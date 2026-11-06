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Legendární mušketýr d’Artagnan existoval.

Radek Stojaník
Příběh zná každý, mladý kadet d’ Artagnan se přidává k mušketýrům a dobrodružství začíná. Je příběh Alexandre Dumase skutečný nebo nám předložil fikci? Čtěte dále.

Březen 1844

Alexandre Dumas představuje svůj nový napsaný román Tři Mušketýři (Les Trois Mousquetaires). Toto dílo má fenomenální úspěch. Později je přeloženo do stovky jazyků a mnohokrát filmově zpracováno. Dumas dokazuje literární talent. V době kdy psal Tři Mušketýry, měl rozpracované další tři romány. Hlavní protagonista d´Artagnan se stává mytickou postavou.

V předmluvě knihy je informace, které nevěnoval dlouhou dobu nikdo pozornost. Postavu d´Artagnana si Dumas nevymyslel a přiznává inspiraci jinou knihou. Bylo to v době, kdy Dumas hledal v knihovně informace o Ludvíkovi XIV. Jak hledá, do rukou se mu dostane kniha s názvem „Paměti pana d´Artagnana“ (Mémoires de Monsieur d´Artagnan). Autorem díla byl Gatien de Courtilz de Sandras a knihu vydal roku 1700. Toto dílo je první ucelená správa o osobě d´Artagnana. Sám autor de Courtilz byl mušketýr. Příběh Dumase nadchnul a jak je nám známo napsal dílo Tři Mušketýři.

Kniha de Courtilze „Paměti pana d´Artagnana“ je obsáhlá, ale podstatná část příběhu je smyšlená. Autor neměl dostatek informací.

Historické prameny

Počátkem 20. století začínají historici pátrat, zda vůbec d´Artagnan existoval. Pokud ano, jak se lišil Dumasův d´Artagnan od de Courtilzového.

V historických pramenech nachází muže jménem Charles de Castelmore. Charles se narodil v tvrzi Castelmore v Lupiacu v Gaskoňsku. Na zámku žil s rodiči a šesti sourozenci, tří bratři a tři sestry. Přesné datum narození není známo, ale předpokládá se datum narození mezi letopočty 1611 – 1615.

Důležitá informace se týká jeho celého jména a to zní: Charles de Batz de Castelmore d´Artagnan. Přičemž de Batz je po otci, de Castelmore je místo kde se narodil a d´Artagnan podle matčiných předků. Charles a jeho sourozenci měli pravděpodobně soukromého učitele. Ten je vzdělával v matematice, geometrii, geografii a francouzštině. Ovládání zbraní a fyzické cvičení učili veteráni, kteří se vraceli do rodného kraje. Charles se už v dětství učil základy šermu a jízdu na koni. Byl výborný jezdec. I když byl Charles syn šlechtice, je třeba zmínit, že Gaskoňsko byl chudý region a zažil spoustu pohrom. Od nepřízně počasí po nemoci.

Jako mladý, dospělý muž odjíždí Charles do Paříže s cílem přidat se ke královským mušketýrům a to s příslibem svého strýce Henriho a jeho přítele hraběte de Troisvillea. Mušketýry založil Ludvík XIII roku 1622. Charles se nestal hned mušketýrem, nejdříve musel chodit do školy pro kadety. Mušketýři byly většinou mladí šlechtici a cítili se nadřazení vůči ostatním. Byla to doba 17. století, kdy byly časté bitky. Mušketýři byli obdivovaní, ale lidé se jich i báli.

V knize de Courtilze se objevují jména Athos, Porthos a Aramis. Existují historické záznamy, jenž potvrzují, že Athos, Porthos a Aramis opravdu žili. Tito tři muži byli už mušketýři minimálně 15 let před příchodem d´Artaganana a je pravděpodobné, že d´Artagnan všechny tři znal.

Po dvou až třech letech se Charles stává mušketýrem a v březnu roku 1633 si poprvé obléká slavný mušketýrský tabard. Charles byl představen Ludvíkovi XIII a ten ho požádá, ať přijme jméno d´Artagnan. Jméno Charlesovi rodiny d´Artagnan bylo na královském dvoře známé. Od té doby používal Charles jméno d´Artagnan.

První zmínka o d´Artagnanovi je v záznamu královské armády z roku 1633. Uvádí seznam vojáků na přehlídce. V tomto seznamu jsou uvedeni i dva z jeho bratrů. V té době má d´Artagnan kolem 20 let.

Po deseti letech rozpustí kardinál Mazarin sbor mušketýrů a přibližně třicetiletý d´Artagnan přijímá nabídku vstoupit do Mazarinových služeb. Pro Francii to byla těžká doba. Mazarin potřeboval do služeb oddaného muže, který bude plnit svěřené nebezpečné úkoly spojené s politikou a získávání informací, s nimiž bude kardinál pracovat. I pro Mazarina nastalo těžké období, stal se trnem v oku královského parlamentu a ten chystal jeho zatčení. Začaly šlechtické nepokoje, které otřásly Francií a byly nazvány jako fronda. Lid se bouří a v Paříži vznikají barikády. V tomto období žil na hradě mladý Ludvík XIV.

V knižních publikacích se dočtete, jak d´Artagnan zůstane věrný královy, zatímco jeho přátelé jsou na opačné straně. Pravdou je, že v srpnu roku 1648 zuřila ve Francii občanská válka a d´Artagnan zůstal věrný královy. To, co tohoto mušketýra definovalo, byla odvaha, oddanost a věrnost. Došlo i na obléhání pařížského hradu, ze kterého jsou odvezeni na zámek Saint – Germain mladý král Ludvík XIV, královna a kardinál Mazarin. Doprovází je d´Artagnan a právě zde vznikne z velké části důvěra mezi mušketýrem a Ludvíkem XIV.

Tento konflikt neukončil hon na Mazarina, proto kardinál utekl do exilu do Německa. Ve Francii mu zázemí nikdo nenabídnul. Mazarin byl opravdu ve velmi těžké situaci, ale byl s ním d´Artagnan. I když mušketýr pomáhal Mazarinovi v Německu, stíhal plnit povinnosti i ve Francii. Konflikt skončil v roce 1653 a Mazarin se vrátil do Paříže.

Další záznam o d´Artagnanovi je jeho účast na korunovaci Ludvíka XIV v Remeši. O klidné období se nejednalo. Francie vedla válku se Španělskem. V jedné z bitev je d´Artagnan raněn a Ludvík ho odmění za statečnost a věrnost. Odměna je to vysoká. V roce 1657 Ludvík XIV obnovuje sbor Mušketýrů a d´Artagnan je jmenován na podporučíka. Byly to zlaté časy mušketýrů.

O soukromém životě slavného mušketýra máme malé množství informací. Víme, že byl ženatý a měl děti. Oženil se v Paříži, obřad byl 3. dubna roku 1659. Vše je potvrzeno dochovanou manželskou smlouvou, na níž jsou podpisy obou manželů a také podpisy Ludvíka XIV a předsedy vlády kardinála Mazarina. Slavný mušketýr je zapsán jménem Charles de Castelmore d´Artagnan a jeho žena je zapsána jménem Charlote Anne de Chanlecy. Často se uvádí, že sňatek nebyl z lásky. Charlote byla velmi bohatá a svého muže všude následovala. Zvyk následování d´Artagnan snášel určitou dobu a poté požádal Ludvíka XIV o královský výnos, který by poslal manželku do rodného Burgundska a zakázal ji odtud odejít. Manželství skončilo.

Roku 1660 doprovází d´Artagnan a další mušketýři Ludvíka XIV přes Francii do Saint – Jean – de – Luz. Důvodem této cesty byl sňatek Ludvíka XIV s Marii Terezii a tím zpečetění míru se Španělskem.

Rok na to umírá kardinál Mazarin. Ministr a vrchní intendant financí byl Nicolas Fouquet. Tento ministr je podezříván z rozkrádání pokladny a dnes víme, že nebyl zastáncem Ludvíka XIV. Fouquet byl chytrý člověk, měl hodně příznivců a jeho zatčení muselo proběhnout v tajnosti. Pokud by vše proběhlo jinak, mohlo by to znamenat i finanční problémy pro Francii. Ludvík vsadil opět na d´Artagnana a mušketýr zatýká Fouqueta v Nantes na nádvoří katedrály Sv. Petra roku 1661. Žalářníkem Fouqueta se stal opět d´Artagnan, jenž tuto úlohu plnil 3 roky a s Fouquetem si rozuměl. Byl mezi nimi přátelský vztah. Mušketýr byl voják tělem i duší, ale k vězni se choval s lidským přístupem. Nicolas Fouquet byl nakonec odsouzen na doživotí.

Po třech letech se d´ Artagnan vrací k mušketýrům. Mušketýři jsou děleni na dva oddíly a to sivý a černí, podle barvy koní. Celkem se jedná o více než tři sta mužů. Roku 1667 je d´Artagnan jmenován do nejvyšší funkce kapitán – poručík prvního jezdeckého sboru mušketýrů v královské gardě a stává se z něj jeden z obávaných zástupců krále.

Jeden za všechny, všichni za jednoho znamenalo soudržnost. Opravdové heslo bylo jiné a znělo QUO RUIT ET LETUM. V překladu „Tam kde spadne, zasévá smrt“ a bylo vyobrazeno jako dělo vystřelující kouli na pevnost. Znamená to: Všude kam přijdou mušketýři, rozsévají smrt. Ve skutečnosti byli mušketýři zabijáci plnící úkoly. Mušketýr d´Artagnan opět bojoval se Španěly a poté se i přes zákaz krále účastnil útoku na Lille. Po útoku na Lille zatknul d´Artagnan hraběte Lauzuna a odvezl jej do pevnosti Pignerol, do které před lety přepravil na doživotní trest Fouqueta.

Ludvík XIV uzavřel spojenectví s Anglií a společně vytáhnou do boje proti Nizozemsku. Tehdy je d´Artagnanovi kolem šedesáti let a účastní se boje v městě Maastricht v roce 1673, kde útočí na hlavní bránu. Při obléhání zasáhne d´Artaganana kulka z muškety a na místě umírá. Město Ludvík dobije a několik dní si s ostatními připomíná nejslavnějšího mušketýra. Ludvík napíše dopis královně, ve kterém zmiňuje svůj smutek ze ztráty d´Artagnana „Ztratil jsem d´Artagnana, ve kterého jsem měl naprostou důvěru a který byl ze všech nejlepší.“

Nevíme přesně, kde je d´Artagnan pochovaný. Nevíme přesně, jak vypadal, jelikož nemáme žádný důvěryhodný portrét. Jediný portrét je v knize de Courtilze, který se mohl s d´Artagnanem setkat. Byl také mušketýr a v době kdy se blížila kariéra d´Artagnana ke konci mu bylo kolem dvaceti let.

Jak Dumasův tak de Courtilzův d´Artagnan měl společnou odvahu, oddanost a věrnost. Skutečný d´Artagnan byl také takový a nesmíme zapomenout, i v určitých situacích si zachoval lidskost. V mnohém se však lišil. Byl hlavně voják plnící úkoly. Žil dobrodružný, nebezpečný život v nebezpečné době. Právem je označován za jednu z největších postav historie.

Socha kapitán – poručíka d´Artagnana je zhruba v místě kde padl. V blízkosti brány, kde útočil je třída d´Artagnanlaan, nedaleko odtud jsou ulice Gascognelaan a Castelmorelaan, připomínající původ mušketýra. Jsou zde i ulice Athoslaan,Porthoslaan, Aramislaan a Musketierlaan.

V Gaskoňsku narazíte na sochu d´Artaganana na několika místech. V Lupiacu můžete obdivovat rodiště slavné mušketýra zámek Castelmore, ale jen zvenčí, jelikož je v soukromých rukou. Samozřejmostí je zde muzeum d´Artagnana a každoroční slavnosti na počest tohoto hrdiny. Slavnosti jsou každou druhou neděli v srpnu a Lupiac je upraven tak, aby odpovídal vesnici ze 17 století. Lidé chodí v dobových kostýmech.

Autor: Radek Stojaník | pátek 6.11.2026 19:10 | karma článku: 0 | přečteno: 9x
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