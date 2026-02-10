Fenomén Ghosting
Dnešní problém je podle mě jeden zásadní: ztrácíme schopnost najít jeden druhého bez prostředníka. Tím prostředníkem jsou technologie. Překládají za nás emoce a chrání nás před nejistotou. Sice nás spojují, ale ve skutečnosti nás udržují v bezpečné vzdálenosti.
Nevím, zda je na vině algoritmus, ale na mnou oblíbené sociální síti Threads si všímám – kromě obvyklých povzdechů – stížnosti na „fenomén“ naší doby.
Ghosting.
Co vede lidi k tomu, že jsou schopni si jeden druhému vyznat téměř lásku na dálku, ale jakmile má dojít na osobní kontakt, jedna nebo druhá strana se ne odmlčí, ale prostě zmizí?
Netuším, zda se to týká jen mladých. Mám ale pocit, že především jich.
Každopádně je to něco, čemu vůbec nerozumím.
Možná je to proto, že dnešní generace neutíká před druhými, ale před okamžikem, kdy by se měli ukázat takoví, jací ve skutečnosti jsou. Ná dálku můžeme vypadat vtipnější, chytřejší, citlivější, zajímavější a možná i méně zranitelní.
Na psaném digitálním textu vidím jeden zásadní problém. Bývá kratší, údernější a nese přesně ty emoce, které mu dá příjemce.
Smajlící jsou vlastně největší zlo
Dříve jsme museli přemýšlet nad každým slovem napsaným na papír. Gumování bylo vidět a každé věta stála mnohem víc fyzického úsilí než dnešní naťukání do klávesnice.
Možná se to děje proto, že osobní setkání je nevratné. Nedá se zavřít jako aplikace a odložit na později. Není čas víc přemýšlet nad odpovědí.
Naživo zřejmě ztrácíme kontrolu nad obrazem o sobě
Odmítnutí tváří v tvář bolí víc než prázdné komunikační okno. Zvykli jsme si, že ticho je legitimní odpověď. Že zmizet je snazší, než říct „ne“ a unést, že nás někdo uvidí jako slabého nebo dokonce krutého, protože technologie oddělily slova od následků, protože máme nekonečně možností a vztahy začaly fungovat jako spotřební zboží.
Možná proto, že jsme nabyli dojmu, že je vždy něco „lepšího“ na dosah. Možná už neumíme snést trapnost a nejistotu prvního setkání, protože spousta nechce nebo neumí být zklamáním pro druhé, natož pro sebe.
Možná být viděn, znamená riskovat, že ten druhý pozná, kým opravdu jsme.
Upřímně nevím, co si o tom mám myslet.
Možná nežijeme v době povrchních vztahů, ale v době vztahů bez odvahy.
Jsou chvíle, kdy jsem rád, že už mám něco za sebou.
Tohle je jedna z nich.
Radek Bálint
Co doopravdy tvoří životní úroveň
Často si pleteme, nebo spíše dáváme rovnítko mezi peníze a životní úroveň. Podle mě je to hodně nepřesné měření.
Radek Bálint
Koho potřebuje svět?
Znáte soubor povídek od amerického autora Harlana Ellisona: Nemám ústa a musím křičet? V první povídce se pětice lidí ocitne v útrobách počítače, který se po nabytí vlastní inteligence rozhodl obrátit proti svým stvořitelům.
Radek Bálint
Nevyhořet
Téma vyhoření je trošku zrádné, protože máme tendenci ho zlehčovat. Většinou do doby, než se začne týkat nás samotných. Vyhoření totiž není únava.
Radek Bálint
Nežít v kruhu
Nebude to vůbec novoročně motivační. Bude to shrnutí posledních 13 let, kdy jsem se přestal zajímat o politiku a sledovat televizi.
Radek Bálint
Kreativní inflace
Obsah kompletně vytvořený umělou inteligencí představuje mnohem větší problém, než je na první pohled zřejmé. Nemyslím videa bez tváře s umělým hlasem a podkresovou hudbou.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Snowboarding na ZOH 2026: Známe program! Kdy jedou Adamczyková a Ledecká?
Očekávání jsou vysoká! Eva Adamczyková a hlavně Ester Ledecká patří na ZOH 2026 k velkým favoritkám...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
Zimní olympiáda před 70 lety byla komplet na přírodním sněhu. Čeká ty budoucí soutěžení jen v halách?
Vybavíte si záběry z alpských svahů v zimě přede dvěma lety? Bělalo se to jen na sjezdových tratích...
Policie prověřuje nemocnici kvůli neodůvodněným implantacím srdečních defibrilátorů
Olomoučtí krajští kriminalisté prověřují provádění neindikovaných implantací defibrilátorů ICD u...
Únorová krmící procházka Faunaparkem. Přijďte s dětmi za zvířecími jedlíky
Přijďte v neděli do Faunaparku ve Frýdku-Místku za zvířátky.
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...
- Počet článků 15
- Celková karma 5,07
- Průměrná čtenost 129x