihovně informace o Ludvíkovi XIV. Jak hledá, do rukou se mu dostane kniha s názvem „Paměti pana d´Artagnana“ (Mémoires de Monsieur d´Artagnan). Autorem díla byl Gatien de Courtilz de Sandras a knihu vydal roku 1700. Toto dílo je první ucelená správa o osobě d´Artagnana. Sám autor de Courtilz byl mušketýr. Příběh Dumase nadchnul a jak je nám známo napsal dílo Tři Mušketýři.
Kniha de Courtilze „Paměti pana d´Artagnana“ je obsáhlá, ale podstatná část příběhu je smyšlená. Autor neměl dostatek informací.
Historické prameny
Počátkem 20. století začínají historici pátrat, zda vůbec d´Artagnan existoval. Pokud ano, jak se lišil Dumasův d´Artagnan od de Courtilzového.
V historických pramenech nachází muže jménem Charles de Castelmore. Charles se narodil v tvrzi Castelmore v Lupiacu v Gaskoňsku. Na zámku žil s rodiči a šesti sourozenci, tří bratři a tři sestry. Přesné datum narození není známo, ale předpokládá se datum narození mezi letopočty 1611 – 1615.
Důležitá informace se týká jeho celého jména a to zní: Charles de Batz de Castelmore d´Artagnan. Přičemž de Batz je po otci, de Castelmore je místo kde se narodil a d´Artagnan podle matčiných předků. Charles a jeho sourozenci měli pravděpodobně soukromého učitele. Ten je vzdělával v matematice, geometrii, geografii a francouzštině. Ovládání zbraní a fyzické cvičení učili veteráni, kteří se vraceli do rodného kraje. Charles se už v dětství učil základy šermu a jízdu na koni. Byl výborný jezdec. I když byl Charles syn šlechtice, je třeba zmínit, že Gaskoňsko byl chudý region a zažil spoustu pohrom. Od nepřízně počasí po nemoci.
Jako mladý, dospělý muž odjíždí Charles do Paříže s cílem přidat se ke královským mušketýrům a to s příslibem svého strýce Henriho a jeho přítele hraběte de Troisvillea. Mušketýry založil Ludvík XIII roku 1622. Charles se nestal hned mušketýrem, nejdříve musel chodit do školy pro kadety. Mušketýři byly většinou mladí šlechtici a cítili se nadřazení vůči ostatním. Byla to doba 17. století, kdy byly časté bitky. Mušketýři byli obdivovaní, ale lidé se jich i báli.
V knize de Courtilze se objevují jména Athos, Porthos a Aramis. Existují historické záznamy, jenž potvrzují, že Athos, Porthos a Aramis opravdu žili. Tito tři muži byli už mušketýři minimálně 15 let před příchodem d´Artaganana a je pravděpodobné, že d´Artagnan všechny tři znal.
Po dvou až třech letech se Charles stává mušketýrem a v březnu roku 1633 si poprvé obléká slavný mušketýrský tabard. Charles byl představen Ludvíkovi XIII a ten ho požádá, ať přijme jméno d´Artagnan. Jméno Charlesovi rodiny d´Artagnan bylo na královském dvoře známé. Od té doby používal Charles jméno d´Artagnan.
První zmínka o d´Artagnanovi je v záznamu královské armády z roku 1633. Uvádí seznam vojáků na přehlídce. V tomto seznamu jsou uvedeni i dva z jeho bratrů. V té době má d´Artagnan kolem 20 let.
Po deseti letech rozpustí kardinál Mazarin sbor mušketýrů a přibližně třicetiletý d´Artagnan přijímá nabídku vstoupit do Mazarinových služeb. Pro Francii to byla těžká doba. Mazarin potřeboval do služeb oddaného muže, který bude plnit svěřené nebezpečné úkoly spojené s politikou a získávání informací, s nimiž bude kardinál pracovat. I pro Mazarina nastalo těžké období, stal se trnem v oku královského parlamentu a ten chystal jeho zatčení. Začaly šlechtické nepokoje, které otřásly Francií a byly nazvány jako fronda. Lid se bouří a v Paříži vznikají barikády. V tomto období žil na hradě mladý Ludvík XIV.
V knižních publikacích se dočtete, jak d´Artagnan zůstane věrný královy, zatímco jeho přátelé jsou na opačné straně. Pravdou je, že v srpnu roku 1648 zuřila ve Francii občanská válka a d´Artagnan zůstal věrný královy. To, co tohoto mušketýra definovalo, byla odvaha, oddanost a věrnost. Došlo i na obléhání pařížského hradu, ze kterého jsou odvezeni na zámek Saint – Germain mladý král Ludvík XIV, královna a kardinál Mazarin. Doprovází je d´Artagnan a právě zde vznikne z velké části důvěra mezi mušketýrem a Ludvíkem XIV.
Tento konflikt neukončil hon na Mazarina, proto kardinál utekl do exilu do Německa. Ve Francii mu zázemí nikdo nenabídnul. Mazarin byl opravdu ve velmi těžké situaci, ale byl s ním d´Artagnan. I když mušketýr pomáhal Mazarinovi v Německu, stíhal plnit povinnosti i ve Francii. Konflikt skončil v roce 1653 a Mazarin se vrátil do Paříže.
Další záznam o d´Artagnanovi je jeho účast na korunovaci Ludvíka XIV v Remeši. O klidné období se nejednalo. Francie vedla válku se Španělskem. V jedné z bitev je d´Artagnan raněn a Ludvík ho odmění za statečnost a věrnost. Odměna je to vysoká. V roce 1657 Ludvík XIV obnovuje sbor Mušketýrů a d´Artagnan je jmenován na podporučíka. Byly to zlaté časy mušketýrů.
O soukromém životě slavného mušketýra máme malé množství informací. Víme, že byl ženatý a měl děti. Oženil se v Paříži, obřad byl 3. dubna roku 1659. Vše je potvrzeno dochovanou manželskou smlouvou, na níž jsou podpisy obou manželů a také podpisy Ludvíka XIV a předsedy vlády kardinála Mazarina. Slavný mušketýr je zapsán jménem Charles de Castelmore d´Artagnan a jeho žena je zapsána jménem Charlote Anne de Chanlecy. Často se uvádí, že sňatek nebyl z lásky. Charlote byla velmi bohatá a svého muže všude následovala. Zvyk následování d´Artagnan snášel určitou dobu a poté požádal Ludvíka XIV o královský výnos, který by poslal manželku do rodného Burgundska a zakázal ji odtud odejít. Manželství skončilo.
Roku 1660 doprovází d´Artagnan a další mušketýři Ludvíka XIV přes Francii do Saint – Jean – de – Luz. Důvodem této cesty byl sňatek Ludvíka XIV s Marii Terezii a tím zpečetění míru se Španělskem.
Rok na to umírá kardinál Mazarin. Ministr a vrchní intendant financí byl Nicolas Fouquet. Tento ministr je podezříván z rozkrádání pokladny a dnes víme, že nebyl zastáncem Ludvíka XIV. Fouquet byl chytrý člověk, měl hodně příznivců a jeho zatčení muselo proběhnout v tajnosti. Pokud by vše proběhlo jinak, mohlo by to znamenat i finanční problémy pro Francii. Ludvík vsadil opět na d´Artagnana a mušketýr zatýká Fouqueta v Nantes na nádvoří katedrály Sv. Petra roku 1661. Žalářníkem Fouqueta se stal opět d´Artagnan, jenž tuto úlohu plnil 3 roky a s Fouquetem si rozuměl. Byl mezi nimi přátelský vztah. Mušketýr byl voják tělem i duší, ale k vězni se choval s lidským přístupem. Nicolas Fouquet byl nakonec odsouzen na doživotí.
Po třech letech se d´ Artagnan vrací k mušketýrům. Mušketýři jsou děleni na dva oddíly a to sivý a černí, podle barvy koní. Celkem se jedná o více než tři sta mužů. Roku 1667 je d´Artagnan jmenován do nejvyšší funkce kapitán – poručík prvního jezdeckého sboru mušketýrů v královské gardě a stává se z něj jeden z obávaných zástupců krále.
Jeden za všechny, všichni za jednoho znamenalo soudržnost. Opravdové heslo bylo jiné a znělo QUO RUIT ET LETUM. V překladu „Tam kde spadne, zasévá smrt“ a bylo vyobrazeno jako dělo vystřelující kouli na pevnost. Znamená to: Všude kam přijdou mušketýři, rozsévají smrt. Ve skutečnosti byli mušketýři zabijáci plnící úkoly. Mušketýr d´Artagnan opět bojoval se Španěly a poté se i přes zákaz krále účastnil útoku na Lille. Po útoku na Lille zatknul d´Artagnan hraběte Lauzuna a odvezl jej do pevnosti Pignerol, do které před lety přepravil na doživotní trest Fouqueta.
Ludvík XIV uzavřel spojenectví s Anglií a společně vytáhnou do boje proti Nizozemsku. Tehdy je d´Artagnanovi kolem šedesáti let a účastní se boje v městě Maastricht v roce 1673, kde útočí na hlavní bránu. Při obléhání zasáhne d´Artaganana kulka z muškety a na místě umírá. Město Ludvík dobije a několik dní si s ostatními připomíná nejslavnějšího mušketýra. Ludvík napíše dopis královně, ve kterém zmiňuje svůj smutek ze ztráty d´Artagnana „Ztratil jsem d´Artagnana, ve kterého jsem měl naprostou důvěru a který byl ze všech nejlepší.“
Nevíme přesně, kde je d´Artagnan pochovaný. Nevíme přesně, jak vypadal, jelikož nemáme žádný důvěryhodný portrét. Jediný portrét je v knize de Courtilze, který se mohl s d´Artagnanem setkat. Byl také mušketýr a v době kdy se blížila kariéra d´Artagnana ke konci mu bylo kolem dvaceti let.
Jak Dumasův tak de Courtilzův d´Artagnan měl společnou odvahu, oddanost a věrnost. Skutečný d´Artagnan byl také takový a nesmíme zapomenout, i v určitých situacích si zachoval lidskost. V mnohém se však lišil. Byl hlavně voják plnící úkoly. Žil dobrodružný, nebezpečný život v nebezpečné době. Právem je označován za jednu z největších postav historie.
Socha kapitán – poručíka d´Artagnana je zhruba v místě kde padl. V blízkosti brány, kde útočil je třída d´Artagnanlaan, nedaleko odtud jsou ulice Gascognelaan a Castelmorelaan, připomínající původ mušketýra. Jsou zde i ulice Athoslaan,Porthoslaan, Aramislaan a Musketierlaan.
V Gaskoňsku narazíte na sochu d´Artaganana na několika místech. V Lupiacu můžete obdivovat rodiště slavné mušketýra zámek Castelmore, ale jen zvenčí, jelikož je v soukromých rukou. Samozřejmostí je zde muzeum d´Artagnana a každoroční slavnosti na počest tohoto hrdiny. Slavnosti jsou každou druhou neděli v srpnu a Lupiac je upraven tak, aby odpovídal vesnici ze 17 století. Lidé chodí v dobových kostýmech.
Radek Stojaník
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