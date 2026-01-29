Koho potřebuje svět?
Připadám si podobně. Při pohledu na dnešní domácí politickou scénu se mi nechce brečet nebo smát. Chce se mi křičet. Neartikulovaně, hlasitě a... explicitně nasraně.
Nebojte, nebude to o politice, jen se o ní otřu. Už jsem se totiž zařekl.
Co si z toho, co se ve světě děje, odnáším?
Svět nepotřebuje dalšího proroka, spasitele nebo nedejbože vůdce. Tenhle svět – a tím myslím vážně celý, nejen ten cirkus u nás – potřebuje...
Správce
Správce není hodný císař. Správce není ani vizionář. Správce je ten, kdo uklidí všechen svinčík.
Bez emocí.
Systematicky.
Efektivně.
Takový člověk se nenarodil a nikdy nenarodí, ale to vlastně vůbec nevadí. Může to být klidně i entita.
Jo, mluvím o AI. Tedy, jednou. Doufám.
Protože my už vážně potřebujeme nakopnout. Ne, válka není pro lidstvo dostatečný trest. Kdyby totiž byla, tak bychom neopakovali navlas stejné chyby jen na jiné pozici časové osy.
Musím se nás zastat.
Žijeme příliš krátce. Nedržíme dlouho v paměti hrůzy, kterými jsme jako lidstvo museli projít. Zapomínáme, jak taková globální válka vždycky začíná.
Je to skoro copy+paste.
Správce v podobě umělé inteligence (té budoucí, pochopitelně) není moudřejší než člověk. Jenže narozdíl od smrtelníků nezapomíná a netrpí kognitivními vadami. Vidí věci v širším kontextu a souvislostech a nebude zavírat oči jen proto, že je to nepříjemné.
Správce nemůže být diktátor. Správce není empatický a nebude odpouštět. Nebude mít potřebu být milován. Měl by zůstat jako nástroj. Nic víc.
Centrální mozek lidstva
Jenže kdo ho bude programovat?
Kdo ho bude kontrolovat?
Co když se splete?
Co když ho někdo vypne?
Co když ho někdo ohne?
Human in the loop.
Pojistka i největší slabina konceptu.
Odbočím, ale budu se držet tématu. V mé druhé a zatím nevydané knize v rámci zápletky předpokládám, že v blízké budoucnosti bude AI součástí běžného života. Podobně jako dnes mobilní telefon. Nebavím se o superinteligenci Trinity, ale o opravdu pokročilém analytickém nástroji na úrovni neviditelné vrstvy.
Jedním takovým je SyVer (System zur Verbrechensanalyse, protože tahle část se odehrává v Německu). Mimochodem, je dost dobře možné, že podobné nástroje už fungují i dnes. Především v bezpečnostních složkách. Co tenhle SyVer dělá?
Neobhajuji existenci SyVeru.
Naslouchá.
Analyzuje.
Reportuje.
Nic nového, nic světoborného. V podstatě to dělají i dnešní bankovní systémy. Chrání klienty před podvodními platbami. Plní požadavky státu v oblasti praní špinavých peněz. Zamezují financování terorismu a obchodu s lidmi.
Samé záslužné věci.
Zpátky k SyVeru. V rámci dějové linky se hlavní hrdina později dozví, proč podepsal nevýhodnou dohodu, která sice zkrátila jeho pobyt ve vězení. Systém na základě veřejných i neveřejných (ano, i neveřejných) smluv, výpisů telefonních hovorů, finančních transakcí a dalších nesouvisejících a nevině vypadajících událostí najde vzor, který odpovídá běžnému patternu kriminálního spiknutí. Hlavního hrdinu podvedl vlastní právník v rámci konspirace jeho životního soka. To není důležité.
Důležité je, že SyVer s 90% přesností určil, co se stalo a automaticky odeslal požadavek na vyšetření příslušnému vyšetřovateli.
Tady je slabina Human in the loop. Vyšetřování bylo pozastaveno na příkaz státní zástupkyně z důvodu státního zájmu. Hlavní hrdina se nejen nedočkal spravedlnosti, ale ani se nedozvěděl, že existuje důvodné podezření, že stal obětí spiknutí, které ho poslalo doslova na okraj společnosti.
Systém správce jaksi nepočítá s naší ochotou odevzdat dozor neutrální entitě. V současné podobě „správcovství“ je možnost vždy to nějak ohnout.
Jenže tím se vlastně stáváme dobrovolnými objekty ve vlastní smyčce.
Existují rovnice, které nemají řešení. Tohle je jedna z nich.
Jedinou možností je tabuli smazat a napsat ji znova a lépe.
Radek Bálint
Nevyhořet
Téma vyhoření je trošku zrádné, protože máme tendenci ho zlehčovat. Většinou do doby, než se začne týkat nás samotných. Vyhoření totiž není únava.
Radek Bálint
Nežít v kruhu
Nebude to vůbec novoročně motivační. Bude to shrnutí posledních 13 let, kdy jsem se přestal zajímat o politiku a sledovat televizi.
Radek Bálint
Kreativní inflace
Obsah kompletně vytvořený umělou inteligencí představuje mnohem větší problém, než je na první pohled zřejmé. Nemyslím videa bez tváře s umělým hlasem a podkresovou hudbou.
Radek Bálint
Metoda Pomodoro
Pokud pracujete v kanceláři, může se zdát, že máte pohodový job. Váš pracovní den (zvláště pak v IT) vypadá asi nějak takhle: sednete k počítači. Maily, standup, zprávy, kávička.
Radek Bálint
Nebezpečnost špatných vzorů
Kdo by neznal seriály jako Přátelé, Teorie velkého třesku nebo Dva a půl chlapa? Pokud znáte... tak raději nečtěte.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Žena odmítla dát muži cigaretu, tak ji pořezal a utekl. Pátrá po něm policie
Policisté pátrají po podezřelém muži, který v úterý večer na autobusovém nádraží v Chrudimi napadl...
Obyvatelé Prostějova loni odevzdali 190 tun textilu, vandalové ničí kontejnery
Bezmála 190 tun textilu odevzdali loni obyvatelé Prostějova do speciálních kontejnerů a sběrných...
Heřmánkovice na Broumovsku obnovují německé hroby, kraj pokutu zatím odložil
Pohraniční obec Heřmánkovice na Náchodsku opravuje opuštěné hroby původních německy hovořících...
Hradec Králové představil návrhy kašny pro historické Velké náměstí
Magistrát Hradce Králové představil soutěžní návrhy z architektonicko-výtvarné soutěže na kašnu pro...
- Počet článků 13
- Celková karma 5,21
- Průměrná čtenost 132x