Michael – názor na film
Dnes se s vámi podělím o můj názor na film Michael.
Nebude to filmová recenze, jaké občas píšu. Děj prakticky nikdy nevyzrazuji, spoilery mívám hlášené a zážitek nekazím. Dnes tomu nebude jinak, rozdíl bude pouze v tom, o čem si myslím, že tenhle biografický snímek je.
Tak především je o nenaplněných ambicích jednoho z rodičů (asi nejspíš víte kterého) a ukradeném dětství. O dítěti v těle dospělého, o člověku, který nechtěl nikdy vyrůst, stejně jako Peter Pan.
Než se ale pustím do hlubšího rozjímání, tak si přece jenom povíme něco o hereckém obsazení, výkonech, výpravě a především hudbě.
Popravdě řečeno, nikdy jsem si neuměl představit, který herec by byl schopný zahrát Michaela Jacksona tak, aby byl uvěřitelný. A to nejen vizuálně, ale i hlasově a výrazem.
Nejsem znalec Jacksonovic rodiny a vlastně jsem ani nebyl nikdy příliš velký fanoušek Michaela Jacksona. Možná to bylo tím, že jsem v době, kdy byl Michael na vrcholu, poslouchal spíš jiný žánr a nedokázal jsem ocenit jeho genialitu. Proto jsem na začátku nepostřehl, že někteří členové jeho rodiny ve filmu chybí, jako například Janet.
Do kina jsem šel s tím, že nevím, kdo ho vlastně hraje
Je to jeho synovec, což mnohé vysvětluje. Nejenom že je tu určitá podoba, ale zároveň i Michaelův specifický pohyb a tanec. Když jsem však slyšel, jak ve filmu mluví, a zavřel oči, skutečně jsem slyšel typický Michaelův projev. V tomhle směru je herecký výkon Jaafara Jacksona naprosto fenomenální.
Nicméně, věděl jsem, kdo film produkoval. Graham King má na kontě film Bohemian Rhapsody, který byl naprosto úžasný. Takže záruka o kvalitním filmovém zážitku by tu byla.
Musím říct, že mě v tomto ohledu rozhodně nezklamal. Navíc se na produkci podíleli i dva bývalí Jacksonovi spolupracovníci, respektive jeho správci majetku. Dalším producentem je významná část rodiny Jacksonů.
V ten okamžik jsem se samozřejmě trochu obával, jakým způsobem si poradí s Michaelovými aférami ve smyslu obvinění, kterým po celou svou kariéru čelil. Týkalo se to především dětí, což je celkem závažné a citlivé téma.
V koutku duše jsem si přál, aby tohle téma bylo vynecháno.
Tady jsem si přál to nevědět
Na druhou stranu, otázka je, jaká je vlastně pravda?
Pochopitelně jsem kdysi viděl seriál na Netflixu a udělal jsem si na to názor. V tomhle snímku na tohle téma ale k mému překvapení nedošlo. Tady si dovolím jeden malý spoiler. Film totiž končí na začátku vrcholu jeho kariéry. Do kin přijde pravděpodobně příští rok pokračování. Můj názor na toto téma se příliš nezměnil. Upřímně, sám nevím, jestli to chci vidět.
Zatím jsou moje emoce z filmu ještě čerstvé a silné. Nechci si to zkazit. Ale nejspíš půjdu i na ten druhý díl.
Co se týká hudební výpravy, je to jako kdybyste se ocitli na jeho koncertě. Je v tom všechno. Energie, dynamika a emoce. Navíc máte možnost nahlédnout pod pokličku, jak Michael uvažoval, a hlavně jak tvořil.
Zároveň ho uvidíte v jiném světle
Svět není černobílý. Dokonce ani tak, jak zpívá ve své jedné písni.
Michael za svůj život udělal i spoustu velice hezkých a dobrých věcí, o kterých se moc nemluví, nebo alespoň já jsem o nich nevěděl. Přestože byl Michael fenomén, podobně jako Elvis Presley – tedy skutečný král, v tomto případě popu – byl v srdci stále jistě velice laskavý a citlivý člověk, kterého semlelo především okolí.
Podstatnou část jeho života ovlivnil jeho otec. Colman Domingo, který ho hraje, by zasloužil za svůj výkon Oscara. Budete ho upřímně nenávidět. A to přesto, že si myslím, že nebylo odhaleno rozhodně všechno.
Pochopitelně mu nelze upřít velký vliv na nastartování a směřování Michaelovy kariéry. Byl to především on, kdo se zasloužil o to, že Michael byl tím, čím byl.
Nicméně za příliš vysokou cenu. V tu chvíli si něco uvědomíte.
Kolik může stát úspěch a sláva
Nevím proč, ale vzpomněl jsem si na Britney Spears.
Tím se dostávám k tématu nesplněných ambicí rodičů a toho, čeho jsou rodiče schopni svým dětem udělat. Ve filmu nebyla vysloveně dojemná scéna typu, který vám vždy spolehlivě vžene slzy do očí. Popravdě, chtělo se často brečet, ale spíš jsem cítil vztek.
Sám jsem se nikdy nepovažoval za dokonalého rodiče. Ale jsou věci, které si myslím, a upřímně v to doufám, že bych nebyl schopný udělat svému dítěti.
Nejde jen o hromadění majetku na úkor vlastní krve. My lidé máme jednu nepříjemnou vlastnost. Nevíme, kdy přestat a nevíme, kolik je vlastně dost.
Myslím si, že tento film nedokáže plně pochopit mladší generace, než do které patřím já. Kinosál byl téměř poloprázdný, byli jsme na filmu během pracovního dne, navíc v hodině, kdy návštěvnost nebývá vysoká, takže jsem měl celkem přehled o skladbě diváků, co se týká věku. V některých scénách se smáli, ale jen ti mladší. Nelze jim to vyčítat. Drsná realita byla umně skrytá, ale o to víc na mě zapůsobila.
Ještě mě napadla jedna věc. Kdybyste Michaela Jacksona srovnali s Freddiem Mercurym, tak oba byli hudební géniové. Jenže. S Freddiem jste soucítili. Obdivovali jeho talent. Ale Michael byl víc člověk. Tak to vidím. Freddie si, alespoň soudě dle filmu, hlavně užíval. Zato Michael v podstatě celý život jenom trpěl.
Michaela litujete. Alespoň já ano.
A teď se nebavím jenom o celoživotní fyzické bolesti, kterou mu způsobila nehoda, při které málem zemřel, když mu během natáčení reklamy na Pepsi začaly hořet vlasy. Michael trpěl především duševně.
Víte, co je na tom nejhorší?
Celý svůj život se svého otce bál, i když se od něj v pozdější době odstřihl. Ve filmu je to nejen vidět, ale i cítit. V tomto musím sklonit poklonu hlavnímu představiteli Michaelovy role. Ač dospělý, uvnitř stále dítětem.
Kdybych se měl vrátit k tématu jeho údajné pedofilie: stále si myslím, že jím určitým způsobem byl. Určitě ne ale jako Jeffrey Epstein.
Neomlouvá ho to.
Jenom mi nějak došlo, že pravděpodobně za tím vším nebyl fyzický chtíč, ale touha mít u sebe někoho blízkého. Mít možnost někoho milovat.
Pochopitelně, je to jenom můj názor.
Důkazy nemám, jenom si to myslím a vyplývá mi to z toho, co jsem se už za doby jeho života dozvěděl. Na druhou stranu, ne všechno, co se píše nebo je řečeno, musí být nutně pravda. Jenže tyhle informace jsem čerpal především z Netflixu, a všichni dobře víme, jak Netflix dokáže být tendenční a jednostranný.
Pravdu neznám já ani vy
Nikdy bych nevěřil, že bych dokázal soucítit s člověkem, který je obviněný z něčeho tak závažného. Ale tady přiznám zcela bez okolků, že Michaela mi bylo líto. Po zhlédnutí filmu rozhodně ano.
Je dost možné, že za tohle dostanu od vás bídu, ale já s tím počítám a můj názor na něj to nijak nezmění.
Jsem docela hnidopich a hledám chyby, což možná trochu souvisí s mojí profesí test analytika. I tady jsem našel některé chyby, hlavně co se týká CGI efektů divokých zvířat, kterými se Michael v životě obklopoval. Přišly mi tak trochu na sílu a „cartoonové“. Záměrně jsem je přehlédl a nijak neovlivnily moje hodnocení.
Ne všichni, co tenhle film zhlédli, se mnou budou souhlasit, ale mně jde spíš o dojem, který ve mně film zanechal.
Ten dojem je hodně silný. Pokud máte možnost, jděte se na něj podívat do kina na velké plátno.
Tenhle film za to opravdu stojí.
Radek Bálint
