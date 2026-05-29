Spasitel bez spoileru
A to hlavně po technologické stránce.
Bohužel tohle o Spasiteli úplně říct nemůžu
Na druhou stranu taky netvrdím, že se mi film nelíbil, protože ze mě vydojil paradoxně víc emocí než kdysi Marťan. O to víc je s podivem, že Matta Damona mám raději než Ryana Goslinga.
Matt Damon je mi zkrátka víc sympatický. Je víc vtipnější a míň na sílu.
Spasitel vůbec není o záchraně lidstva, nebo spíš planet, ale o přátelství. Navíc se podle mě trochu víc podobá Hvězdným válkám ve smyslu technologií.
Marťan byl zkrátka víc současný, víc uvěřitelnější.
Spasitel jde úplně jinou cestou
Nejen že mi pocitově připadal delší, což ale není výtka, protože jsem se po celou dobu rozhodně nenudil. Místy mi ale trochu připomínal E.T. mimozemšťana. Opět to není myšleno jako výtka.
Můžu však prozradit, že ten film je skvělý. Místy sice předvídatelný, ale o momenty překvapení nouze není. Když už jsem myslel, že se blíží k závěru, tak nastaly další komplikace.
To mě upřímně trochu překvapilo, ale nebylo to nic proti ději. Jenom si myslím, že posledních zhruba třicet vteřin si mohli scenáristé odpustit, protože tam se vracíme opravdu spíš k Hvězdným válkám.
Vizuální stránce, hudbě, ani zvukovým efektům se nedá nic vytknout. Zkrátka vnímáte je přirozeně, a to je vždycky dobré znamení, že kombinace zkrátka funguje.
Dokonce jsem si i poplakal
Naštěstí to nevadilo, neb jsme v kině byli celkem tři. Čemuž se nelze vůbec divit, jelikož běžný pracovní den mimo prázdniny a první hodina odpolední je celkem sázka na jistotu, že vás nebude nikdo rušit ze zážitku.
Nechci vám kazit dojem ani zážitek, takže nebudu prozrazovat víc.
Osobně si myslím, že tenhle film stojí za zhlédnutí.
Nevím, jestli zrovna v kině, jestli je nutné velké plátno, nebo se vyplatí chvíli si počkat, až se objeví na Amazonu. Každopádně průměrné hodnocení se pohybuje kolem osmdesáti šesti procent, a podle mého subjektivního dojmu to tomu tak nějak odpovídá.
Takže jo, běžte se klidně podívat.
Radek Bálint
